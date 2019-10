ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Spagna proteste dei catalani (17 ottobre)

Non si fermano i moti di protesta dei catalani che vogliono l’indipendenza dalla Spagna. Al centro della polemica ci sono le condanne che sono state inflitte a dodici leader catalani. Ieri sera sono stati cinquemila quelli che sono scesi in strada per manifestare in maniera pacifica ma lanciando centinaia di rotoli di carta igienica per aria col significato della volontà di pulire, mostrando grande rabbia nei confronti di Madrid e della Spagna in generale. Ha parlato poi anche Pere Ferrer direttore della polizia regionale della Catalogna che ha specificato come le autorità si aspettino ora delle tensioni con i radicali separatisti.

Ieri è morto a Roma l’ex sottosegretario della Presidenza del Consiglio e portavoce di Silvio BerlusconiPaoloBonaiuti. Aveva 79 anni e aveva combattuto come un leone contro una malattia a lungo. Lo stesso ex Premier ha parlato come riportato da TgCom24: “È stato un collaboratore davvero molto prezioso e soprattutto un grande amico con il quale ho condiviso un percorso lungo. Mi è mancato molto in questi ultimi anni e mi mancherà a maggior ragione ora che è scomparso”.

Ultime notizie, Conte e la lotta per la moneta elettronica

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha deciso di appoggiare la lotta per la moneta elettronica. In uno speciale del Tg1 l’uomo ha sottolineato, come riportato da Ansa, che: “C’è una filosofia diversa rispetto al passato. Non vogliamo assolutamente criminalizzare nessuna categoria, ma incentivare l’utilizzo della moneta elettronica arrivando alla media degli altri Paesi europei. Questo è un patto con cittadini onesti. Vogliamo dire a tutti che essere onesti conviene perché incentivando i pagamenti digitali alla fine si ritroveranno con più soldi“.

Ultime notizie sport, Sanchez operato torna nel 2020

L’Inter perde Alexis Sanchez, uno dei gioielli arrivato in estate. L’attaccante ex Manchester United si è procurato un problema durante la sfida tra Cile e Colombia che l’ha costretto all’intervento chirurgico. Per curare la lussazione del tendine peroneo lungo è stato necessario dunque effettuare un’operazione, una scelta resa necessaria dopo la conferma arrivata dall’incontro a Barcellona con il professor Cugat. Ora inizierà la lenta riabilitazione del calciatore che potrà rivedere il campo solamente nel 2020. Chance per Esposito che potrebbe ora avere spazio quando Conte avrà bisogno di allargare la manovra dei suoi.



