ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: si decide sul lockdown di Natale (18 dicembre)

I numeri del bollettino odierno diramato dal Ministero della Sanità evidenziano 18.236 nuovi casi a fronte dell’effettuazione di 185,320 tamponi. I decessi si mantengono stabili con 683 morti, mentre continuano a calare i numeri che riguardano i ricoverati. Il rapporto è in leggero aumento, al 9,8%. Il totale delle persone attualmente positive registra un calo di 10.363 persone rispetto al bollettino di ieri visti i 27.913 guariti nelle ultime 24 ore. I dati regionali vedono ancora il maggior numero di contagi in Veneto con 4.402, e a seguire la Lombardia con 2.730, l’Emilia Romagna con 1.667 nuovi casi, il Lazio con 1.597 e la Puglia con 1.073.

Ultime notizie, a Expo 2021 di Dubai sarà il David di Michelangelo a rappresentare l’Italia

Il prossimo Expo si terrà nel 2021 a Dubai e il nostro paese sarà rappresentato dal David di Michelangelo. Si tratta naturalmente di una riproduzione che sarà realizzata con una stampante in 3D e che riprodurrà esattamente l’originale che si trova a Firenze in Piazza della Signoria.

Ultime notizie, restrizioni regionali in Veneto

Con una ordinanza regionale che entrerà in vigore il prossimo sabato 19 dicembre, il governatore del veneto, Zaia, ha deciso di vietare gli spostamenti delle persone tra i vari comuni della ragione dopo le 14.00 di ogni giorno. Questa ordinanza anti-assembramento resterà in vigore fino al 6 gennaio e servirà per regolare i flussi tra i vari comuni. Il Veneto è attualmente in zona gialla e si attendono le norme restrittive valide per tutto il territorio italiano che il governatore si dice pronto a recepire totalmente e che assorbiranno quelle dell’ordinanza regionale. La decisione di Zaia arriva dopo una analisi dei dati di questi ultimi giorni del Veneto e dopo un consulto con gli esperti della sanità del gruppo della regione Veneto.

Ultime notizie, previsto per domani il Cdm che deciderà le modalità del lockdown

Si terrà domani il Cdm che deciderà quali sono le misure da adottare nel periodo festivo. Il lockdown è sicuro, si tratta soltanto di mettere a punto le modalità. L’ipotesi che attualmente sembra quella definitiva prevede 8 giorni di chiusura totale con zona rossa, scaglionati dal 24 dicembre al 3 gennaio 2021. Le scelte fatte vanno nel segno di una maggiore tutela per tutte le persone, ad iniziare dagli anziani e da quelle più fragili. Lo ha sottolineato il ministro Boccia che sostiene l’impossibilità di commettere passi falsi in una situazione molto delicata come quella attuale, parlando anche di maggiori pericoli in queste feste che nello scorso periodo di ferragosto. Le nuove restrizioni, insieme al calo dei contagi dovrebbero consentire una riapertura delle scuole dopo il periodo festivo.

Ultime notizie, liberati i pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia

La giornata di ieri ha portato alla risoluzione di un problema che si stava trascinando ormai da 107 giorni. I pescatori di Mazara del Vallo che erano stati fatti prigionieri sono stati infatti liberati dalle autorità libiche. Domani partiranno con i loro pescherecci per tornare a casa. La notizia è stata accolta con grande gioia dai familiari dei 18 pescatori, che così potranno trascorrere le prossime feste di Natale con i loro congiunti. Il premier Conte e il ministro degli Esteri Di Maio, erano volati a Bengasi nella mattina di ieri per il passo decisivo per la liberazione.

Ultime notizie, nel campionato di calcio in testa le due milanesi

Dopo il turno infrasettimanale di campionato la classifica vede in testa il Milan di Stefano Pioli, seguito ad un solo punto dall’Inter di Conte. E sono milanesi anche i due capocannonieri del campionato, il rossonero Ibrahimovic ed il nerazzurro Lukaku. Una situazione che non si verificava da molti anni in serie A e che fa ben sperare gli appassionati di calcio milanesi dopo quasi un decennio di dominio della Juventus. Il turno si è chiuso con la vittoria della Roma sul Torino.



