Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, sottomarino Titan imploso: “Perdita di pressione”

Le speranze di ritrovare il sottomarino Titan e salvare la vita ai passeggeri si sono esaurite oggi, alla luce della notizia circa il fatto che il mezzo sommergibile è andato distrutto a seguito di un’implosione fatale che ha provocato la morte istantanea dei suoi 5 occupanti.

Negli scorsi giorni si era mossa immediata la macchina dei soccorsi per cercare di recuperare il sottomarino, immersosi vicino al relitto del Titanic, ma ieri sera è giunta la tragica notizia. Intanto sarebbero emerse anche delle problematiche rispetto ai ritardi dell’avviso alla Marina Militare, che è avvenuto nella serata di domenica mentre il contatto con la nave appoggio era stato perso otto ore prima, ma in ogni caso sarebbe stato tutto invano visto che il guasto è sorto subito dopo l’immersione, appena il sommergibile ha interrotto il contatto radio.

FIGLI DI COPPIE GAY/ "La Cedu boccia i ricorsi contro l'Italia, ecco dove sbaglia la sinistra"

Ultime notizie, incidente mortale con una betoniera a Milano

Un nuovo incidente mortale con protagonista una betoniera, ieri a Milano dove un mezzo di questo tipo ha investito ed ucciso una donna, Alfina D’Amato, in bicicletta in Piazza Durante alle 9.15 di stamani. Si tratta della terza vittima in poco più di 6 mesi con la prima che era morta nello scorso mese di novembre e la seconda nel mese di febbraio. Le cause esatte dell’investimento e dell’uccisione della donna sono ancora da chiarire e la pratica è in mano alla polizia municipale del capoluogo lombardo. La donna viveva a Milano ma era originaria di Salerno.

Testamento Berlusconi, slitta la data d'apertura/ Quando verrà sciolto il nodo eredità

Ultime notizie, la guerra tra Russia e Ucraina

La guerra tra Russia e Ucraina continua senza soste mentre ci si avvicina al 500esimo giorno dal suo inizio, nel mese di febbraio dello scorso anno. Le ultime notizie riguardano un attacco di Kiev che ha provocato il crollo del ponte di Chongar, che garantiva il collegamento tra la terraferma e la penisola della Crimea.

L’attacco che ha portato alla distruzione del ponte è stato portato con dei missili la notte scorsa e questo potrebbe scatenare una reazione da parte della Russia. Intanto il leader ucraino Zelensky ha fatto sapere che Mosca sta valutando un possibile attacco contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia, fatto che le autorità moscovite hanno subito smentito parlando di una “menzogna”.

Fratoianni, l'auto prende fuoco sulla strada per Campobasso/ Illeso il leader di Sinistra Italiana

Ultime notizie, muore 14enne sotto un trattore rovesciato in provincia di Reggio Calabria

Un tragico incidente, avvenuto nelle campagne di Laureana di Borrello, località in provincia di Reggio Calabria, ha provocato la morte di un ragazzo di 14 anni che stava guidando il trattore di proprietà del padre, che si è ribaltato travolgendolo. Il ragazzo si chiamava Vincenzo Cordì ed aveva da poco sostenuto gli esami della scuola media. Nonostante gli immediati soccorsi per il ragazzo non c’è stato niente da fare. Al momento si sta cercando di ricostruire la dinamica del fatto da parte sia della polizia che dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto.

Ultime notizie, la seconda prova della maturità 2023

Si è svolta ieri come previsto la seconda prova della maturità 2023. Dopo il primo step di mercoledì, giovedì è stata la volta di quella che storicamente è la prova più temuta dagli studenti maturandi d’Italia.

Diverse le tracce a seconda dell’istituto, e per il Liceo Classico e la versione di Latino è uscito Seneca. Per matematica è invece uscito un problema sul teorema Rolle. Al liceo delle Scienze Umane un brano del filosofo Edgar Morin, ma anche Bachelet, mentre per il liceo linguistico Elizabeth Finch di Julian Barnes, e delle citazioni di Barack Obama e dell’Unesco. Per gli studenti ora si attende solo l’ultimo step, la prova orale, prima di concludere questo importante capitolo della loro vita.

Ultime notizie, 40 anni fa spariva Emanuela Orlandi

Sono passati 40 anni e un giorno dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, la ragazza sparita dallo Stato del Vaticano e di cui si sono perse tutte le tracce in queste quattro decadi. In questo anniversario importante la famiglia ha rivolto un appello al Pontefice: “Il Papa ricordi Emanuela all’Angelus”, così come si legge sul sito di TgCom24.it. Inoltre tramite il legale è stato chiesto al presidente del consiglio Giorgia Meloni di “contribuire alla ricerca della verità”.

Nel frattempo proseguono le indagini e gli atti sul caso sono stati trasmessi dal Promotore di Giustizia vaticano alla Procura di Roma. “Nei mesi scorsi abbiamo raccolto tutte le evidenze reperibili nelle strutture del Vaticano e della Santa Sede, anche cercandone attestazione tramite conversazioni con i responsabili di alcuni uffici all’epoca dei fatti”, le parole del funzionario pontificio.

Ultime notizie, Meloni: “Libertà religiosa è un diritto”

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni ha mandato un videomessaggio in occasione della presentazione della XVI edizione del Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo, dicendo: “La libertà religiosa non è un diritto di serie B, non è una libertà che viene dopo altre o che può essere addirittura dimenticata a beneficio di sedicenti nuove libertà o diritti”. Il premier ha poi citato Papa Francesco sul pericolo di “persecuzione educata travestita di cultura, modernità e progresso”.

Giorgia Meloni, come si legge sul sito dell’agenzia Ansa, ha continuato dicendo che è “profondamente sbagliato pensare che per accogliere l’altro si debba negare la propria identità, compresa l’identità religiosa”, aggiungendo che il diritto alla libertà religiosa “purtroppo, viene ancora oggi calpestato in troppe nazioni del mondo. E troppo spesso nella quasi totale indifferenza”, aggiungendo alla negazione del “diritto di professare la propria fede” anche “l’umiliazione dell’oblio. E questo è doppiamente inaccettabile, perché tacere sulla negazione della libertà religiosa equivale ad esserne complici. Noi non intendiamo farlo. È dovere di tutti difendere la libertà religiosa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA