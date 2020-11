ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, si lavora al Ristori Ter (18 novembre)

753, con i contagi a quota 34.238 su un numero di tamponi 234.834. La crescita delle terapie intensive si è fermata a quota 58, mentre i ricoveri ordinari sono stati 430. Grande balzo in avanti per quanto riguarda il numero delle persone guarite, 24.169. Con questi numeri il totale dei decessi arriva a quota 47.217 e quello dei guariti a 481.967. Tra le regioni ancora in difficoltà la Lombardia che arriva a 7.633 nuovi contagi, poi la Campania con 3.657, e il Piemonte che ha fatto registrare 3.281 nuovi casi. Il rapporto tra tamponi e nuovi casi scende ancora fino al 14,6%. Aumento di contagiati e decessi nel bollettino , rispetto ai dati del giorno precedente, ma con un sostanzioso numero di tamponi eseguiti in più. Preoccupa il continuo incremento del numero dei morti che è arrivato a, con i contagi a quota 34.238 su un numero di tamponi 234.834. La crescita dellesi è fermata a quota, mentre i ricoveri ordinari sono stati 430. Grande balzo in avanti per quanto riguarda il numero delle persone guarite, 24.169. Con questi numeri il totale dei decessi arriva a quotae quello dei guariti a 481.967. Tra le regioni ancora in difficoltà lache arriva a 7.633 nuovi contagi, poi lacon 3.657, e il Piemonte che ha fatto registrare 3.281 nuovi casi. Il rapporto tra tamponi e nuovi casi scende ancora fino al 14,6%.

Ultime notizie, la manovra di bilancio

Dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che si è detto pronto a votare favorevolmente anche uno scostamento di bilancio, pur restando all’opposizione, è arrivata una apertura da parte del Partito Democratico, con il suo vicepresidente, Andrea Orlando, che ha detto che il suo gruppo è pronto a valutare le proposte di Forza Italia ed a farlo con grande attenzione. Nel centrodestra il gruppo di Berlusconi è l’unico a proporsi di appoggiare il governo per la legge di bilancio, mentre sia la Lega che Fratelli d’Italia hanno ribadito la loro netta opposizione, con Salvini che continua a parlare di mancate chiamate da parte del premier Conte.

Ultime notizie, Gerry Scotti uscito dall’ospedale dopo la positività al Coronavirus

Il conduttore di tanti programmi televisivi è uscito dall’ospedale dopo essere risultato positivo al coronavirus e aver anche rischiato di entrare nel reparto di terapia intensiva. Parlando in una intervista a Canale 5 il conduttore ha richiamato tutti gli italiani ad un comportamento in linea con le raccomandazioni, ed ha raccontato i suoi giorni in ospedale dove ha visto da vicino sia le grandi sofferenze degli ammalati che il grande lavoro svolto dal personale sanitario, medici e infermieri.

Ultime notizie, Gino Strada ha annunciato un accordo tra la Protezione Civile ed Emergency per la Calabria

Dopo molte smentite nei giorni scorsi è arrivato l’accordo di collaborazione tra Emergency e la Protezione Civile, con Gino Strada che fin da subito si metterà al lavoro per portare la sua esperienza e la sua preparazione per combattere la pandemia. Non è stato ancora deciso ufficialmente se Strada sarà il commissario, ma come ha detto anche il ministro Speranza, sono in corso delle valutazioni, dopo che i precedenti 3 commissari si sono dimessi nel giro di appena 10 giorni. Tra le mosse da attuare la creazione di ospedali da campo, di punti triage e l’assistenza presso il proprio domicilio dei malati paucisintomatici.

