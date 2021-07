Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: sciopero generale contro GKN (14 luglio)

Ultime notizie in materia di Covid-19: il bollettino Coronavirus del 13 luglio fa registrare 1.534 nuovi casi di contagio, con il tasso di positività che torna sotto l’1%, con lo 0,8% e con 192.543 tamponi effettuati. Aumentano anche i decessi, che passano dai 13 del giorno precedente ai 20 di ieri. Calano, invece, i ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che scendono a un totale di 157. Giù anche i ricoveri ordinari, che 48 ore fa erano saliti: il nuovo totale è di 1.128. Il numero dei guariti è di 1.287, con il totale degli ammalati che è di 40.649. A livello regionale, è il Veneto a far registrare il maggior numero di casi (254), mentre la Lombardia è a quota 241. Sopra quota 100 casi anche la Sicilia con 174, il Lazio con 160 e la Campania con 136.

Tanta paura, ma alla fine nessun problema per i ragazzi che si trovavano a bordo di un autobus che ha preso fuoco mentre si trovava sotto una galleria. Ad impedire i problemi è stato il gesto dell’autista che ha notato le fiamme e ha fatto scendere immediatamente tutti i ragazzi. L’autobus era partito dalla provincia di Como e si stava dirigendo verso Livigno, quando ha preso fuoco mentre si trovava sulla Superstrada all’altezza di Lierna. Sette ragazzi hanno subìto una leggera intossicazione da fumo e per precauzione sono stati portati in ospedale e sottoposti ai controlli previsti in questi casi. I ragazzi provenivano dall’oratorio di Lipomo e il trasferimento a Livigno era teso a partecipare ad uno dei molti camp estivi che si svolgono in tutta Italia.

Coronavirus nel mondo, ultime notizie

In Francia, dopo il discorso del presidente Macron che ha posto l’obbligo del “free pass” per accedere a bar e ristoranti, si è avuto un vero e proprio boom di prenotazioni per le vaccinazioni. Il servizio nazionale di prenotazione ha annunciato un “record assoluto”, con i francesi che non vogliono perdere l’occasione di recarsi a bar e ristoranti. Intanto, in Russia si è avuto un nuovo record nel numero dei decessi, con 780 nelle ultime 24 ore, che rappresentano il massimo giornaliero da quando è scoppiata la pandemia. I nuovi casi di contagio accertati in Russia sono stati 24.702 in 24 ore. Anche in Germania continuano i picchi di contagi, arrivati ormai al sesto giorno consecutivo, e si valuteranno eventuali restrizioni in base ai dati degli ospedali.

Lunedì 19 luglio a Firenze si terrà uno sciopero generale dei metalmeccanici per protestare contro i licenziamenti annunciati dalla Gkn, la fabbrica di componenti per auto di Campi Bisenzio. Si tratta di una contestazione nei confronti di quello che i sindacati hanno subito bollato come un sistema scandaloso, che mette in difficoltà le famiglie di tutti i 422 dipendenti.

Dopo la chiusura degli Europei di calcio con il successo dell’Italia, una giuria di esperti ha compilato la graduatoria ruolo per ruolo, designando così la top 11 della manifestazione. In questa squadra sono ben 5 i giocatori italiani, compreso Spinazzola, che non ha potuto partecipare a semifinale e finale per un grave infortunio. Ci sono anche il portiere pararigori Donnarumma, il difensore juventino Bonucci, il centrocampista del Chelsea Jorginho e l’esterno tutta corsa, Federico Chiesa. A sorpresa escluso il capitano azzurro, Chiellini. Gli altri componenti della formazione ideale sono gli inglesi Walker e Maguire, il danese Højbjerg, lo spagnolo Pedri, a cui è andato anche il premio come miglior giovane del torneo, e il belga Lukaku, che ha preceduto Schick e soprattutto Cristiano Ronaldo, escluso come il compagno di club, Chiellini.

