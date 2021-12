Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, scatta l’obbligo vaccinale nelle scuole

Scatterà da oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, così come deciso dal governo attraverso il recente Decreto Covid. I presidi, quindi i docenti, i collaboratori e in generale tutto il personale scolastico, dovranno sottoporsi al vaccino anti covid, dalla materna fino alle scuole superiori. Inoltre, anche coloro che lavoreranno nelle scuole paritarie, nei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e nei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, dovranno sottoporsi allo stesso obbligo vaccinale. Stando a quanto riporta la circolare, l’obbligo vaccinale “comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, dal 15 dicembre, la somministrazione della successiva dose di richiamo”. E ancora: “la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attivita lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale Ata delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato”.

Si è tenuto nella giornata di ieri il consiglio dei ministri sulla proroga dello stato d’emergenza, e così come anticipato dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, alla fine il governo ha deciso di allungare ulteriormente lo stato d’emergenza, che ricordiamo, scade il prossimo 31 dicembre 2021, fra esattamente 16 giorni. Ma il rialzo dei casi nell’ultimo mese, e la comparsa della variante Omicron, di cui ancora non si conoscono nel dettaglio gli effetti, ha indotto l’esecutivo di Mario Draghi alla massima cautela, di conseguenza si è deciso di prorogare il tutto fino ai primi tre mesi dell’anno che verrà, marzo 2022. La data ovviamente non è casuale in quanto è ipotizzabile che a partire dalla primavera del prossimo anno i casi possano iniziare a diminuire grazie alle temperature in rialzo e al fatto che le persone iniziano ad uscire di casa.

Ultime notizie, sciopero di Trenord

Nella giornata di ieri, martedì 14 dicembre 2021, si è tenuto uno sciopero di Trenord, la compagnia di treni che opera in Lombardia. Dalle ore 6:00 di mattina alle ore 9:00, e poi dalle ore 18:00 alle 21:00, i treni hanno circolato regolarmente mentre nel resto delle ore si è tenuta un’agitazione indetta dalle “Rsu 1A Pdm” e “Rsu 1B Pdb”, le stesse che avevano già proclamato due scioperi durante gli scorsi mesi di settembre e ottobre 2021. Lo sciopero ha riguardato il personale di bordo dei treni, ed ha creato qualche disagio per alcuni pendolari e studenti.

Ultime notizie, la cantante Elisa ha preso il covid

La cantante Elisa ha preso il covid di conseguenza questa sera, per lo show di Rai Uno “Sanremo Giovani”, non sarà presente. Allo spettacolo ci saranno tutti i Big che prenderanno parte all’edizione del Festival di Sanremo 2022, in programma nei prossimi mesi, ma non appunto l’immensa artista triestina, così come fatto sapere dal conduttore Amadeus. In occasione della conferenza stampa di presentazione del programma di questa sera, ha spiegato: “Domani in studio a Sanremo Giovani ci saranno tutti i Big, tranne Elisa. Ai primi di dicembre ha preso il covid. In forma leggera e sta bene, ma essendo positiva al tampone non può essere presente, ma solo in collegamento skype”. Nel caso in cui dovessero verificarsi casi di covid durante l’evento, Amadeus ha fatto sapere che “come l’anno scorso per Irama, non ci saranno squalifiche, ma andrà in onda il video delle prove generali”.

Ultime notizie, bollettino di ieri del coronavirus

I numeri del bollettino di ieri del coronavirus sono di 20.677 nuovi casi, con il tasso di positività che diminuisce rispetto al giorno precedente e si attesta a 2,6%. Sono invece 120 i decessi, un numero che non veniva registrato dallo scorso mese di maggio. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 776.363. L’aumento dei ricoverati in terapia intensiva è stato di 7 unità, con il totale che raggiunge quota 863. Aumentano di 212 unità i ricoveri ordinari, mentre il totale degli attuali contagiati è di 297.394 ed i guariti di oggi sono 13.908.

Ultime notizie, le categorie interessate allo sciopero generale del 16 dicembre

Non tutte le categorie si fermeranno il 16 dicembre per lo sciopero generale proclamato dai sindacati. Scuola e sanità rimangono infatti escluse, per quanto riguarda la scuola perché interessata ad un altro sciopero a pochi giorni di distanza, mentre per la sanità è stata una decisione autonoma del sindacato. Per il trasporto pubblico sono previste come di consueto le fasce di garanzia. Lo sciopero viene fatto come forma di protesta contro il governo per la manovra ed avrà come slogan la frase “insieme per la giustizia”. Per quanto riguarda le manifestazioni se ne terrà una a livello nazionale nella capitale ed altre a carattere interregionale a Milano, Bari, Cagliari e Palermo.

Ultime notizie, i dati dell’Istat confermano il record di denatalità

La denatalità continua ad interessare il nostro Paese. L’Istat ha comunicato i dati delle nuove nascite relative all’anno 2020, con un totale di 15mila in meno, mentre per quanto riguarda l’anno in corso i numeri parziali sono già a – 12.500. Una tendenza, quella del calo delle nascite, che si registrava da anni, ma che ha avuto una accelerata causata dall’emergenza coronavirus. Il calo percentuale nello scorso anno è stato del 2,5% e negli ultimi mesi dell’anno è aumentato sino a raggiungere il -10,7% nel mese di dicembre. E nel 2021 le cifre da gennaio fino a settembre sono raddoppiate rispetto all’anno precedente. Oggi in Italia il numero di figli per donna ha una media di 1,24 in netta discesa rispetto l 1,44 che era stato registrano negli anni del 2008 al 2010.

Ultime notizie, il covid farà annullare i concertoni di Capodanno

I sindaci di molte città italiane stanno pensando di annullare i previsti concertoni e manifestazioni di piazza che si dovevano svolgere nella notte di capodanno. Anche i mercatini natalizi non sono stati aperti in molte località italiane ed altri stanno andando avanti in forma ridotta. Questo dovrebbe servire per evitare assembramenti potenzialmente pericolosi per la trasmissione del virus. Tra le città che stanno annullando manifestazioni e concerti si segnalano Roma, Padova, Treviso e Mantova. Queste decisioni arrivano anche se i numeri sono migliori di quelli dello scorso anno.

Ultime notizie, ancora incidenti sul lavoro con vittime

Due i morti per incidenti sul lavoro nella giornata di ieri. In provincia di Varese un operaio è rimasto schiacciato mentre lavorava all’interno di un cantiere da un mezzo pesante. Un’altra morte è accaduta in provincia di Torino dove un dipendente di una agenzia funebre è precipitato da oltre 4 metri di altezza mentre stava chiudendo un loculo al cimitero al termine del funerale. Oltre ai morti un ferimento grave con una 22enne operaia che è rimasta per circa 30 minuti con un braccio incastrato all’interno di un macchinario.



