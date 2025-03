Le ultime notizie sul Santo Padre. Al 24esimo giorno di ricovero le condizioni di Papa Francesco sono stabili e nella giornata ci sono stati dei miglioramenti che hanno consentito lo scioglimento della prognosi anche se non si parla ancora di dimissioni, con Bergoglio che deve rimanere ancora in ospedale.

Nella giornata di ieri sono proseguite le terapie sia respiratorie che fisiche e il Papa si è collegato in video con l’aula Paolo VI per assistere agli esercizi spirituali. I prossimi bollettini sulle sue condizioni di salute saranno ora emessi a giorni alterni e per l’ossigenazione si continua a mantenere nel periodo notturno la maschera che copre bocca e naso.

Nella mattinata di ieri il social network X.com, l’ex Twitter, è stato down per diverse ore. Il portale del chiacchieratissimo spazio web di proprietà di Elon Musk è risultato essere inaccessibile per diverse ore ieri mattina, e non è ben chiaro cosa sia accaduto. Migliaia le segnalazioni in Italia di persone che non riuscivano ad accedere alla piattaforma, quanto alla propria pagina, e dopo qualche ora di stop il portale ha ripreso regolarmente a funzionare.

Stando a quanto segnalato dal sito Downdetector, che si occupa di segnalare tutti i malfunzionamenti della rete, sono state più di 1.500 le “notifiche” con un picco attorno alle ore 10:24 di ieri mattina, lunedì 10 marzo 2025. Non soltanto l’Italia è stata comunque interessata da questi problemi, visto che in moltissime altre parti del mondo si sono registrati dei down. Un episodio decisamente particolare tenendo conto che X e ancor prima Twitter, è sempre stato un social che ha sempre “retto”: che si sia verificato qualche attacco hacker, alla luce della crescente ondata di dissenso nei confronti di Elon Musk delle ultime settimane?

Ultime notizie, la morte di Elio Corno

Grave lutto nel mondo del giornalismo sportivo e in generale del calcio: è morto nella giornata di ieri Elio Corno. Nota presenza fissa delle tv private locali delle trasmissioni di calcio, e grandissimo tifoso interista, è stato amato dai supporters nerazzurri ma nel contempo anche da quelli rossoneri, vista la rivalità (ma anche l’amicizia) che si era venuta a creare con Tiziano Crudeli, l’altra storica voce del tifo meneghino.

Si è spento nella giornata di domenica scorsa, 9 marzo, a 78 anni, e il destino ha voluto che esalasse l’ultimo respiro nel giorno del compleanno numero 117 proprio della sua amata Inter. Presenza costante di Qui studio a voi stadio ma anche Il processo del Lunedì, quello di Biscardi e Diretta stadio, ha regalato numerosissime gag divertenti con Tiziano Crudeli, di cui il web è pieno. Commuoventi le parole di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “Un fuoriclasse, che dolore”.

Ultime notizie, Mosca espelle due diplomatici britannici

Nuovo caso diplomatico fra la Russia e la Gran Bretagna dopo che Mosca ha annunciato l’espulsione di due diplomatici britannici. A dare la comunicazione, come si legge su SkyTg24.it, è stato l’Fsb, i servizi segreti russi, secondo cui entrambi gli espulsi sono accusati di spionaggio, parlando di prove in merito ad attività di sovversione e intelligenze contro la sicurezza nazionale.

Pronta la replica del Regno Unito che ha ovviamente condannato la decisione russa, parlando di azione calunniosa e infondata. Ad essere espulsi il secondo segretario dell’ambasciata, Alkesh Odedra e Michael Skinner, quest’ultimo, coniuge di Tabassum Rashid, primo segretario del dipartimento politico dell’ambasciata. Secondo quanto racconta la Tass, l’agenzia di stampa russa, entrambi avrebbero fornito false informazioni al momento di ottenere l’ingresso nella Russia, violando le leggi nazionali.

Ultime notizie, la situazione delle Borse mondiali

La situazione delle Borse mondiali vede quelle europee in rosso a causa delle preoccupazioni per i dazi e per la possibile recessione negli Stati Uniti, dopo le parole pronunciate dal presidente Trump. A Wall Street sono crollate le quotazioni delle azioni della tesla. Guardando i numeri di oggi, la borsa di Milano ha ceduto lo 0,95% del suo valore, mentre Parigi ha fatto registrare un – 0,9%.

Più marcato il calo della borsa di Francoforte che si è attestato su un – 1,75%. Tra i titoli che hanno fatto registrare il calo maggiore ci sono quelli tecnologici, che hanno seguito il netto calo del Nasdaq. Nel corso di questa settimana saranno resi noti dei dati di rilievo sull’economia e questo potrebbe causare ulteriori preoccupazioni e cali dei listini.

Ultime notizie, la morte del figlio di Gino Paoli

Giovanni Paoli è morto lo scorso 7 marzo all’età di 60 anni a causa di un infarto. Al momento della morte si trovava in ospedale a Milano nell’unità coronarica. Il figlio di Gino Paoli, di professione giornalista, in gioventù aveva anche cercato di ricalcare le orme del padre ma ben presto si era dedicato ad altro.

Giovanni era figlio della prima moglie del cantautore e fratello di Amanda Sandrelli, figlia di Stefania, all’epoca giovane amante del padre, con la quale aveva un legame molto forte. Giovanni Paoli ha lavorato in diversi giornali dopo aver iniziato la sua carriera in un settimanale, Noi, all’epoca diretto da Gigi Vesigna.

Ultime notizie, collisione tra due navi nel mare del Nord

Due navi, un cargo e una petroliera, si sono scontrate nel mare del Nord, e la collisione ha provocato la fuoriuscita del prodotto e un principio di incendio che si sta tentando di spegnere. Numerose navi che si trovavano nella zona sono accorse per cercare di portare aiuto.

Anche la Guardia Costiera inglese ha confermato la collisione e lo sversamento in mare del prodotto che potrebbe provocare problemi di inquinamento. I marinai che erano a bordo della petroliera sono stati tutti tratti in salvo e arrivati in porto.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Dopo una settimana nella quale ha predominato il sole, ora la situazione meteorologica sul nostro paese è letteralmente cambiata con temporali e perturbazioni a raffica che stanno mettendo in crisi quasi tutte le regioni italiane.

Il maltempo dovrebbe continuare per tutta la settimana e in quota potrebbe tornare anche la neve. Secondo i meteorologi per vedere il ritorno del bel tempo sarà necessario attendere l’arrivo della primavera il prossimo 21 marzo.