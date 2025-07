Le ultime notizie di oggi le apriamo con la sparatoria di New York quindi le novità sui mondiali di nuoto e di scherma ma anche il maltempo

Le ultime notizie le apriamo con una nuova sparatoria che giunge dagli Stati Uniti, precisamente da New York. Come riferito da Tgcom24.it citando la Cnn, cinque persone sarebbero morte la scorsa notte, fra cui un agente di polizia, nel cuore della Grande Mela. A sparare sarebbe stato il 27enne Shane Devon Tamura, originario di Las Vegas, definito dallo stesso portale italiano una persona con una serie di disturbi mentali. In un edificio situato in quel di Park Aveneu, a Manhattan, il cuore delle metropoli americana, il ragazzo ha estratto un fucile automatico uccidendo quattro persone (la quinta vittima sarebbe lo stesso). Si tratta di un grattacelo che viene utilizzato come uffici e al suo interno vi si trova anche la sede della NFL, la National football league, che è l’associazione del football americano.

Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i poliziotti ma anche gli agenti dell’Fbi, con l’edificio, alto quasi 200 metri e ospitante centinaia di uffici, che è stato circondato e isolato. Nel contempo tutta la zona è stata messa in sicurezza, con alcune strade che sono state chiuse e i trasporti pubblici che sono stati interrotti, fino alla sparatoria che ha portato alla morte di un agente oltre che dell’aggressore. Ancora da ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

Ultime notizie, il punto sui dazi

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda i i dazi fra Stati Uniti ed Unione Europea pari al 15%. Come si legge su TgCom24.it, Bruxelles ha fatto sapere che dopo l’accordo raggiunto ha difeso con determinazione l’autonomia dell’Ue, e che non è stato preso alcun impegno per quanto riguarda le Big Tech e la Web Tax.

Gli Stati Uniti hanno confermato, spiegando che non è stata messa alcuna tassa da parte dell’Ue sulle reti digitali. Merz, il cancelliere tedesco, si è detto però insoddisfatto del risultato ottenuto, spiegando che si tratta di una intesa che danneggia la nostra economia, e simile è stato il pensiero di Emanuele Orsini, numero uno di Confindustria, secondo cui “tutto ciò che va oltre lo zero è un problema”, ricordando che dei dazi al 15% significano 22,6 miliardi di euro da regalare agli Stati Uniti in tasse. Lo stesso ha ricordato come non si debba concentrarsi solo sui dazi ma anche sulla “svalutazione dollaro-euro, che significa incrementare il dazio del 13%”.

Ultime notizie, ultimatum di Trump alla Russia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a parlare della guerra in Ucraina, spiegando che la Russia ha una decina di giorni per trovare l’accordo di pace e aggiungendo che “non mi interessa parlare con Putin”. Evidentemente il commander in chief ha perso la pazienza e lo si capisce chiaramente quando dice che “Non serve aspettare ancora visto che non ci sono stati dei progressi”. Non è ben chiaro cosa accadrà da qui ai prossimi 10-12 giorni nel caso in cui Mosca non dovesse rispettare l’accordo, ma non sono da escludere delle nuove sanzioni che colpiscano duramente proprio la Russia oltre magari all’annuncio di un nuovo pacchetto di armi.

“Amo il popolo russo, è fantastico”, ha aggiunto Trump, ma se non ci sarà intesa allora dovrà subire delle conseguenze. Il presidente americano ha ricordato che il conflitto in corso è davvero sanguinoso e proprio per questo un accordo sarebbe un’azione di buon senso. “Stanno morendo tante persone, penso che prima o poi qualcosa succederà”. Soddisfatto il presidente ucraino Zelensky, che ha applaudito la grande determinazione di Trump nel trovare la pace, parlando di posizione chiara nel momento giusto e ricordando come il suo Paese resti impegnato per trovare la pace, lavorando instancabilmente al fianco degli Stati Uniti per rendere i “nostri Paesi più forti, sicuri e prosperi”.

