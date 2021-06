ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: scontro su norme anti-Covid (3 giugno)

Piccolo aumento dei nuovi casi di contagio in Italia con 2,897 contro i 2,493 di martedì e quindi piccolo aumento anche del tasso di positività che passa dall’1,1% all’1,2%, In ribasso invece il numero dei decessi che passano dai 93 di martedì ai 62 del rapporto odierno. Continua la discesa per i ricoveri, con quelli in terapia intensiva che scendono a 933 con una diminuzione di 56 unità, mentre i reparti ordinari vedono ancora la presenza di 5.858 con un calo di 334 unità. Il numero dei guariti è stato di 18.535 con il totale dei positivi che scende a 210.050 persone, Per quanto riguarda le regioni, Lombardia con 511, Campania con 388 e Lazio con 211, sono quelle con il maggior numero di contagi.

Ultime notizie, le misure anti Covid

Continua a tenere banco il “pasticcio” dei posti a tavola nei ristoranti in zona bianca. Secondo il Ministero della Salute dovrebbero rimanere al massimo 4, salvo famiglie di conviventi, ma le regioni ritengono queste norme non applicabili, ed hanno chiesto al Governo una riunione urgente per dirimere la questione. Salvini lo ha definito un limite assurdo ed ha dichiarato di averne richiesto l’eliminazione al ministro Speranza. Il chiarimento ha un carattere di estrema urgenza visto che 3 regioni italiane sono attualmente già bianche e che dal prossimo lunedì saranno raggiunte da altre 4. Il sottosegretario del Ministero della Salute Sileri propone una revisione con un aumento dei posti ad 8 – 10, per poi togliere del tutto il limite dal 1° Luglio. Le stesse regole dei ristoranti dovrebbero valere anche per i pranzi in casa con gli amici.

Ultime notizie, le ipotesi per la rottura del cavo della funivia del Mottarone

Alla Procura si sta facendo strada l’ipotesi che la rottura del cavo possa essere collegabile all’uso dei ceppi per i freni, che veniva effettuato in modo massiccio, che avrebbero scaricato sul cavo una tensione eccessiva. La stessa ipotesi viene definita poco credibile da, presidente degli impianti a fune, Ghezzi. Continuano intanto gli accertamenti tecnici che sono molto laboriosi e potrebbero anche richiedere un accesso all’interno della cabina che è ancora sul luogo dove è precipitata causando la morte di 14 persone.

Ultime notizie, incidente stradale mortale a Paderno Dugnano

Un bambino di 3 anni è morto dopo essere stato investito da un’autovettura sfuggita al controllo del conducente e precipitata nel Parco Lago Nord. Dopo l’investimento il bambino è apparso in condizioni gravissime e nonostante il tentativo di rianimazione, è deceduto presso l’ospedale. Anche il conducente dell’autovettura è ferito in modo grave. Lauto stava scendendo da una collinetta quando il guidatore ne ha perso il controllo.

Ultime notizie, i festeggiamenti per il 2 giugno

La Festa della Repubblica quest’anno ha visto dei festeggiamenti in tono minore , senza nessuna parata delle forze armate. Il Presidente Mattarella si è recato all’Altare della Patria dove ha deposto una corona al Milite Ignoto, mentre nel cielo della capitale sfrecciavano le Frecce Tricolori. Nel suo discorso, davanti alle maggiori cariche dello Stato, Mattarella ha precisato che nonostante la pandemia, il processo ci crescita della democrazia non è stato interrotto, e si è anzi consolidato. Quello appena trascorso era il 75esimo anniversario della nascita della repubblica e Mattarella ha voluto ricordare il sacrificio di tutti quelli che si batterono per raggiungere questo scopo,

“Cancelli la storia? Affoghi nel vuoto presente”/ Aspesi contro MeToo “lotte funeree”

LEGGI ANCHE:

Incidente Paderno Dugnano: auto investe famiglia al parco/ Video, morto bimbo 3 anniFESTA DELLA REPUBBLICA, VIDEO DISCORSO MATTARELLA/ 2 giugno, “costruiamo il futuro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA