ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Silvia Romano, cresce la preoccupazione (21 novembre)

Oggi si ricorda il rapimento di Silvia Romano. Questa ragazza di anni 24, laureata in mediazione linguistica per la sicurezza e difesa sociale, è partita in Africa nel 2018 come volontaria a Likoni. Silvia collabora anche con l’associazione denominata “Africa Milele” a Chakama. In quell’anno è stata rapita da un gruppo di sequestratori del luogo. Secondo le indagini svolte dalle forze dell’ordine e dalla Procura di Roma la giovane donna si troverebbe in Somalia tenuta prigioniera dai rapinatori. Nonostante le indagini espletate, le deposizioni di alcuni testimoni, di alcune voci non ufficiose, non si ha ancora la certezza se la ragazza milanese sia ancora in vita. L’ autorità giudiziaria italiana e keniote ribadiscono che sino a Natale Silvia Romano era ancora in vita. Dal 2019 la ragazza sarebbe stata ceduta ad un altra organizzazione criminale. La prova che la ragazza sia ancora in vita in quel periodo è data dalle dichiarazioni di due uomini arrestati, ritenuti dalla magistratura i mandanti del rapimento. A distanza di un anno dal sequestro Nino Sergi, presidente di Intersos e Policy Advisor, ha voluto scrivere nuovamente al generale Luciano Carta per conoscere gli sviluppi delle ricerche. Sergi nella missiva ha espresso la propria afflizione e preoccupazione per la liberazione della ragazza. Si teme che sia stata uccisa.

Ultime notizie, scontro Usa-Cina su Hong Kong

Il Senato americano ha trasmesso alla Camera un progetto di norme per tutelare i diritti dei dissidenti che da diversi mesi sostengono una politica pro democratica a Hong Kong. Nel progetto si è stabilito un riesame totale sullo stato giuridico speciale dell’ex colonia britannica, una limitazione dei benefici economici elargiti da Washington e un divieto di concludere compravendite di oggetti ed armi per reprimere le reazioni dei manifestanti. La risposta di opposizione da parte del governo pechinese non si è fatta attendere. Pechino condanna fermamente il testo normativo americano, considerandolo una grave violazione delle normative sopranazionali ed una illegittima “interferenza negli affari interni della Cina”. Geng Shuang, portavoce del ministero degli Esteri, ha previsto una serie imprecisata di ritorsioni qualora lo Stato americano non ritrattasse il progetto delle norme restrittive in sfavore della Cina.

Ultime notizie Iran: pena di morte per i dissidenti

La Repubblica Islamica, in seguito alla nuova ribellione da parte di manifestanti contro le truffe delle elezioni presidenziali, ha riattivato la forca come mezzo di punizione. Amnesty International denuncia un numero imprecisato di vittime durante le manifestazioni pacifiste. Per sostenere questa politica punitiva l’autorità giudiziaria ha emesso numerose sentenze di condanna a morte nei confronti dei leader dei dissidenti. L’organizzazione per i diritti umani dimostra la fondatezza delle proprie denunce con filmati e testimonianze. Per paralizzare l’azione divulgativa delle notizie, lo stato iracheno ha imposto il blocco dell’uso di internet fino a quando le manifestazioni di protesta non cesseranno. Netblocks, sito che controlla il regolare funzionamento di Internet a livello mondiale, ha comunicato che nel territorio iracheno la rete telematica internazionale è molto limitata.

Ultime notizie, Mourinho nuovo tecnico del Tottenham

Torna in pista José Mourinho, sempre in Inghilterra. Il tecnico dello storico “triplete” interista ha infatti preso il posto dell’argentino Pochettino alla guida del Tottenham. Un cambio che chiude un’era importante agli Spurs, che sotto la guida del tecnico sudamericano hanno raggiunto l’apice nella scorsa stagione, disputando la finalissima di Champions League persa contro il Liverpool. Quest’anno però il Tottenham ha avuto una partenza molto lenta, quattordicesimo in una Premier League che gli Spurs non vincono dagli anni Sessanta. E anche per Mourinho la sfida è grande, visto che il tecnico ha vinto la Champions League con Porto e Inter, la Liga spagnola col Real Madrid e la Premier League col Chelsea, ma non ha mai conquistato la coppa dalle grandi orecchie alla guida di una squadra inglese (conquistando però l’Europa League ai tempi del Manchester United).



© RIPRODUZIONE RISERVATA