Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, sparatoria negli USA: 6 persone morte in una scuola

Una donna di 28 anni, tale Audry Hale, ha ucciso tre bambini e tre adulti nella Convenant School, una scuola elementare cristiana privata con asilo, in quel di Nashville, nello stato del Tennesse (Stati Uniti). La killer è un’ex allieve dello stesso istituto scolastico e dopo aver imbracciato due fucili e una pistola ha aperto il fuoco sparando indistintamente sulla folla. La donna è stata in seguito fermata e uccisa dalla polizia. Le forze dell’ordine, come riferito dall’edizione online di TgCom24.it, si sono recate sul luogo della sparatoria in maniera molto tempestiva, ed hanno evitato che il bilancio potesse divenire ulteriormente più rave.

Dalla chiamata al 911 all’uccisione della 28enne sono infatti passati solo 14 minuti. La donna è stata fermata al secondo piano dell’edificio, nell’atrio, dopo che si era già lasciata dietro una scia di sangue, avendo ucciso sei persone. Restano oscure le motivazioni di tale folle gesto, e le stesse molto probabilmente non le scopriremo mai, visto che la 28enne se le è portate con se nella tomba.

Ultime notizie, Juventus: udienza preliminare rinviata

Si doveva tenere nella giornata di ieri l’udienza preliminare circa il processo nei confronti della Juventus per il caso plusvalenze e stipendi, ma alla fine il tutto è stato rinviato. Come aveva anticipato il pubblico ministero Gianoglio, uno dei titolari dell’inchiesta sull’indagine Prima, uscendo dall’aula dopo che l’udienza era stata sospesa: “Ci sarà un rinvio, la sospensione decisa dal giudice solo per scrivere il provvedimento”.

Alla fine è stata comunicata ufficialmente la decisione di rinviare l’udienza preliminare e la data scelta è stata il 10 maggio, così come deciso dal Gup. Ricordiamo che nel processo sono 12 gli indagati, fra cui il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, quindi Nedved, Arrivabene e Fabio Paratici, oltre a tutta una serie di dirigenti bianconeri e legali. Fra gli indagati anche la società Juventus come responsabilità soggettiva. Al club vengono contestate delle plusvalenze “gonfiate”. Tutto quindi rinviato a fra un mese e mezzo.

Ultime notizie, Alitalia dovrà restituire all’Italia prestito da 400 milioni di euro

La Commissione dell’Ue ha stabilito che il prestito ponte da 400 milioni di euro concesso dal governo ad Alitalia nel 2019, rappresenta un aiuto di Stato illegale secondo le norme comunitarie, di conseguenza l’esecutivo dovrà ora farsi restituire dalla compagnia aerea di bandiera, sostituita ora con Ita Airways, i soldi prestati, maggiorati degli interessi.

Come ricorda TgCom24.it, la Commissione aveva già rivelato che Ita Airways, che aveva acquisito parte degli asset di Alitalia nel 2021, non era il successore economico di Alitalia, di conseguenza non era tenuta a rimborsare l’aiuto di Stato fornito appunto all’ex compagnia aerea. Nel 2017 e nel 2019 il governo concesse alla società due prestiti per un importo da 900 e 400 milioni di euro, soldi che poi non sono stati rimborsati e di conseguenza era stata avviata una Commissione, indagine conclusa con la sentenza pronunciata ieri.

Ultime notizie, 650 migranti sbarcati a Roccella Jonica

Ancora arrivi di migranti in Italia. Nella giornata di ieri ben 650 poveretti sono giunti a bordo di un piccolo peschereccio di soli 30 metri, in quel di Roccella Ionica, sulle coste della Calabria. L’imbarcazione era partita dalla Libia e a bordo si trovavano uomini provenienti da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh, che hanno viaggiato per ben cinque giorni prima di entrare in porto, sbattendo tra l’altro contro un’imbarcazione usata in precedenza da altri migranti.

Secondo quanto riferito da TgCom24.it si tratta di profughi che si trovano in buone condizioni di salute, e che sono stati temporaneamente sistemati in una tensostruttura all’interno del porto della Locride. In meno di una settimana sono arrivate ben 1.500 persone presso il porto di Roccella Ionica, con l’aggiunta della nave Diciotti che è giunta ieri sera dall’hot spot di Lampedusa con a bordo altri 600 migranti.

