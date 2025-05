Apriamo ultime notizie con un incidente avvenuto in Colombia dove un autobus con a bordo 26 persone tra studenti, professori e personale amministrativo dell’Università Humboldt di Armenia, ha perso il controllo durante il percorso che collegava le regioni di Tolima e Quindio, provocando un incidente mortale per 10 di loro e lasciando ferite altre 11 persone; secondo le prime indagini, il bus avrebbe deviato dalla carreggiata nelle vicinanze di un ponte, impattando con violenza contro le barriere laterali, causando il ribaltamento del mezzo e lo sbalzo dei passeggeri all’esterno, situazione che ha complicato le operazioni di soccorso.

TRUMP vs HARVARD/ Dati su finanziamenti o stop ai visti, lo scontro che può costare la chiusura

Ultime notizie confermano che l’autista, al momento sotto interrogatorio, non presentava segnali di malore apparente al momento dell’impatto, avallando ipotesi su possibili errori di guida o problemi tecniche del mezzo; l’ateneo, attraverso un comunicato ufficiale del rettore Diego Fernando Jaramillo Lopez, ha espresso rammarico per la morte dei membri della comunità accademica, annunciando la sospensione delle attività didattiche per 48 ore e l’attivazione di un supporto psicologico per familiari e colleghi.

SCENARIO DAZI/ La mossa di Trump lascia all'Ue una sola opzione

Ultime notizie dal ministero dei Trasporti colombiano mettono in evidenza come gli incidenti stradali rimangano un’emergenza nazionale (con un aumento del 5% dei morti rispetto allo stesso periodo del 2023), nonostante le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza; ultime notizie dalla zona confermano che i soccorritori hanno completato le operazioni di recupero, mentre i feriti sono stati trasferiti in ospedali della regione.

Ultime notizie, donna morta sulla spiaggia di Pinarella: indagini su ruspa non autorizzata

Proseguiamo ultime notizie con un fatto di cronaca avvenuto ieri mattina sulla spiaggia libera di Pinarella di Cervia, in Emilia-Romagna dove una donna di 45 anni è morta dopo essere stata travolta da una ruspa impegnata nella pulizia dell’arenile e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il mezzo, condotto da un operatore che non disponeva delle autorizzazioni necessarie rilasciate dalla cooperativa dei bagnini, stava effettuando una manovra in retromarcia senza aver verificato la presenza di persone nelle vicinanze, colpendo la donna distesa su un telo a pochi metri dalla zona e trascinandola per diversi metri.

Trump: il 55% della sinistra USA giustifica il suo omicidio/ Sondaggio NCRI: il 48% vuole eliminare Musk

Ultime notizie dalla procura di Ravenna indicano che l’autista, già identificato, potrebbe rispondere di omicidio colposo, con accertamenti in corso sulle responsabilità della cooperativa per l’impiego di personale non abilitato e sul posto, oltre ai soccorritori, è intervenuto anche un bagnino presente nella zona che ha tentato di soccorrere la donna; la prefettura ha precisato che l’accesso alla spiaggia rimarrà limitato fino al termine delle indagini preliminari.

Ultime notizie, il Napoli festeggia il quarto scudetto: eventi istituzionali e celebrazioni

Proseguiamo con le ultime notizie sportive, con una vittoria per 2-0 contro il Cagliari, il Napoli ha conquistato ieri sera il suo quarto scudetto, precedendo l’Inter di un punto in classifica e chiudendo un campionato serrato e in bilico fino all’ultimo; il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato che la squadra sarà ricevuta in Vaticano martedì prossimo, in un incontro privato con Papa Leone XIV, mentre lunedì è prevista una sfilata sul lungomare partenopeo a bordo di un autobus scoperto, con partenza da piazza Municipio.

Ultime notizie dalla prefettura di Napoli ci riferiscono che i festeggiamenti, iniziati subito dopo il fischio finale, hanno coinvolto decine di migliaia di tifosi radunati attorno al maxischermo di piazza Plebiscito e nelle strade vicino allo stadio Diego Armando Maradona; l’amministrazione comunale ha avviato il rafforzamento del servizio di trasporto pubblico per agevolare gli spostamenti, mentre la protezione civile è stata allertata per gestire il flusso di persone previsto durante lai festeggiamenti.

Il sindaco Manfredi ha assicurato che le celebrazioni saranno controllate per garantire sicurezza e ordine pubblico, con un dispiegamento di forze dell’ordine lungo il percorso previsto.

Ultime notizie, Motori: Norris in pole a Monaco, doppietta Marquez a Silverstone

Passiamo ora alle ultime notizie dai motori: le qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula 1 hanno visto un sorpasso finale di Lando Norris su McLaren, che ha strappato la pole position a Charles Leclerc su Ferrari, costretto al secondo posto, terzo si è piazzato Oscar Piastri, compagno di squadra di Norris, mentre Lewis Hamilton ha chiuso quarto con l’altra monoposto del Cavallino.

Ultime notizie dalla FIA precisano che, per la gara di domani, è stato introdotto l’obbligo di effettuare due pit stop, al fine di incentivare le strategie e aumentare lo spettacolo; nella MotoGP, la sprint race sul circuito di Silverstone ha visto trionfare Alex Marquez su Ducati, precedendo il fratello Marc e accorciando il distacco in classifica generale, con Fabio Di Giannantonio sul terzo gradino del podio, mentre Pecco Bagnaia è retrocesso al sesto posto a causa dei problemi alle gomme posteriori, agevolando gli attacchi di Marco Bezzecchi e Brad Binder negli ultimi giri.

Quartararo, partito dalla pole, ha concluso settimo, lamentando problemi di adattamento alla nuova configurazione della Yamaha; ultime notizie dal paddock confermano che la gara principale di oggi vedrà condizioni meteorologiche stabili, favorendo così un appuntamento che si prospetta spettacolare.

Ultime notizie, Medio Oriente: raid su Gaza e revoche di sanzioni alla Siria

Chiudiamo questo giro di ultime notizie con gli aggiornamenti dal Medio Oriente, secondo cui, nonostante l’apertura di due corridoi umanitari per l’accesso di aiuti alimentari e medici a Gaza, i bombardamenti israeliani hanno colpito ieri un edificio residenziale nel quartiere di Rafah, uccidendo nove dei dieci figli di una dottoressa palestinese, oltre a danneggiare strutture sanitarie vicine; unico sopravvissuto della famiglia è stato il padre, assente al momento dell’attacco.

Ultime notizie da Tel Aviv raccontano che le proteste dei familiari degli ostaggi trattenuti da Hamas si fanno sempre più forti, con manifestazioni davanti alla Knesset per esortare ad un accordo di cessate il fuoco e la liberazione dei prigionieri: l’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 100 obiettivi nella Striscia nelle ultime 24 ore – tra cui depositi di armi e postazioni militari – mentre gli Stati Uniti hanno annunciato la rimozione delle sanzioni economiche alla Siria, in vigore dal 2019, definendola una misura per “facilitare gli aiuti alle popolazioni colpite dal conflitto”.