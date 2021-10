Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: secondo giorno di G20 a Roma (31 ottobre)

Le ultime notizie di oggi, domenica 31 ottobre 2021, partono dagli ultimi dati disponibili sulla pandemia di Coronavirus in Italia, dove i nuovi casi di contagio sono stati 4.878, mentre i decessi sono stati 37 morti. È sceso all’1% il tasso di positività, con 477.352 tamponi eseguiti, e sono calati anche i ricoveri in terapia intensiva, 3 in meno rispetto al giorno precedente, mentre i ricoveri ordinari sono aumentati di 49 unità, raggiungendo il totale di 2.707.

Festa Buon Halloween 2021, frasi di auguri/ Whatsapp, tra zombie e scheletri

Ultime notizie: a Roma ha preso il via il G20

Ha preso il via nella giornata di sabato e si concluderà domani a Roma il vertice G20 ospitato dall’Italia, che ha una agenda molto fitta di incontri e argomenti da esaminare, tra i quali uno dei più importanti è certamente il clima, sul quale però l’accordo sembra essere in fase di stallo, con un documento di intesa che ha dei confini abbastanza vaghi. Gli incontri sono in programma presso la Nuvola di Fuksas, che si trova nel quartiere dell’EUR. Nella giornata di ieri è stato esaminato anche il sostegno per le piccole e medie imprese e specialmente per quelle gestite da donne, con un importante intervento da parte della regina d’Olanda.

Federica Pellegrini sposa Matteo Giunta/ Foto Anello e proposta: matrimonio nel 2022

Al termine della prima giornata di incontri, oltre a quelli plenari se ne sono tenuti anche alcuni bilaterali e i rappresentanti delle 20 nazioni presenti sono stati ricevuti a cena al Quirinale dal presidente Mattarella. Nella foto che hanno immortalato i partecipanti al G20 erano presenti anche rappresentanti di medici e infermieri per mettere in risalto la lotta contro l’epidemia di Covid-19 in atto in tutto il mondo.

Ultime notizie, Roma: le dimissioni di Michetti

Il candidato sindaco del Centrodestra a Roma, Enrico Michetti, che nel ballottaggio è stato sconfitto dal candidato del Centrosinistra, Gualtieri, ha deciso di rinunciare al posto che gli spettava in Consiglio comunale, rassegnando le sue dimissioni. Michetti non sarà quindi il capo delle forze di opposizione, ma si dedicherà al lavoro di formazione, esercitando le funzioni di professore. In previsione anche la scrittura di un libro. Michetti ha dichiarato che resterà comunque a disposizione del Comune di Roma per quelle che sono le sue competenze specifiche.

Samhain, cos'è? Capodanno celtico/ La festa che ispirò Halloween

L’uccisione di due giovani a Ercolano

Vincenzo Palumbo, il 53enne camionista e proprietario della villetta che ha sparato 11 colpi di pistola e ucciso due giovani a Ercolano, scambiandoli per ladri, è stato fermato dai carabinieri che lo hanno accusato di duplice omicidio volontario. L’uomo, secondo le immagini dell’impianto di videosorveglianza, ha sparato mentre l’auto sulla quale si trovavano le vittime stava allontanandosi dalla casa. Palumbo, la cui pistola era detenuta in modo legale, ha sostenuto di aver sparato dal terrazzo della villetta, sul quale si era recato dopo essere stato svegliato dal sistema di allarme. Nel mese di settembre Palumbo era stato vittima di un furto in casa.

La morte di Rossano Rubicondi

La morte di Rossano Rubicondi, famoso per aver partecipato a 3 edizioni del reality show “L’Isola dei Famosi”, e che era stato uno dei mariti di Ivana Trump, è morto a 49 anni a causa di un melanoma, che forse aveva trascurato. In precedenza era stato impegnato anche come modello a Londra e aveva lavorato nel cinema, sempre con piccole parti. Il matrimonio con Ivana Trump avvenne nel 2008.

Il caro energia spinge in alto l’inflazione

La salita dell’inflazione al 2,9% è causata in gran parte dall’aumento dei prezzi dell’energia. Alcune aziende che operano in Lombardia stanno anche pensando di chiudere le attività nel mese di dicembre. L’ultimo aumento su base mensile, indicato dall’Istat, è stato dello 0,6%. I numeri che stanno interessando l’Italia sono comuni anche al resto dell’Europa, con una inflazione media al 4,1% annuo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA