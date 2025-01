Ultime notizie, ritardata la tregua a Gaza

Dopo l’approvazione dell’accordo di tregua da parte del gabinetto di guerra israeliano, era arrivato, dopo una lunga seduta, anche quello del governo di Netanyahu e l’accordo sarebbe entrato pienamente in vigore dalla giornata di oggi, con il rilascio dei primi 3 ostaggi dei 33 che sono ancora nelle mani di Hamas. Da parte di Israele devono essere messi in libertà 1.700 detenuti palestinesi, che saranno portati fuori da Israele da parte di uomini del servizio carcerario e non da quelli della Croce Rossa come era stato ventilato precedentemente.

Ma Hamas non ha presentato la lista degli ostaggi e la tregua a Gaza è stata ritardata, pare per motivi tecnici. Era inizialmente prevista alle ore 7:30 italiane. Israele ha già fatto sapere che il cessate il fuoco non inizierà fino a quando non riceverà l’elenco sopracitato.

Ultime notizie, lunedì l’insediamento di Donald Trump

Si terrà lunedì 20 la cerimonia di insediamento e il giuramento del presidente Donald Trump. Una cerimonia che normalmente si svolge all’aperto, ma che a causa del freddo molto intenso di questi giorni sulla capitale americana, si terrà invece al chiuso nella rotonda del Campidoglio, con la partecipazione di personalità politiche da tutto il mondo compresa la Premier italiana Meloni che sarà accompagnata da 3 deputati del suo gruppo parlamentare.

Ultime notizie, grave incidente alla seggiovia di Astún, in Spagna

Un grave incidente è occorso ieri alla seggiovia di Astún, dove l’improvviso cedimento di un cavo ha provocato la caduta della seggiovia con molte persone che sono rimaste ferite. Tra queste, 17 si trovano in gravi condizioni, mentre molte altre sono rimaste bloccate e stanno attendendo l’arrivo dei soccorsi. La località di Astún, si trova sui Pirenei spagnoli e precisamente in provincia di Huesca. Per i soccorsi sono impegnati sia i mezzi di emergenza che gli elicotteri.

Ultime notizie, Sinner e Sonego agli ottavi agli Australian Open

La giornata degli Australian Open vedeva impegnati 4 tennisti italiani e la situazione alla fine è stata di un sostanziale pareggio con due successi, quelli di Sinner e Sonego, e due sconfitte, quelle di Musetti e della Polini. Il numero uno della classifica mondiale si è sbarazzato facilmente, per 3 set a 0 dell’americano Giron, mentre Sonego ha vinto il suo incontro con Marozsan per 3 set a 1.

Per Sinner l’avversario negli ottavi sarà il danese Rune, che ha avuto bisogno di 5 set per battere Kecmanovic, mentre Sonego sarà opposto a Learner Tien. Per Musetti una sconfitta per 3 set a 1 contro lo statunitense Shelton, e per la Paolini una sconfitta per 2 set a 1 contro la Svitolina. Sempre oggi ha esordito il doppio misto azzurro, Errani – Vavassori, che ha battuto quella australiana Aiava – Jasika con il punteggio di 6 – 3, 6 – 4. Nel prossimo turno gli avversari saranno gli inglesi Nicholls – Patten.

Ultime notizie, italiane in evidenza nella discesa libera di Cortina

Sofia Goggia e Federica Brignone si sono messe in evidenza nella gara di discesa libera che si è disputata a Cortina, occupando il primo ed il terzo posto sul podio. A vincere è stata la Goggia, arrivata con questa alla 26esima vittoria in Coppa del Mondo, mentre per la Brignone il terzo posto ha significato il raggiungimento della testa della classifica generale della Coppa del Mondo. Al secondo posto si è piazzata la norvegese Lie. La gara di ieri si è disputata sulla stessa pista che vedrà le Olimpiadi nel 2026.