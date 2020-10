ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: slitta di una settimana il nuovo Dpcm (7 ottobre)

bollettino odierno che riguarda l’epidemia di coronavirus vede un aumento dei nuovi casi rispetto a ieri, ma con un numero molto maggiore di tamponi effettuati. Campania con il maggior numero, 395, ed è sopra quota 300 anche la Lombardia con 350. Sopra 200 casi sia il Lazio, con 275, che il Piemonte con 259. La regione con il minore incremento di casi nella giornata odierna è stata la Basilicata, con 4. In totale i positivi sono oggi 60.134, un numero che non si registrava dal 21 maggio. Ilodierno che riguarda l’epidemia divede un aumento dei nuovi casi rispetto a ieri, ma con un numero molto maggiore di tamponi effettuati. I nuovi casi sono 2677, mentre sono 28 le persone decedute con un incremento rispetto a ieri. Un dato positivo riguarda i ricoveri in terapia intensiva che calano di 4 unità rispetto al giorno precedente, mentre i ricoveri in regime ordinario sono aumentati di 138 unità. Tra le regioni ancora lacon il maggior numero,, ed è sopra quota 300 anche la Lombardia con 350.sia il, con 275, che ilcon. La regione con il minore incremento di casi nella giornata odierna è stata la Basilicata, con 4. In totale isono oggi, un numero che non si registrava dal

Ultime notizie, slitta di 7 giorni il nuovo Dpcm

Parlamento dal ministro Speranza, ma la mancanza del numero legale nell’aula di Montecitorio ha reso mascherine anche all’aperto. Il confronto con le regioni sui divieti sarà effettuato nella giornata di domani. Della lotta al Coronavirus ha parlato anche il Presidente della Repubblica che ha ricordato come per batterlo sia necessario uno sforzo comune di tutti gli italiani. Nel suo discorso in aula, Speranza ha confermato che i numeri dell’epidemia in Italia sono migliori rispetto agli altri paesi, ma nello stesso tempo la situazione è in peggioramento e si rende quindi necessario prorogare lo “stato di emergenza” fino al 31 gennaio. Il nuovo dpcm è stato illustrato indal ministro Speranza, ma la mancanza del numero legale nell’aula diha reso necessaria la proroga di 1 settimana per il dpcm attualmente in vigore. Molti dei deputati erano assenti in quanto in quarantena a causa dei contagi Covid. Alcune misure saranno però valide da subito come ad esempio l’obbligo di usare leanche all’aperto. Il confronto con le regioni sui divieti sarà effettuato nella giornata di domani. Dellaalha parlato anche ilche ha ricordato come per batterlo sia necessario uno sforzo comune di tutti gli italiani. Nel suo discorso in aula, Speranza ha confermato che i numeri dell’epidemia insono migliori rispetto agli altri paesi, ma nello stesso tempo la situazione è in peggioramento e si rende quindi necessario prorogare lo “stato di emergenza” fino al

Ultime notizie, il presidente Trump è tornato alla Casa Bianca

Dopo tre giorni passati in un ospedale militare per curare il Coronavirus, il presidente degli Satati Uniti, Donald Trump, ha fatto ritorno alla Casa Bianca per riprendere le sue attività in vista delle prossime elezioni presidenziali. I medici dell’ospedale hanno dichiarato che il presidente non è ancora completamente guarito. Polemiche anche per il discorso di Trump nel quale il presidente ha minimizzato gli effetti del virus ricevendo delle critiche dai social. Secondo Trump una normale influenza è più “letale” rispetto al Covid 19 e nel discorso ha detto di essere in grande forma e pronto al prossimo scontro televisivo con Joe Biden che è in programma il 15 ottobre.

Ultime notizie, nello scandalo del Vaticano ora spunta anche una donna

Lo scandalo che si è aperto al Vaticano si arricchisce di un nuovo capitolo che vede protagonista una donna, Cecilia Marogna. Il cardinale avrebbe fatto pervenire circa 500mila euro ad una società riferibile alla donna, che in un servizio televisivo è stata definita la “dama” del cardinale. Questa società si dovrebbe occupare di affari diplomatici, ma secondo alcune notizie il mezzo milione di euro sarebbe stato speso per acquisti di borse firmate.

Ultime notizie, chiusa la settimana della moda a Parigi

La giornata di oggi è stata anche l’ultima della “settimana della moda” di Parigi, che ha visto in passerella le creazioni sia per uomo che per donna, di molte case famose nel mondo della moda. Durante questa edizione è arrivata anche la notizia della morte del grande stilista giapponese Kenzo, che da molti anni viveva nella capitale francese e a cui oggi è stato dedicato un ricordo.

