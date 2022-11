Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, scontro su norme anti-rave: “Non lede i diritti”

Per il Governo il reddito di cittadinanza non ha funzionato e va cambiato con l’obiettivo di ridurre la platea di percettori del sussidio. Meno assegni e più controlli. Oggi distribuirlo a quasi due milioni e mezzo di persone e oltre un milione di famiglie costa allo Stato ben 638 milioni di euro al mese. Tra le persone occupabili il 57% non si è nemmeno presentato ai centri per l’impiego quando sono state convocate. Ma è sui rave che è scontro con la sinistra, con i dem che definiscono le norme introdotte dal nuovo decreto come limiti alla libertà dei cittadini. Ma il Governo tira dritto e controbatte che lo Stato non può sottostare a queste azioni illegali, facendo sapere: “Non lede i diritti”.

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha svelato la strategia futura della Banca Centrale Europea per contenere la crescita dei prezzi. Nei prossimi mesi potrebbero verificarsi nuovi rialzi dei tassi di interesse, così come fatto sapere dalla stessa nel corso di un’intervista rilasciata ieri: “L’inflazione è ancora troppo alta nell’area dell’euro nel suo complesso. La scorsa settimana abbiamo deciso di aumentare i tassi di interesse per la terza volta consecutiva. E prevediamo di aumentarli ulteriormente per assicurarci che l’inflazione ritorni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%”.

Lagarde ha poi aggiunto, ribadendo: “Decideremo il percorso futuro e il ritmo dei nostri aumenti dei tassi riunione per riunione. Puntiamo a un tasso di interesse che consenta di raggiungere l’obiettivo di inflazione a medio termine del 2%. La meta è chiara, ma non siamo ancora arrivati. Avremo ulteriori aumenti dei tassi in futuro”. Le parole della presidente della Banca Centrale Europea sono state riportate dal sito dell’agenzia Ansa.

Ultime notizie, bollette gas: evitato il +70%

Buone notizie per gli italiani visto che le bollette del gas cresceranno solo del 5% e non del 70 come previsto qualche mese fa. A spiegarlo è stato Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, che intervistato dall’agenzia Ansa ha appunto fatto sapere che la crescita del costo del gas sarà di molto contenuta rispetto alle previsioni funeste: “se l’aggiornamento fosse stato fatto con il vecchio meccanismo a fine settembre avremmo avuto un aumento anche del 200%”. Da questo mese l’aggiornamento tariffario diventa mensile e non trimestrale: “Quella dell’Arera è stata una scelta azzeccata, forzata dal cataclisma che è arrivato dai mercati e dall’esigenza dell’Autorità di intervenire – aggiunge ancora Tabarelli – Ed è stato anche un colpo di fortuna poiché il caso ha voluto che il nuovo meccanismo entra in vigore proprio mentre c’è il calo”.

Quindi l’esperto ha concluso: “Se avesse ritardato di un trimestre, dal primo gennaio sulle bollette avremmo avuto una catastrofe. Se avessimo lasciato il meccanismo precedente, in vigore dal 2013, avremmo avuto un balzo del 200% ma sarebbe stato deciso a fine settembre come è avvenuto per l’aumento del 59% dell’elettricità”.

Ultime notizie, guerra in Ucraina: a Kiev tornano luce e gas

Sono state ripristinate nella giornata di ieri le forniture di luce e acqua in quel di Kiev, capitale dell’Ucraina. Dopo i bombardamenti a tappeto dei russi, la città aveva subito una drastica riduzione di energia elettrica e di acqua, facendo temere il peggio. Ad annunciarlo è stato il sindaco della capitale, Vitaly Klitschko, che come si legge sull’agenzia Ansa ha spiegato: “Le forniture di acqua alle case dei residenti di Kiev sono state completamente ripristinate. Anche le forniture di elettricità a Kiev sono state ripristinate”. Intanto su Facebook, lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, come riporta la Ukrainska Pravda, ha spiegato che i militari di Mosca stanno occupando delle abitazioni nella regione di Kherson, nell’ucraina meridionale, rimuovendo i suoi residenti con forza. “Gli occupanti stanno sfollando con la forza i civili. Nella città di Kakhovka, nella regione di Kherson, i civili che vivono vicino alla riva del fiume Dnipro vengono allontanati con la forza dalle loro case. Le forze russe stanno costruendo fortificazioni e piazzando mine vicino alle abitazioni dei civili”, si legge sui social.

Mentre si moltiplicano le minacce e i toni si alzano, la Turchia tesse la tela e tenta di ricucire i rapporti tra Kiev e Mosca per rinnovare l’accordo sul grano abbandonato dalla Russia dopo l’attacco ucraino nel porto di Sebastopoli. Medvedev minaccia ancora l’uso del nucleare giustificato come estrema difesa dei territori annessi. La Russia accusa gli inglesi del sabotaggio al gasdotto avvenuto un mese fa, ma un attacco all’Inghilterra scatenerebbe un escalation di tensioni. Da piazza San Pietro arriva la preghiera del Papa verso la martoriata Ucraina, in una giornata difficile con la guerra che non si ferma e la diplomazia che arranca senza approdare

a valide soluzioni.

Ultime notizie, muore una ventitreenne, investita da un guidatore ubriaco

Tornava a piedi a casa dopo aver litigato con il fidanzato, è stata travolta da un giovane che è poi risultato positivo all’alcool test. Aveva solo 23 anni e deciso di passare la notte di Halloween in pizzeria con il fidanzato dove poi sarebbe andata a dormire, ma una lite l’ha convinta a tornare a casa dai genitori senza però mai arrivare. Mentre camminava sul ciglio della strada è stata travolta dall’auto condotta da un altro giovane trevigiano, risultato positivo ad alcool e droga. Soccorso, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato.

Ultime notizie, caldo fuori stagione, finisce il ponte del primo novembre

Code in autostrada, piazze gremite e gelati in mano. Ma non siamo a giugno, il caldo anomalo di questo autunno ha spinto molti italiani a sfruttare il lungo fine settimana per andare in vacanza per un ultimo assaggio d’estate del ponte di Ognissanti. Mezzo milione di persone hanno deciso di rilassarsi negli agriturismi e addirittura di prendere il sole al mare.











