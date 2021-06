Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Speranza: presto 95% Italia in zona bianca (14 giugno)

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato che il governo tradurrà in modo perentorio le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico: il vaccino Astrazeneca verrà somministrato soltanto agli over 60. Chi ha meno di 60 anni ed ha già ricevuto la prima dose con Astrazeneca riceverà la seconda con Pfizer o Moderna. Intanto i Carabinieri del Nas hanno sequestrato il certificato anamnestico compilato prima di vaccinarsi da Camilla Canepa, la diciottenne ligure deceduta per trombosi pochi giorni dopo avere ricevuto la prima dose Astrazeneca.

Ultime notizie: altri 40 milioni di italiani in zona bianca

Nonostante la necessità di una nuova pianificazione delle dosi Astrazeneca la campagna vaccinale prosegue ed i risultati positivi si notano nell’andamento della curva pandemica. Oggi si sono registrati 1.390 nuovi positivi e 26 decessi, a fronte dei 1.723 nuovi casi e 52 vittime di ieri. Da oggi altri 40 milioni di italiani entreranno in zona bianca e questo fa ben sperare per la ripartenza della stagione turistica. Complice anche il grande caldo arrivato all’improvviso le spiagge sono state prese d’assalto e si registra il tutto esaurito in molte località turistiche. Secondo Speranza tra 7 giorni il 95% degli italiani saranno in zona bianca.

Ultime notizie, G7: Draghi incontra Biden

Si è concluso in Cornovaglia il G7 che ha visto in primo piano l’impegno dei 7 grandi nel combattere la pandemia da Covid-19, rilanciare l’economia e contrastare il cambiamento climatico. Centrale anche il tema dei rapporti con la Cina. Un portavoce dell’ambasciata cinese ha affermato che sono finiti i tempi in cui un piccolo gruppo di paesi può decidere i destini del mondo: oggi gli affari internazionali devono essere gestiti con la consultazione tra paesi. Il premier Draghi si è dichiarato molto soddisfatto dell’incontro con il presidente americano Biden. Draghi ha ribadito la solidità dei rapporti che legano Italia ed Usa ed il loro pieno accordo sui temi dei diritti umani, civili e sociali.

Ultime notizie, Ardea: uccide due fratellini e un anziano

Era affetto da disturbi mentali il trentacinquenne che ieri mattina ad Ardea, sul litorale laziale, ha sparato in strada uccidendo due fratellini di 11 e 5 anni ed un anziano. David e Daniel sono morti mentre giocavano con la bicicletta durante i loro primi giorni di vacanza tra l’incredulità dei passanti. Dopo avere sparato l’uomo si è barricato in casa e si è tolto la vita con la stessa pistola con cui ha compiuto la strage. Il killer era già stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbigatorio per avere minacciato di morte la madre.

Ultime notizie, Eriksen: condizioni stabili

Dopo il dramma sfiorato ieri durante la partita Danimarca – Finlandia valida per Euro 2020 migliorano le condizioni di Christian Eriksen, il centrocampista danese colto da arresto cardiaco in campo. Il calciatore è cosciente ed ha rassicurato sul suo stato di salute anche se resta ricoverato per accertamenti all’ospedale di Copenaghen.



