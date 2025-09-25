Le ultime notizie di oggi con l'omicidio di Cinzia Pinna in Sardegna, ma anche il discorso di Donald Trump all'Onu e non solo, tutti i dettagli

Ultime notizie, svolta per il giallo di Cinzia Pinna. La 33enne che è scomparsa lo scorso 11 settembre in Sardegna, a Palau è stata purtroppo ritrovata senza vita. Come riferito da TgCom24.it, nella giornata di ieri i carabinieri hanno fermato il 41enne Emanuele Ragnedda. L’uomo, imprenditore vinicolo, stava tentando di fuggire in barca ed è stato portato in caserma dove è stato interrogato: nel corso del lungo interrogatorio ha appunto confessato di aver ucciso la ragazza e di averne occultato il cadavere. Insieme a lui fermato anche un 26enne di Milano, che è stato indicato dallo stesso Ragnedda come colui che ha occultato il cadavere ma che in realtà non c’entrerebbe nulla. Gli inquirenti avevano capito ormai da ore che Ragnedda avesse ucciso Cinzia Pinna per poi nascondere il suo corpo in un casolare a lui appartenente che le forze dell’ordine hanno sequestrato, e alla fine hanno visto giusto.

A incastrare l’uomo sono stati i movimenti sospetti delle ore precedenti la scomparsa della 33enne, che hanno fatto appunto suonare il campanello d’allarme. Alla fine si è riusciti a risalire al corpo della povera ragazza, ormai sparita da quasi due settimane e mai più ritrovata fino appunto a ieri. Nella giornata di lunedì scorso i RIS di Cagliari si erano già recati presso il casolare di cui sopra per eseguire degli accertamenti ed evidentemente il fermo è giunto dopo che sono emerse le risultanze delle stesse analisi delle tracce biologiche. Ora bisognerà capire cosa sia successo nel dettaglio.

Ultime notizie, il caso della flotilla

Come vi abbiamo raccontato ieri, la spedizione della Global Summud Flotilla è stata attaccata con droni e bombe sonore, colpendo anche l’imbarcazione italiana. Duro il commento del ministro della difesa, Guido Crosetto, che oggi interverrà alla Camera ma che ha già dato mandato alla fregata multiruolo Fasan della marina militare di dirigersi verso la zona in cui sta navigando per la spedizione per fornire soccorso.

La Flotilla è stata attaccata a sud di Creta e fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma alcune barche hanno subito dei danneggiamenti, anche importanti. Crosetto ha spiegato di essersi già sentito con il presidente del consiglio Giorgio Meloni e di aver avvisato l’addetto militare di Israele in Italia, nonché quello di Tel Aviv e l’ambasciatore, condannando in maniera dura il nuovo attacco tenendo conto che la spediazione stava navigando in acque internazionali senza interferire con nessuno ne tanto meno mostrando un atteggiamento ostile. Ricordiamo che le imbarcazioni stanno portando degli aiuti umanitari a Gaza.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina

Non sembra affatto vicino alla fine la guerra in Ucraina o per lo meno questo è quello che traspare dalle ennesime dichiarazioni delle ultime ore di Dimitry Peskov, il portavoce del Cremlino. Uscendo allo scoperto ieri ha spiegato che l’operazione militare russa proseguirà “per garantire i nostri interessi” e soprattutto “arrivare ai nostri obiettivi”, che significa la conquista di ulteriori territori in Ucraina. Obiettivi che, fa sapere ancora Peskov “il nostro presidente ha stabilito fin dall’inizio”, aggiungendo di agire per il presente ma anche per il futuro della Russia di conseguenza “non esistono alternative”. Una Russia che non indietreggia, anzi, avanza, e lo dimostrano anche le ripetute violazioni degli spazi aerei di Mosca, dalla Polonia all’Estonia passando per la Danimarca, un atteggiamento che ha fatto preoccupare i ministri degli esteri presenti al recente G7.

La Russia ha sempre respinto ogni tentativo di intrusione nello spazio aereo straniero, negando le evidenze, e secondo alcuni analisti non è da escludere che Mosca stia testando le difese dei Paesi stranieri nonché la rapidità di intervento, in un’ottica di una guerra futura. Trump intanto si è espresso sull’argomento e senza troppi mezzi termini ha spiegato: “Le nazioni della Nato dovrebbero abbattere gli aerei russi che violano lo spazio aereo”, aggiungendo che è giunto il momento per l’Ucraina di agire e assicurando il rifornimento di armamenti Nato.

Ultime notizie, l’Italia raggiunge la semifinale del mondiale di pallavolo maschile

Battendo il Belgio per 3 – 0, la nazionale maschile di volley guidata da Fefè De Giorgi, si è qualificata per la semifinale del mondiale che giocherà sabato affrontando una grande rivale come la Polonia, capace di vincere anche lei con la Turchia con il punteggio di 3 – 0. Tra gli azzurri hanno brillato sia Michieletto che Russo, oltre al palleggiatore Giannelli, ma come sempre si è trattato di una vittoria di squadra.

Questo successo è stata anche una rivincita nei confronti del Belgio che nel girone eliminatorio si era imposto per 3 – 2 al termine di una gara combattutissima. L’Italia maschile del volley raggiunge così per la settima volta una tra le prime quattro posizioni al mondo. L’inizio è stato “tonante” con il primo set chiuso sul punteggio di 25 – 13, poi il secondo ed il terzo hanno confermato la superiorità del sestetto italiano che ha chiuso entrambi i parziali con il punteggio di 25 – 18.

Ultime notizie, la morte di Claudia Cardinale

Claudia Cardinale, che era definita la “diva ribelle” del cinema italiana, è morta nella serata di martedì a 87 anni di età, nella sua casa di Nemours, nei dintorni di Parigi, dove si era trasferita negli ultimi anni. La Cardinale, che era originaria di Tunisi, nel corso della sua carriera, durata circa 60 anni, ha preso parte a innumerevoli film, lavorando con registi importanti come Leone, Monicelli, Fellini e Antonioni, oltre che con attori di altissimo calibro.

Tra le sue performances indimenticabili si ricordano quelle nei film Il Gattopardo, e C’era una volta il West. La notizia della scomparsa dell’attrice è stata data da France Press su comunicazione dei familiari che le sono stati accanto fino all’ultimo momento.



Ultime notizie, il discorso di Trump all’ONU

Si è aperta martedì l’80esima assemblea generale delle Nazioni Unite e il discorso del presidente statunitense Trump ha subito scatenato l’allarme del Segretario generale Guterres che ha detto che l’istituzione mondiale di trova sotto assedio. Trump infatti nel suo discorso ha dato uno schiaffo netto sia all’istituzione mondiale che all’Unione Europea, dichiarando “L’Onu è ormai inutile e l’Europa imbarazzante”.

Nel suo discorso il presidente USA ha di fatto denigrato i migranti e gli ambientalisti, vantandosi anche di aver messo fine a 7 conflitti in tutto il mondo, un “lavoro” che dovrebbe spettare all’ONU, che invece non ha fatto niente. Una affermazione sicuramente non confortata dai fatti. Un’altra frase pronunciata da Trump è stata “I vostri Paesi andranno all’inferno”. Nel suo discorso Trump ha citato anche le guerre ancora in corso come quelle di Gaza e dell’Ucraina.