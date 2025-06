Ultime notizie: nella notte uno scontro tra due auto sulla Casilina ha provocato la morte di quattro uomini, indagini ancora in corso

È successo tutto intorno alle 2.30 di notte, quando due auto si sono scontrate lungo la Casilina, poco fuori Frosinone e il bilancio è di quattro uomini che sono morti: viaggiavano su una Mercedes e un’Alfa Romeo 147 e secondo quanto si apprende, le vittime erano residenti tra Frosinone e Torrice. Inutili i soccorsi arrivati con velocità, in quanto la violenza dell’impatto non ha lasciato margine d’intervento; apriamo ultime notizie con questo incidente che ha richiesto l’intervento di carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze del 118 e polizia stradale, impegnati per ore tra soccorsi, rilievi e la messa in sicurezza della zona.

Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per tutta la notte, la strada è rimasta bloccata per consentire le operazioni e le verifiche sul posto e i primi rilievi non escludono la velocità come possibile causa, ma al momento nessuna pista viene scartata, le indagini sono in corso per stabilire la dinamica esatta.

Ultime notizie dalla zona indicano che si stanno acquisendo eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto, mentre si cercano testimoni in grado di raccontare cosa sia successo in quegli istanti, in un punto che a quell’ora è solitamente poco trafficato.

Ultime notizie, sciopero nazionale dei metalmeccanici: proteste in strada e disagi alla viabilità

Proseguiamo con le ultime notizie dal mondo del lavoro, dove la giornata di ieri ha visto scendere in piazza migliaia di lavoratori del comparto metalmeccanico: a Bologna, ma anche in tante altre città italiane, si sono tenuti cortei e manifestazioni nell’ambito dello sciopero indetto per chiedere la ripresa delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale, fermo ormai da più di un anno.

Nella città emiliana si sono radunate circa 10mila persone, secondo quanto riferito dalla questura, il corteo ha attraversato il centro e ha raggiunto anche la tangenziale, dove si sono verificati rallentamenti al traffico con alcuni camionisti, in transito, che hanno suonato i clacson in segno di solidarietà.

Alla mobilitazione di Bologna era presente anche Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl, che ha ribadito la necessità di dare risposte concrete ai lavoratori; le ultime notizie parlano di tensione attorno al blocco del contratto, con i sindacati che paventano nuove azioni nei prossimi giorni se non arriveranno segnali da Federmeccanica, intanto si ragiona anche sulle possibili implicazioni delle nuove norme contenute nel recente decreto sicurezza, che potrebbero essere applicate in caso di blocchi prolungati, ipotesi su cui si attendono chiarimenti nelle prossime ore.

Ultime notizie, tensioni in Medio Oriente: nuovo attacco iraniano su Beer Sheva e Haifa

Arrivano aggiornamenti dal conflitto Iran-Israele che continua a restare ad alta tensione: le ultime notizie riferiscono di un attacco iraniano condotto con un missile balistico che ha colpito Beer Sheva e il porto di Haifa. A Beer Sheva sono stati danneggiati diversi appartamenti in un complesso residenziale, mentre a Haifa si segnalano danni alle infrastrutture e ai porti; le ultime notizie parlano di “gravi conseguenze” e sono in corso le operazioni di soccorso e di verifica delle condizioni degli abitanti delle zone colpite.

Sul fronte diplomatico, il ministro israeliano Katz ha chiesto un aumento dell’intensità dei raid contro obiettivi iraniani, mentre Netanyahu, dal canto suo, ha ribadito che l’obiettivo di fermare il programma nucleare iraniano sarà perseguito “con o senza” l’appoggio statunitense.

Ultime notizie anche sul fronte europeo: ieri si è tenuto un incontro tra il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, e i ministri degli esteri di Germania, Francia e Regno Unito e Araghchi ha dichiarato che non ci saranno aperture ai negoziati finché proseguiranno gli attacchi da parte di Israele, un contesto ancora molto instabile, in attesa di sviluppi nelle prossime ore.

Ultime notizie, recuperato il relitto del Bayesan a dieci mesi dall’affondamento

Dopo quasi un anno, torna alla luce il relitto del Bayesan con le ultime notizie che riferiscono che lo scafo della nave, affondata lo scorso agosto al largo di Porticello, è stato riportato in superficie e verrà ora trasportato a Termini Imerese per essere svuotato e sottoposto ad altre verifiche: le operazioni sono cominciate ieri e proseguiranno fino a lunedì.

Il prossimo passo sarà quello di procedere con il pompaggio dell’acqua e la messa in sicurezza della struttura e le ultime notizie indicano che, una volta stabilizzata, la nave sarà esaminata per accertare se vi siano stati guasti o altri problemi tecnici che possano aver contribuito all’affondamento.

Ultime notizie, incidente sul lavoro in Campania: muore un operaio di 55 anni

Un nuovo episodio di incidente sul lavoro si è verificato in Campania e le ultime notizie da Poggiomarino, in provincia di Napoli, raccontano di un operaio di 55 anni che è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre stava scaricando della merce per conto della sua ditta di trasporti; l’uomo è morto sul colpo, mentre i carabinieri, insieme ai tecnici dell’Ispettorato del Lavoro e ai soccorritori del 118, sono intervenuti subito sul posto per i rilievi e gli accertamenti.

Secondo quanto ricostruito finora, l’operaio era impegnato in un’operazione apparentemente ordinaria ma qualcosa è andato storto; le ultime notizie confermano che sono in corso approfondimenti per accertare il rispetto delle normative di sicurezza e per capire se l’uomo fosse dotato dei dispositivi di protezione.

Ultime notizie, Milano: ventenne in monopattino investito da un ubriaco, è morto sul colpo

È accaduto a Milano, in via Canova all’incrocio con Corso Sempione, dove un ragazzo di vent’anni, Marco Cutrona, è stato investito da un’auto mentre si trovava a bordo del suo monopattino: l’autista è stato fermato subito dopo l’incidente ed è risultato positivo all’alcol test e le ultime notizie dalla polizia municipale parlano di una dinamica ancora al vaglio, ma secondo le prime ricostruzioni il 20enne stava attraversando sulla ciclabile quando è stato colpito dall’auto.

Le ultime notizie indicano che nei prossimi giorni verranno analizzati anche i filmati delle telecamere di sorveglianza per confermare quanto emerso dai primi rilievi, intanto, l’uomo alla guida è stato denunciato e dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza.

Ultime notizie, ciclista muore precipitando nel lago di Garda durante una gita

Incidente nel pomeriggio a Gargnano, sul lago di Garda, dove le ultime notizie riferiscono che un ciclista di 43 anni, di nazionalità polacca, è morto dopo essere precipitato per oltre cento metri mentre si trovava in compagnia di un gruppo di amici lungo la statale gardesana: secondo quanto ricostruito, si era fermato sul ciglio della strada, in quel momento avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto.

Gli amici, sotto choc, hanno immediatamente allertato i soccorsi; l’uomo è stato individuato e raggiunto dai soccorsi ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le ultime notizie confermano che si trattava di un turista in vacanza nella zona e si attende l’esito delle verifiche per chiarire se si sia trattato di una semplice tragica fatalità o se l’incidente sia stato determinato da altre cause.