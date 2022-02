Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: scattano le nuove regole per quarantena e dad scuola

Entrano in vigore da oggi, lunedì 7 febbraio 2022, le nuove misure riguardanti il covid, tendenti all’alleggerimento. Si tratta di regole che riguardano le scuole, e precisamente le quarantene e la Dad. Per quanto riguarda l’infanzia, l’attività didattica in presenza viene sospesa per cinque giorni a partire dal quinto caso di positività. Nella primaria, invece, con cinque casi si prosegue con la presenza con mascherina Ffp2 e senza sintomi, ma solo se si è vaccinati e guariti da meno di 120 giorni. Per secondaria di prima e secondo grado, quindi medie e superiori, i non vaccinati vanno in dad a partire dal secondo caso in avanti. Fanno inoltre la loro comparsa i tamponi fai da te che si comprano in farmacia o al supermercato, validi per l’infanzia e le elementari. Per quanto riguarda il rientro a scuola, basterà l’autocertificazione.

Bollettino vaccini covid oggi 7 febbraio/ 130.7 milioni di vaccinazioni eseguite

Ultime notizie, Amadeus apre a Sanremo 2023: “Ci ragioniamo”

Dopo lo straordinario successo del Festival di Sanremo 2022 con ascolti tv che non si vedevano da decenni, il conduttore Amadeus ha aperto alla possibilità di dirigere e condurre anche l’edizione 2023. L’ad Rai, Carlo Fuortes, ha spiegato durante la conferenza stampa di ieri a chiusura dello show: “Squadra che vince non si tocca. Sarebbe pazzesco non partire da qui, è ovvio con questo successo. Ma dobbiamo parlarci e il primo a volerlo deve essere Amadeus. Per ora non c’è niente di definito”. Così ha replicato il conduttore: “Sono onorato della proposta dell’amministratore delegato di rimanere per il prossimo festival. Lo ringrazio, ma come ha detto Fuortes dobbiamo ragionare a menti riposate. Avremo modo di vederci e chiacchierare serenamente. Rai è casa mia”. E ancora: “Non ci sono nodi da sciogliere devo essere io convinto di avere le idee, l’energia, la forza: non è uno speciale di prima serata, quando una cosa si può fare mi butto, amo sperimentare, ma il festival va pensato, è una macchina importante. Deve partire tutto dalla mia testa, ecco perché i sì e i no non vanno detti a caldo, dopo notte in cui ho dormito tre ore”.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 febbraio/ Positività 7.8%, -75 ricoveri

Ultime notizie, Papa Francesco: “No a mutilazioni genitali femminili”

Papa Francesco ha tenuto ieri mattina il consueto Angelus, durante il quale si è appellato affinchè cessino le mutilazioni genitali femminili: “Oggi si celebra la Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili – le parole del Santo Padre, così come riferisce l’Ansa – sono circa tre milioni le ragazze che ogni anno subiscono tale intervento, spesso in condizioni molto pericolose per la loro salute”. E ancora: “Questa pratica, purtroppo diffusa in diverse regioni del mondo, umilia la dignità della donna e attenta gravemente alla sua integrità fisica”. Bergoglio ha parlato anche della tratta delle persone: “Tante ragazze, le vediamo sulle strade, che non sono libere, sono schiave dei ‘trattanti’, che le mandano a lavorare e se non portano i soldi le picchiano. Oggi succede questo, nelle nostre città. Pensiamoci sul serio”.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 febbraio/ +20 in T.I., positività 11.2%

Ultime notizie, Locatelli: “Green pass e obbligo vaccinali restino anche dopo l’estate”

A differenza di alcuni virologi secondo cui il green pass andrebbe tolto con il cessare dello stato d’emergenza, il numero uno del Css, Franco Locatelli, è convinto che il passaporto vaccinale debba proseguire anche dopo l’estate, di modo da mitigare un’eventuale quinta ondata che potrebbe palesarsi dal prossimo autunno. Parlando ieri con i microfoni del Corriere della Sera ha spiegato: “La premialità associata al Green pass deve restare. Ha senso confermarla anche oltre l’estate. Vaccinarsi è un segno di elevato sviluppo e di civiltà di un Paese”. Poi Locatelli ha aggiunto: “Si sta aprendo una fase nuova per il Paese. Tutti gli indicatori, dall’incidenza cumulativa a sette giorni ogni 100 mila abitanti all’indice Rt, fino al numero di posti occupati nelle strutture ospedaliere o nelle terapie intensive, mostrano chiaramente che stiamo uscendo dalla fase più critica e ora va gestita tutta la fase di riapertura”.

Ultime notizie, femminicidio nell’Oristanese

All’alba di ieri mattina, a Zeddiani, un paese che si trova nelle vicinanze di Oristano, un agricoltore ha ucciso dopo un litigio la ex moglie che abitava vicino a lui. Successivamente ha telefonato ai carabinieri ed ha denunciato il fatto. L’omicidio è avvenuto con un corpo contundente con il quale il 52enne Giorgio Meneghel ha ucciso la 51enne Daniela Careddu colpendola molte volte in testa. L’uccisore, che è proprietario di alcune serre situate nel comune limitrofo di Baratili, ha confessato il delitto ai carabinieri che lo hanno trasportato in caserma.

Ultime notizie, le dimissioni di Di Maio dal Comitato di garanzia del M5S

Il ministro degli Esteri Di Maio si è dimesso dal Comitato di garanzia del M5S inviando una lettera sia a Giuseppe Conte che al fondatore, Beppe Grillo, nella quale ha denunciato dei tentativi di screditare la sua persona. Il “passo di lato” di Di Maio è avvenuto precedentemente alla possibile richiesta delle dimissioni da parte di Giuseppe Conte, e nel contempo il ministro ha chiesto che all’interno del movimento ci sia il necessario spazio per la pluralità delle idee. In questo modo Di Maio cerca di recuperare la libertà di esprimere delle critiche quando non d’accordo con la linea del M5S.



