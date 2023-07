Ultime notizie/ Ultim’ora, oggi sciopero degli aerei di 8 ore: sabato nero per i viaggiatori

Quella di oggi, sabato 15 luglio 2023, sarà un’altra giornata di passione per via dello sciopero di otto ore degli aerei. Dopo le 12 ore di stop dei treni giovedì scorso, oggi tocca ai dipendenti delle compagnie aeree incrociare le braccia. Si sciopererà da nord a sud, e precisamente si fermeranno i servizi di handling e di check-in che si fermeranno dalle ore 10 alle ore 18:00 di oggi.

Dalle ore 12 alle 16, invece, stop anche ai piloti di Malta Air che opera con i voli di Ryanair. Inoltre, braccia conserte anche per i piloti e gli assistenti di volo di Vueling, sempre dalle 10 alle 18. Ita Airways ha fatto sapere di aver cancellato 133 voli, e in totale si calcola che saranno circa 270mila i viaggiatori che potrebbero registrare dei disagi, a cominciare dai vacanzieri che avevano programmato di raggiungere le località straniere. L’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garanti che si può consultare sul sito ufficiale dell’ente.

Ultime notizie Pavia: madre strangola figlio di un anno

Dramma a Voghera, in provincia di Pavia, dove una donna ha ucciso il proprio figlio di un anno, strangolandolo. L’episodio, riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare da TgCom24.it, ha visto la donna in preda ad un raptus che l’avrebbe poi portata a strangolare il figlio.

Sul posto, una volta lanciato l’allarme, gli uomini del 118 che però non hanno potuto fare altro che constare il decesso del bimbo. In base alle prime indiscrezioni emerse, sembra che a chiamare i soccorsi sia stata la madre stessa dopo di che la donna è stata portata in ospedale e quindi affidata ai carabinieri dove risulta essere in stato di fermo. Aperta ovviamente un’indagine su quanto accaduto anche se al momento l’ipotesi maggiormente accreditata è quella di un raptus di follia che abbia spinto la donna a compiere tale folle gesto.

Ultime notizie, revocati i permessi premio per Salvatore Parolisi

Sono stati revocati i permessi premio per Salvatore Parolisi, in carcere per l’omicidio della moglie Melania Rea e condannato a 20 anni. E’ costata cara l’intervista che lo stesso omicida ha rilasciato ai microfoni del programma di Rai Tre, Chi l’ha visto lo scorso 2 luglio, durante la quale aveva definito la sua condanna come ingiusta: “Da uomo, da militare, da padre soprattutto, tu mi devi dare l’ergastolo, mi butti la chiave e non mi fai uscire più, se dici che io ho fatto una cosa del genere, e me lo provi, però. Perché a me non me lo hanno mai provato”, alcune delle parole al programma di Rai Tre. Dichiarazioni che hanno portato il tribunale di sorveglianza a revocare i 15 permessi premio che lo stesso Parolisi aveva ottenuto fino ad ottobre. Secondo i giudici l’ex caporal maggiore dell’esercito ha dimostrato di “non aver compreso il significato della condanna”.

Ultime notizie, Kwiatkowski show al Tour de France

La tappa del Tour che si correva nel giorno della festa nazionale francese ha visto il successo del polacco Michal Kwiatkowski che sul Grand Colombier ha trionfato in solitario. La prima delle tappe alpine ha portato anche un vantaggio allo sloveno Pogacar che ha recuperato altri 8 secondi alla maglia gialla Vingeegard che ora ne ha soltanto 9 da difendere iniziando già dalla tappa di domani che prevede ancora numerose scalate.

Dopo il corridore della Ineos, sul traguardo sono arrivati un belga, Van Gils, ed appunto Pogacar, che ha sopravanzato il diretto avversario di 4 secondi dopo essere scattato nelle vicinanze del traguardo, prendendo anche i 4 secondi di abbuono riservati al terzo classificato. Al quinto posto è giunto Pidcock ed al sesto Hindley, con il ciclista australiano che ha conservato il terzo posto della generale.

Ultime notizie, le previsioni meteo per il fine settimana

Fine settimana da caldo record su tutte le regioni italiane per l’arrivo di un nuovo anticiclone, Caronte, che prende il posto di Cerbero. Nei prossimi giorni infatti, si dovrebbero registrare temperature altissime come ad esempio i 43 gradi che si avranno nella capitale e i 48 che si potrebbero toccare in alcune zone delle isole maggiori.

Temperature molto alte anche nella regione Puglia e in città interne, come ad esempio Firenze, dove saranno possibili anche 39 gradi di massima. Le condizioni previste per il weekend continueranno anche nella prossima settimana e dei cali delle temperature sono previsti soltanto dopo il 22 luglio.

Ultime notizie, due morti e 4 feriti in un incidente nella notte nei pressi di Messina

Un incidente stradale, avvenuto nel corso della notte sull’autostrada A20, ha provocato la morte di 2 persone e il ferimento di altre quattro. All’1.40 di notte un’auto si è ribaltata uscendo dalla galleria “Telegrafo” ed è stata poi urtata da altre due autovetture che sopraggiungevano nella stessa direzione, Le due vittime sono il 30enne Maurizio Costanzo, di Messina, ed il 46enne Fabio Materia, di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’auto che si è ribaltata, dopo aver urtato il guardrail è un’Audi, ed un’altra auto della stessa marca, insieme ad una Bmw sono state quelle che hanno urtato l’auto in seguito, e le due vittime sono proprio i guidatori delle auto che hanno urtato la prima. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia stradale e una unità dei vigili del fuoco.