Ultime notizie, mondiali di nuoto e di scherma

Nella giornata di ieri si sono disputate altre gare dei mondiali di scherma e di nuoto e in entrambi gli azzurri si sono fatti onore. L’Italia della sciabola maschile è salita sul tetto del mondo battendo in modo netto l’Ungheria, mentre le azzurre del fioretto hanno conquistato il terzo posto battendo, anche loro nettamente, il Giappone nella finalina. La medaglia d’oro mancava all’Italia da Mosca 2015 ed a conquistarla a Tbilisi sono stati Matteo Neri, Michele Gallo, Luca Curatoli e Pietro Torre.

L’inizio della gara è stato sofferto per gli italiani, poi dopo essere passati in vantaggio hanno chiuso con il punteggio a loro favore di 45 – 36. Netto anche il divario tra Italia e Giappone nel fioretto femminile con le azzurre che hanno conquistato il terzo posto con il punteggio finale di 45 – 30. Bene l’Italia anche nei mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Singapore con un bottino di una medaglia d’argento, conquistata da Paltrinieri nella gara dei 100 rana, dopo aver trascorso una notte burrascosa dal punto di vista fisico, e una medaglia di bronzo per Ceccon che ha chiuso la sua gara con il nuovo record italiano.



Ultime notizie, il maltempo in Italia

Nella giornata di ieri in 12 regioni c’è stato allerta gialla per il maltempo, con i temporali che hanno causato il dirottamento di due voli, uno della Ryan Air e uno della Wizz Air, che erano diretti all’aeroporto di Pescara, una delle zone più colpite dal maltempo. Oltre ai rovesci temporaleschi varie zone italiane sono state colpite da grandinate e da raffiche di vento molto forti.

A causare il peggioramento è stata una perturbazione atlantica che ha portato fenomeni temporaleschi in particolare sul mare adriatico. In molte regioni colpite dal maltempo sono stati attivati soccorsi da parte della protezione civile.

Ultime notizie, altro incendio in Sardegna

Dopo quello di domenica che ha messo in gravissima difficoltà bagnanti e auto sulla spiaggia di Villasimius, anche ieri in Sardegna si è verificato un incendio di vaste proporzioni nella zona di Orosei che ha causato sia l’evacuazione di un resort e di alcune case vicine che la chiusura della statale 125, che si è protratta per alcune ore.

Per spegnere l’incendio sono intervenuti anche due Canadair e alcuni elicotteri, oltre ai vigili del fuoco a terra, che sono intervenuti sino dalle 9.00 di stamani con diverse squadre. L’incendio si è sviluppato nella località di Sos Alinos. Nelle vicinanze di Orosei, il sindaco di Siniscola ha emesso un’ordinanza per vietare l’accesso ad alcune spiagge della zona e alla pineta di Mandras.

Ultime notizie, altro incidente sul lavoro a Napoli

A Pompei, due operai che si trovavano su un carrello elevatore, sono caduti da un’altezza di 12 metri ed ora si trovano in ospedale gravemente feriti, con uno dei due in prognosi riservata. Il cestello è precipitato a causa del cedimento del braccio idraulico mentre si trovava nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Uno dei due operai è caduto sui binari mentre l’altro in un prato.

Ultime notizie, tregua tra Thailandia e Cambogia dopo cinque giorni di scontri

I colloqui tra i due paesi hanno portato ad un cessate il fuoco tra la Cambogia e la Thailandia. L’annuncio è arrivato dopo 5 giorni consecutivi di scontri al confine. La tregua è stata ottenuta anche grazie alla mediazione che è stata effettuata da parte della Malesia, alcuni rappresentanti della quale erano presenti ai colloqui così come rappresentanti di Stati Uniti e Cina. In cinque giorni di conflitto sono morte 36 persone mentre circa 280mila sono state costrette a sfollare.