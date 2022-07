Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Shinzo Abe vittima di attentato “In gravi condizioni”

L’ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, è stato ferito a seguito di un attentato avvenuto in Giappone, durante un evento elettorale. Il 62enne ex premier è stato raggiunto con almeno due colpi di pistola alla schiena, colpito da un folle di 40 anni che aveva camuffato l’arma dentro un obiettivo di una fotocamera. L’uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato, mentre Shinzo Abe è stato soccorso dal personale medico che ha comunque sottolineato come le sue condizioni fisiche siano disperate. In seguito è stato trasportato in ospedale e secondo quanto riportato dai media nazionali lo stesso “non darebbe segnali vitali”. La polizia nipponica fa sapere l’agenzia Ansa tramite il suo sito online, ha arrestato il 41enne Tetsuya Yamagami, accusato di tentato omicidio. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Bollettino coronavirus Ministero Salute 8 luglio/ +350 ricoveri, positività 28.4%

Ultime notizie, Boris Johnson si è dimesso

Si è dimesso il primo ministro britannico Boris Johnson. Dopo le numerose defezioni del suo governo verificatesi nelle ultime settimane, il premier inglese ha deciso di fare un passo indietro, annunciando appunto le sue dimissioni. La notizia è stata anticipata di diverse ore dai media britannici, poi confermata appunto dallo stesso BoJo con un discorso alla nazione. In ogni caso lo stesso rimarrà in carica per i prossimi mesi, fino a che non si sceglierà il suo sostituto, molto probabilmente in autunno, attorno a settembre/ottobre. Inizialmente si pensava che Boris Johnson potesse rimanere al suo posto, ma dopo l’ennesima defezione, leggasi il responsabile del dicastero per l’Irlanda del Nord, Brandon Lewis, secondo cui l’esecutivo Johnson fosse ormai “oltre il punto di non ritorno”, anche BoJo ha deciso appunto di presentare le proprie dimissioni. Il primo ministro è stato investito negli ultimi mesi dallo scandalo dei “festini” di downing street in pieno lockdown e poi da quello legato a Pincher. “Non avrei voluto lasciare – ha spiegato BoJo – nessuno è indispensabile”.

NUMERI VINCENTI LOTTO, SUPERENALOTTO,10ELOTTO/ Estrazioni 7 luglio: Star & Jackpot

Ultime notizie Marmolada: trovati resti di escursionisti

Proseguono le ricerche sul ghiacciaio della Marmolada per individuare i dispersi dopo la terribile valanga di domenica scorsa. Stando a quanto fatto sapere dall’agenzia Ansa attraverso il proprio sito online, nel corso di una ricognizione cosiddetta “vista-udito” sul luogo del disastro, sono stati individuati in numero non elevato, dei resti di escursionisti. Inoltre, sempre in base a quanto appreso dall’agenzia, questa mattina sono attesi i primi risultati da parte del Ris di Parma dopo le analisi effettuate sui reperti organici e tecnici delle vittime. Successivamente bisognerà comparare il dna con quello prelevato ai parenti di modo da identificare i cadaveri che non hanno ancora un nome. Nella mattinata di ieri è stata rinvenuta anche dell’attrezzatura tecnica che quasi sicuramente è riconducibile alle persone che sono disperse da cinque giorni a questa parte. Il bilancio definitivo è di 11 fra morti e persone disperse.

Incendio a Milano/ Ragazza 28enne si rifugia sul tetto, salvata dai vigili del fuoco

Ultime notizie, il presidente Mattarella in Zambia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prosegue la sua visita in Mozambico e Zambia. Nella giornata di ieri il capo dello stato ha fatto visita ad una scuola italiana di Lusaka, capitale zambiese, e nell’occasione ha rilasciato un breve discorso in cui ha spiegato: “L’Italia – le parole di Mattarella riportate dal sito dell’agenzia Ansa – ha una vocazione alla collaborazione con tutti e il fatto che questa scuola accolga ragazzi di tante nazionalità indica che la cultura e l’istruzione non hanno confini, fa crescere tutti. Ringrazio i docenti per il loro lavoro così importante”. Sempre nella giornata di ieri il presidente si è recato presso il Palazzo Presidenziale per incontrare il Presidente della Repubblica dello Zambia, Hakinde Hichilema con cui ha avuto un piacevole faccia a faccia.

Ultime notizie, gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina

Sono terribili le notizie che giungo dall’Ucraina, dove si continua a combattere una guerra assurda fra esercito locale e invasori russi. Nella giornata di ieri sarebbero morti otto civili in quanto obbligati dalle unità russe a sgomberare le macerie di un impianto metallurgico bombardato in quel di Mariupol: gli otto sarebbero saliti inavvertitamente su una mina che sarebbe poi esplosa, uccidendoli sul colpo. Il consigliere del sindaco in esilio Petro Andriushchenko, così come riportato da Kiyv Independent, ha scritto sui suoi social: “Gli occupanti stanno usando i civili locali come specialisti nello smaltimento degli ordigni esplosivi”. Intanto viene segnalato che l’imbarcazione battente bandiera russa, Zhibek Zholy, accusata di trasportare grano sottratto agli ucraini, avrebbe lasciato mercoledì sera il porto di Karasu in Turchia. Infine la morte della modella e cecchina brasiliana Do Valle, che stava combattendo assieme al fratello a fianco degli ucraina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA