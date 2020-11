Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, scattano le nuove zone rosse (15 Novembre)

Sono 37.255 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore e riportati nel bollettino del Ministero della Salute (ieri i contagi erano stati 40.902). Un lieve calo frutto però di una forte diminuzione nel numero dei tamponi processati. I morti sono 544 contro le 550 di ieri, cifra che porta il totale a 44.683 vittime dall’inizio dell’epidemia. Non incoraggiante il dato delle terapie intensive: sono 76 i posti letto in più occupati rispetto a ieri. Guardando alle varie regioni si nota che la Lombardia, con i suoi 8.129 casi rappresenta il 21,8% del totale italiano, con il Piemonte che arriva a quota 4.471 e il Veneto con 3.578 nuovi casi. Oltre quota 2mila 4 regioni, Campania con 3.351, Lazio con 2.997, Emilia-Romagna con 2.637, e Toscana con 2,420. Tre quelle oltre mille casi, Puglia, Sicilia e Liguria, mentre le altre sono tutte sotto quota 1000, con il Molise la più bassa con soli 121 nuovi casi.

Ultime notizie, assembramenti alla vigilia delle nuove zone rosse

In Campania e in Toscana, regioni che da oggi passano nella zona rossa, ieri si sono consumate le ultime passeggiate e visite ai negozi in cerca di acquisti dell’ultima ora. Molta la folla nei centri di Firenze e Napoli, con qualche assembramento di troppo che ha convinto gli agenti della Polizia Municipale ad elargire qualche invito alla prudenza in meno e qualche multa in più. Sul lungomare di Napoli in particolare molte persone hanno preso d’assalto i ristoranti per l’ultimo pranzo disponibile prima della chiusura. A Roma sono stati in tanti, soprattutto nel pomeriggio, a concedersi il rischio di uno shopping per le vie del centro, mentre a Milano i controlli si sono concentrati in particolare sull’evitare fughe non consentite nelle seconde case.

Ultime notizie, primo torneo Atp vinto da Jannick Sinner

Un grande Jannick Sinner fa suo il primo torneo Atp della carriera battendo in tre lottatissimi set il canadese Vasek Pospisil. Decisivo il tie break dell’ultimo parziale, nel quale Sinner ha mostrato una volta di più l’attitudine ad alzare il livello di gioco nei momenti che più contano tipica dei più grandi. Con questo successo il tennista altoatesino continua la sua scalata della classifica mondiale e nell’aggiornamento di lunedì prossimo sarà al numero 37. Per Sinner una vera e propria impresa in quanto è il primo giocatore nato negli anni 2000 a vincere un torneo del circuito ATP ed anche il più giovane tra i tennisti italiani.



