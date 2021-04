ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: scende l’RT, i colori delle Regioni (24 Aprile)

Il bollettino dell’epidemia di coronavirus fa registrare 14.761 nuovi casi , in calo rispetto ai 16.232 di giovedì, ma il diminuito numero dei tamponi effettuati fa salite il tasso di positività al 4,7% dal 4,4% di giovedì. Sono invece 342 i decessi, contro i 360 del giorno precedente. I ricoveri in terapia intensiva scendono sotto la soglia dei 3.000, fino a 2.979 ed anche i ricoveri nei reparti di terapia ordinaria scendono di 645 unità, arrivando a 21.440. Con i 21.069 guariti il totale dei positivi scende a 465.534, con una diminuzione di 6.653 unità. A livello regionale è ancora la Lombardia la regione con il maggior numero di casi, 2.304, seguita dalla Campania, dalla Puglia e dal Lazio.

Ultime notizie, i nuovi colori delle Regioni

Mentre l’Rt a livello nazionale scende allo 0,81 rispetto allo 0,85 della settimana scorsa, solo la Sardegna rimane in zona rossa, mentre sono 5 le regioni che restano in arancione, con tutte le altre che passano al giallo. L’esempio della Sardegna è quello più inatteso, visto che è stata anche l’unica regione a conquistare il colore bianco. La Cabina di regia ha comunicato che il calo dei nuovi casi è ormai continuo da molti giorni, ma il quadro complessivo della situazione resta ancora critico. I nuovi colori entreranno in vigore dal 26 aprile con la possibilità di effettuare anche spostamenti tra regioni gialle senza nessuna certificazione. Insieme a questo anche la ripresa delle attività culturali e di quelle sportive all’aperto. Il cambio di colore delle regioni è stato reso possibile dall’andamento dei dati registrati nel corso delle 2 ultime settimane. , solo la Sardegna rimane in zona rossa, mentre sono 5 le regioni che restano in arancione, con tutte le altre che passano al giallo. L’esempio della Sardegna è quello più inatteso, visto che è stata anche l’unica regione a conquistare il colore bianco. La Cabina di regia ha comunicato che il calo dei nuovi casi è ormai continuo da molti giorni, ma il quadro complessivo della situazione resta ancora critico. I nuovi colori entreranno in vigore dal 26 aprile con la possibilità di effettuare anche spostamenti tra regioni gialle senza nessuna certificazione. Insieme a questo anche la ripresa delle attività culturali e di quelle sportive all’aperto. Il cambio di colore delle regioni è stato reso possibile dall’andamento dei dati registrati nel corso delle 2 ultime settimane.

Ultime notizie, in Francia morta una poliziotta accoltellata da un attentatore

A Parigi, all’interno di un commissariato, una poliziotta è morta accoltellata da un aggressore, un uomo di origini tunisine, che dopo l’omicidio è stato ucciso con dei colpi di pistola sparati dagli agenti del commissariato. Secondo le prime ricostruzioni l’aggressore, nell’atto di accoltellare la poliziotta avrebbe gridato “Allah Akbar”. La poliziotta 49enne era una funzionaria amministrativa e stava rientrando in commissariato dopo la pausa per il pranzo, alle 14.30. Su questo barbaro omicidio sta indagando la Procura antiterrorismo francese. Dalle prime indagini è stato scoperto che l’uomo non era schedato tra i seguaci dell’Islam radicale, ed era incensurato. A margine dell’attentato è arrivata anche una dichiarazione del presidente Macron nella quale afferma che la Francia non cederà al terrorismo di matrice islamica.

Ultime notizie, presentata la bozza del recovery Plan

La bozza del Recovery Plan che è stata presentata al Cdm per essere verificata e limata è molto corposa, con 318 pagine nelle quali è stato scritto tutto quello che sarà fatto con il denaro proveniente dall’UE. Successivamente ci sarà la presentazione in parlamento e poi la consegna all’Unione Europea che deve avvenire entro il prossimo 30 aprile. Tra le varie misure anche il prolungamento del superbonus 110% fino al termine del 2023, mentre per l’alta velocità dei treni è previsto uno stanziamento di 25 miliardi di euro. Altri settori importanti saranno quelli delle infrastrutture e dello sviluppo del digitale. Il governo stima che l’impatto di questo denaro sull’economia italiana porterà ad un incremento del Pil pari a 3,6 punti.

