Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, scossa ai Campi Flegrei M 4.0: gente in strada

Non si placa lo sciame sismico in quel di Campi Flegrei, nota località vicino a Napoli e nella serata di ieri, poco dopo le ventidue, si è verificata una nuova scossa di terremoto importante. Il sisma, come riferito dall’Ingv, ha avuto una magnitudo di 4.0 gradi sulla scala Richter ed ha ovviamente causato scene di panico fra la popolazione locale.

Moltissime sono state infatti le persone che sono scese in strada per lo spavento, e le segnalazioni sono arrivate molteplici dalle zone del capoluogo campano, come ad esempio il Vomero, Posillipo, il lungomare, ma anche piazza del Plebiscito. Fortunatamente non si hanno notizie di danni ne tanto meno feriti, ma la situazione ai Campi Flegrei sta diventando insostenibile per via delle numerose scosse, alcune molto potenti, che stanno interessando la zona da giorni.

Nella giornata di ieri è stato assegnato il premio Nobel per la Medicina 2023. Così come fatto sapere dall’Accademia, a ottenere il prestigiosissimo riconoscimento sono stati Katalin Karikó e Drew Weissman. Si tratta di due medici, scienziati e ricercatori che hanno dato un enorme contributo alla lotta al coronavirus, e in generale al mondo dei vaccini, in quanto sono stati coloro che hanno gettato le basi per i sieri a mRna messaggero.

“Grazie alle loro scoperte rivoluzionarie, che hanno cambiato radicalmente la nostra comprensione del modo in cui l’mRNA interagisce con il nostro sistema immunitario, i due scienziati hanno contribuito a un ritmo senza precedenti di sviluppo di vaccini durante una delle più grandi minacce alla salute umana nei tempi moderni”, questo quanto fatto sapere dal Comitato per il Nobel.

E’ giunta nella giornata di ieri la notizia della morte di Tommaso Accardo, conosciuto ai più come “Tommasino”. Era divenuto famoso per essere la storica spalla dello showman Fiorello in vari programmi e spot televisivi a cui aveva preso parte l’artista siciliano.

Come ricorda TgCom24.it, Tommaso Accardo aveva 84 anni e la notizia del suo addio è stata data proprio da Fiorello con un post social in cui si legge: “Ciao Tommasino”. L’84enne era originario di Gibellina, in provincia di Trapani, ma da anni si era trasferito a Mentana, in provincia di Roma. Ha avuto dei piccoli ruoli fra pubblicità e cinema, come ad esempio “Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone” del 1985 con Gigi e Andrea, “Nanà” nel 1999, “Il mondo è meraviglioso” nel 2005, senza dimenticare la sua presenza in ben tre episodi della serie tv cult Boris, nel 2008. A inizio anni duemila l’incontro con Fiorello, che fece letteralmente esplodere la sua popolarità. L’ultima collaborazione fra i due risale al 2008 con Viva Radio 2… Minuti.

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, attraverso la propria pagina Facebook, ha espresso il proprio punto di vista in merito ad fatto giuridico avvenuto presso il tribunale di Catania, inerente un immigrato. “Sono rimasta basita di fronte alla sentenza del giudice di Catania, che con motivazioni incredibili (“le caratteristiche fisiche del migrante, che i cercatori d’oro in Tunisia considerano favorevoli allo svolgimento della loro attività”) rimette in libertà un immigrato illegale, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dichiarando unilateralmente la Tunisia paese non sicuro (compito che non spetta alla magistratura) e scagliandosi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto”.

Pronta la replica dell’ANM di Catania, “Anm di Catania esprime una posizione ferma e rigorosa a tutela della collega Iolanda Apostolico, persona per bene che ha lavorato nel rispetto delle leggi, e respinge con sdegno le accuse a lei rivolte. Il rapporto tra potere esecutivo e giudiziario andrebbe improntato a ben altre modalità”.











