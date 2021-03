ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Serie A, i diritti tv passano a Dazn e Tim (27 marzo)

Numeri stabili nel bollettino del coronavirus . I nuovi casi di contagio registrati sono stati 23.987 contro i 23.696 di giovedì, mentre i decessi odierni sono stati 457 contro i 460 del giorno precedente. Stabile quindi al 6,8% anche il tasso di positività. I tamponi esaminati sono stati in totale 354.952. Per quanto riguarda le varie regioni italiane, il numero maggiore di nuovi casi in Lombardia, con 5.077, mentre la seconda, l’Emilia Romagna, ne ha segnalati 2.391. Sopra quota 2mila casi anche la Puglia, il Veneto ed il Lazio, Il totale odierno dei guariti è di 19.764. I dati dei reparti di terapia intensiva vedono un aumento di 8 unità rispetto, per un totale di 3.628, mentre i reparti ordinari hanno visto un incremento di 48 unità rispetto alle 24 ore precedenti, con un totale di 28,472 ricoverati.

Ultime notizie, i diritti tv della serie A passano a Dazn e Tim

La Lega di serie A ha assegnato i diritti di trasmissione delle gare della serie A per i prossimi 3 anni a Dazn , che ha presentato un’offerta di 840 milioni di Euro. La società del miliardario Blavatnik potrà così trasmettere in diretta tutte le 10 gare del campionato, 7 delle quali saranno in esclusiva. Per le altre 3 si potrebbe avere una situazione di “co-esclusiva” con Sky, anche se di questo non c’è ancora l’ufficialità. Nel corso delle trattative era stata ventilata anche la possibilità di tramettere una gara di ogni giornata in chiaro, ma poi la proposta non è stata portata vanti. A favore dell’offerta di Dazn si sono espresse 16 delle 20 società della lega di serie A.

Ultime Notizie, le ordinanze con i nuovi colori delle regioni

Mentre l’Rt nazionale scende fino a 1,08, ci sono ancora 5 regione classificate tra quelle a rischio alto. Da lunedì nuovi colori per alcune regioni con la Toscana e la Calabria che passano al rosso, mentre il Lazio fa un passo indietro e va in arancione. La cabina di regia ha preso anche una decisione riguardo alle scuole, che dopo le vacanze di Pasqua riapriranno anche nelle regioni rosse, con la limitazione estesa alle elementari ed alla prima classe media, mentre le altre resteranno in Dad. Il caso della Toscana è molto particolare in quanto non erano stati conteggiati 102 casi della provincia di Prato, ed il loro inserimento ha portato il numero a 251 appena 1 punto più del limite da non superare.

Ultime notizie, tensione per le riaperture

Riguardo alle riaperture dopo le vacanze di Pasqua, c’è tensione tra il leader legista Salvini ed il premier Draghi. Matteo Salvini ha dichiarato che è improponibile mantenere chiusi ristoranti ed altre attività. Ma la risposta di Draghi è stata che solo l’indice dei contagi può far cambiare le misure attualmente in corso.

Ultime notizie, bloccata nel canale di Suez la portacontainer Ever Given

La nave portacontainer Ever Given resta ancora incagliata all’interno del canale di Suez. La nave, che batte bandiera panamense, è bloccata dallo scorso martedì nel corso di una tempesta di sabbia e questo sta causando notevoli problemi. I tentativi di sbloccarla non hanno avuto esito positivo e il passaggio interrotto porterà a gravi ripercussioni economiche.

Barrette Cereal Bio: 2 lotti ritirati/ Ministero salute: “Troppo ossido di etilene”

