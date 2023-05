Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, scudetto al Napoli: un morto durante i festeggiamenti

E’ finita ieri sera l’attesa per tutti i tifosi partenopei: dopo ben 33 anni il Napoli ha riconquistato lo scudetto, facendo esplodere di gioia un’intera città. Grazie al pareggio per uno a uno allo stadio Friuli di Udine contro l’Udinese (gara tra l’altro pareggiata in recupero dagli uomini di Spalletti), la compagine campana ha ottenuto lo scudetto matematicamente a cinque giornate dal termine per una cavalcata davvero sontuosa, dominando di fatto la stagione dall’inizio alla fine.

Guerra in Sudan, a rischio Coca Cola, Pepsì, M&Ms/ Tutta colpa della gomma arabica

Purtroppo non sono mancati momenti di tensione nel corso dei festeggiamenti, a cominciare dallo stadio di Udine, dove le due tifoserie avversarie sono venute a contatto con fuochi d’artificio e botti. A Napoli sette feriti e purtroppo ci è scappato anche il morto.

Ultime notizie, aperto il cantiere per la diga nel porto di Genova

Grazie allo stanziamento di 920 milioni di euro che arrivano dai fondi del Pnrr, a Genova è stato aperto il cantiere per la costruzione della nuova diga che permetterà l’ingresso nel porto ligure anche delle mega navi. In una manifestazione organizzata dai portuali è stato contestato il ministro Salvini che successivamente ha dichiarato “Vince l’Italia del sì”. L’opera è imponente e i cassoni che la compongono, circa 100, saranno appoggiati sui fondali. La lunghezza totale della diga, della quale è stata posta la prima pietra, in pratica una gettata di ghiaia, è di 6,2 chilometri.

Mostro di Firenze/ Avv. Biscotti: "Processo fondato su dichiarazioni di ubriaconi"

Ultime notizie, Problemi al traffico ferroviario a causa di un treno uscito dai binari a Firenze

Un convoglio vuoto che doveva raggiungere il deposito di Firenze, è uscito dai binari ed ha causato l’interruzione della circolazione, portando disagi e ritardi che sono arrivati anche a più di 2 ore presso Santa Maria Novella nella linea dell’alta velocità. L’uscita dai binari fortunatamente non ha causato feriti, ma per mettere in sicurezza la zona è stato necessario rimuovere i vagoni usciti dai binari e la circolazione è ripresa soltanto dopo le 14.00.

Ultime notizie, Parigi vs Meloni: “Incapace sulla gestione migranti”

Grave attacco della Francia nei confronti del governo italiano avvenuto nella giornata di ieri. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana, Ansa, il ministro dell’interno transalpino, Gerard Darmanin, ha affrontato la questione dei flussi migratori spiegando che Giorgia Meloni è “incapace di risolvere i problemi migratori” dell’Italia.

Sanremo Junior, artista ucraina si rifiuta di esibirsi/ “C'è un russo, non canto"

Il politico francese è stato intervistato dai microfoni di RMC ma anche da Rassemblement National in merito alla situazione alla frontiera franco-italiana, e nell’occasione ha appunto sostenuto che la premier italiana “è incapace di risolvere i problemi migratori” dell’Italia, Paese che conosce “una gravissima crisi migratoria”. Quindi ha concluso e ribadito: “La signora Meloni che guida un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta”.

Ultime notizie, le news sulla guerra in Ucraina

Si è aperto da poche ore il giorno numero 436 della guerra in Ucraina e ieri l’esercito russo ha dato vita all’attacco più massiccio del 2023. Kiev è stata bombardata più volte come rappresaglia di Mosca all’aggressione tramite droni al Cremlino, di cui però l’Ucraina nega la responsabilità.

Intanto nella giornata di ieri il presidente ucraino Zelensky, ha incontrato i vertici della Corte penale internazionale a L’Aja, spiegando: “Chi lancia una guerra poi non ne risponde: per questo chiediamo che la Russia riceva una sentenza da parte della giustizia, insistiamo nella creazione di un tribunale speciale. Questa è la guerra che non volevamo, quella che deve essere l’ultima”. E ancora: “Putin merita di essere condannato per azioni criminali”, per poi spiegare: “Dobbiamo trasformare l’esperienza del processo di Norimberga in una regola operativa. E’ per questo che insistiamo nella creazione di un tribunale” speciale per il crimine di aggressione dei russi. Secondo Zelensky solo “la creazione di un tribunale speciale per l’aggressione russa sarebbe in grado di rispondere all’aggressione di Mosca. Questa è la guerra che non volevamo, quella che deve essere l’ultima”.

Ultime notizie, Bombardieri: “Via il sostituto d’imposta”

Il tema del lavoro continua ad essere strettamente d’attualità nel dibattito politico e nella giornata di ieri è stato affrontato anche dal segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, a margine della presentazione di un report Eures-Uil sui dati relativi agli infortuni sul lavoro, il sindacalista ha lanciato una provocazione verso il governo, chiedendo di eliminare il sostituto d’imposta.

Parlando della flat tax, Bombardieri ha infatti sottolineato: “Faccio una proposta provocatoria. Se vogliamo introdurre la flat tax per tutti diamo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati tutto quello che c’è in busta paga, abolendo il sostituto d’imposta, garantendo loro di pagare con le stesse modalità con le quali pagano tutti gli altri, con la stessa comprensione da parte del fisco, se non dovessero poter pagare le tasse”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA