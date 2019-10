ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: sparatoria a Trieste, due morti (5 ottobre 2019)

La sparatoria nella questura di Trieste ha provocato la morte di due agenti di Polizia. Pierluigi Rotta e Matteo De Menego sono i due agenti caduti sotto i colpi sparati da Alejandro Augusto Stephan Meran, un cittadino dominicano con regolare permesso di soggiorno. L’uomo arrestato con il fratello in mattinata, è riuscito ad impossessarsi di un’arma all’interno della Questura e ha subito fatto fuoco sugli agenti che lo circondavano. Il fratello dello sparatore Carlysle Stephan Meran è rimasto ferito durante la sparatoria. All’ospedale sono finiti altri tre agenti che sono rimasti feriti nella sparatoria. Sono in corso i rilievi dei tecnici del Ris, per chiarire la dinamica esatta degli eventi.

Il premier Giuseppe Conte presente ad Assisi per la festa del Patrono d’Italia afferma di non essere mai sereno perché su di lui pesa il destino di 61 milioni di abitanti. Conte critica Renzi per le critiche ricevute sul taglio del costo del lavoro e lo ammonisce dicendogli:”non abbiamo bisogno di fenomeni”. Il premier risponde anche alla Holding Atlantia del gruppo Benetton, dichiarando che la situazione sulla cordata Alitalia è complicata ma che il rinnovo delle concessioni autostradali e il salvataggio della compagnia aerea, sono trattative distinte e non dipenderanno mai l’una dall’altra.

Ultime notizie, Di Maio ha firmato il decreto immigrazione

Luigi Di Maio ha presentato alla Farnesina il suo decreto sull’immigrazione che riduce da quattro anni a quattro mesi i tempi di valutazione di una richiesta d’asilo. Inoltre sono elencati 13 paesi ritenuti sicuri: Algeria, Marocco, Tunisia, Albania, Bosnia, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Montenegro, Macedonia del nord, Senegal, Ucraina e Serbia. Di Maio ha anche sottolineato che un terzo delle richieste di quest’anno provengono da alcuni di questi paesi, e quindi il numero delle richieste sarà più basso senza alcun costo per l’Italia.

Ultime notizie, il governo cerca 30 miliardi per la Manovra

Il Governo è alla ricerca di 30 miliardi di euro per la realizzazione della manovra economica 2020, mentre la pressione fiscale è aumentata al 40%. In programma ci sono sgravi fiscali e tagli al costo del lavoro. In aumento i dati sul risparmio delle famiglie italiane.

Ultime notizie, mamma e figlia senza insegnante di sostegno si ritirano dalla scuola

Federica è una ragazza disabile che da oltre 20 giorni frequenta la scuola senza poter seguire le lezioni, perché non le è stato assegnato un’insegnante di sostegno. La madre della giovane iscritta al quarto anno della scuola d’arte di Sassari, ha ritirato la figlia da scuola, sperando che un’insegnante sia presto assegnato a Federica. Un problema a livello nazionale visto che dei circa 300mila alunni bisognosi di un’insegnante di sostegno, solo la metà ad oggi può seguire le lezioni in modo adeguato.

Ultime notizie, tuta robotica permette ad un giovane di camminare

L’università di Grenoble in Francia ha realizzato un esoscheletro che consente ad un giovane paraplegico di camminare. Il giovane vittima di un incidente, oggi ha mosso i primi passi azionando la tuta robotica grazie agli impulsi del suo cervello. Questa invenzione fa già sperare tutte le vittime di handicap fisici permanenti.

Ultime notizie, torna la Serie A

Torna la Serie A dopo che ieri è stata rinviata Brescia Sassuolo per la morte di Squinzi. Si parte alle ore 15.00 con la sfida del Paolo Mazza, Spal Parma. Alle 18.00 sarà poi già tempo di uno spareggio salvezza con Verona Sampdoria. Infine alle 20.45 andrà in scena la sfida Genoa Milan con Piatek che affronta il suo passato e Marco Giampaolo che si gioca il suo futuro sulla panchina rossonera. Si tratta allora di tre sfide importanti che potrebbero regalarci già dei verdetti parziali.



