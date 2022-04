Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Shanghai, dichiarate tre vittime Covid

Ultime notizie, ultim’ora oggi: vittime Covid a Shanghai

Ultime notizie da Shanghai, stretta dal lockdown più duro mai visto nella storia dell’umanità, ha riportato i primi decessi dovuti alle infezioni da Covid dall’inizio dell’ondata della variante Omicron, che sta interessando la città da oltre un mese. Si tratta di tre anziani con malattie croniche, come ha riferito la municipalità in un post sui social media: “le tre persone sono peggiorate dopo il ricovero in ospedale e sono morte malgrado gli sforzi dei medici”, si legge nel messaggio in cui si legge anche l’età delle vittime. Si tratta di due donne di 89 e 91 anni e un uomo di 91 anni.

Tutti avevano una serie di problemi di salute di base come malattie coronariche, diabete e alta pressione sanguigna. Questo annuncio rende ancor più drammatico il confronto con quanto filtra da immagini non controllate dal regime cinese che mostrano scontri e un’ondata di suicidi che ha certamente mietuto molte più vittime di quelle dichiarate come conseguenza diretta e biologica del virus.

Ultime notizie, ultim’ora oggi: Draghi sui colloqui con Putin

Il premier italiano Mario Draghi ha dichiarato, in un’intervista con il Corriere della Sera, di aver provato fino alla fine di parlare con Putin di una soluzione pacifica sulla questione Ucraina. Prima che l’invasione avesse inizio, infatti, il premier aveva tentato di bloccare i tentativi di invasione in un colloquio telefonico con il primo ministro russo, con l’intento di risentirsi. Tuttavia, dopo aver lanciato l’offensiva, al successivo colloquio telefonico Draghi ha esplicitamente richiesto di aprire altri colloqui con Zelensky e di imporre un cessare il fuoco. La risposta è che i tempi ancora non sono maturi.

Draghi si esprime anche sulla questione delle sanzioni, la cui efficacia si riflette solo nel lungo periodo. Le sanzioni sono uno strumento essenziale per indebolire l’aggressore e per indebolire un popolo soppresso, in linea con i valori europei di solidarietà.

In questa situazione politica instabile, inoltre, il premier afferma di voler mantenere un fronte unito del governo italiano per affrontare la situazione. Tuttavia, non esprime un parere positivo sulla possibilità di essere rieletto ma di voler lasciare spazio a nuovi nomi.

Ultime notizie, ultim’ora oggi: bimbo di 12 anni con salmonella a Ravenna, attese le analisi sull’ovetto Kinder

Negli ultimi giorni uno stabilimento produttore di uova di Pasqua Kinder ad Arlon, in Belgio, è stato chiuso per via di un focolaio di salmonella e molti prodotti ritirati dal mercato. Succede a Ravenna che un bimbo di 12 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver consumato un ovetto Kinder e gli è stata diagnosticata la salmonella. Dimesso poche ore dopo, le sue condizioni non destano nessuna preoccupazione. L’uovo è stato messo sotto sequestro dai NAS, che al momento lo stanno sottoponendo ad analisi per verificare se si tratta dello stesso lotto di merce infetto proveniente dal Belgio. Ad oggi, dalla chiusura della fabbrica, non risultano ancora casi accertai di salmonella dovuto agli ovetti Kinder.

Ultime notizie, ultim’ora oggi: agguato nella notte nel napoletano, morto un giovane

Intorno all’1 di notte nel quartiere di Fuorigrotta è avvenuto l’agguato ai danni di un ragazzo di 25 anni, all’uscita dello stadio Maradona. Sul piazzale d’Annunzio, Enrico Marmoreo, giovane di 25 anni, secondo le ultime notizie è stato aggredito da due uomini in scooter che hanno esploso almeno otto colpi di arma da fuoco. Nessuna speranza per il giovane. Le telecamere presenti nella zona, oltre alla movida e ai possibili testimoni, aiuterebbero gli inquirenti nella risoluzione della faccenda. Dietro l’omicidio premeditato ci potrebbe essere una guerra da clan a fare da sfondo per il controllo di una piazza di spaccio. Il giovane Marmoreo è stato infatti arrestato quando aveva 18 anni per reati di droga. Tuttavia, a 7 anni di distanza, si indaga se il movente possa essere lo stesso o meno.

Ultime notizie, ultim’ora oggi: Covid, prosegue la riapertura

Nel corso del terzo anno di pandemia questa è stata la prima Pasqua che si è svolta con una maggiore libertà sulle restrizioni. I nuovi casi odierni in Italia sono oltre 50mila con 83 morti, 120 i ricoveri e 8 le terapie intensive. In contemporanea, iniziano le prove per gli stabilimenti balneari, di cui oltre il 50% già aperto in tutta Italia, complice anche il caldo forte degli ultimi giorni.











