ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: stadio Olimpico aperto per gli Europei (15 aprile)

Numeri generali dell’epidemia di coronavirus in miglioramento nonostante i 16.168 nuovi casi del bollettino odierno ed i 469 morti. I tamponi eseguiti sono stati 334.766 con un aumento di circa 30mila rispetto al giorno precedente e questo porta ad un tasso di positività in aumento, dal 4,4% di ieri al 4,8% di oggi. Migliorano invece tutte le altre statistiche con i reparti di terapia intensiva che hanno visto un calo di 36 unità rispetto al giorno precedente, con 3.490 ricoverati totali, mentre la diminuzione nei reparti ordinari è stata di 583 unità. Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è stato di 20.251 e questo, insieme agli altri dati ha portato il numero totale delle persone attualmente contagiate a 514.660. Per quanto riguarda i dati relativi alle regioni, il numero più alto di nuovi contagi è stato registrato in Campania che con 2.212 unità, supera la Lombardia, anch’essa sopra quota 2mila, e Puglia, Piemonte e Lazio.

Ultime notizie, stadi aperti per le finali degli Europei di calcio

Il governo italiano ha dato il suo parere favorevole alla riapertura al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma per la disputa delle partite del campionato Europeo di Calcio la cui partita inaugurale, l'11 giugno, vedrà di fronte Italia e Turchia. La capienza dello stadio sarà limitata la 25% di quella totale, con l'osservanza scrupolosa delle norme anti contagio. La risposta è arrivata dopo che l'UEFA aveva richiesto una pronuncia ufficiale da parte dell'Italia, pena lo spostamento delle gare in altre nazioni. Dopo l'arrivo di questa notizia sono partite immediatamente le proteste da parte dei lavoratori del settore dello spettacolo che si sentono penalizzati da queste decisioni, mentre il loro settore continua a fare i conti con le chiusure. Una manifestazione di protesta si è svolta a Roma con l'occupazione del Globe Theatre. Anche il ministro Franceschini ha chiesto al governo che sia garantita la parità di trattamento tra le manifestazioni sportive ed il mondo dello spettacolo.

Ultime notizie, duro scontro tra Italia e Turchia

Dopo la dichiarazione del Premier italiano Draghi riguardo alla situazione umiliante creatasi durante la visita in Turchia della Von der Leyden, nella quale aveva definito Erdogan un “dittatore”, è arrivata anche la risposta del presidente turco che ha parlato di “totale maleducazione” da parte di Draghi. Fino a questo momento Erdogan aveva lasciato che le risposte al premier italiano fossero date da alcuni esponenti del governo della Turchia, e dai media ufficiali turchi. Le parole del presidente turco sono state pronunciate nel corso di un evento che si è tenuto presso la Biblioteca Nazionale di Ankara e sono state riportare dai quotidiani locali. Erdogan ha dichiarato che le relazioni tra i 2 paesi sono danneggiate, ed ha fatto rilevare anche che il premier italiano è stato incaricato e non eletto.

Ultime notizie, la situazione del covid nel mondo

Le ultime notizie relative all’epidemia di Covid riguardano la Danimarca, che oggi ha sospeso definitivamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca. In Germania viene invece deciso che non venga usato per la dose di richiamo per le persone con età inferiore ai 60 anni. La Danimarca era stata la prima nazione che aveva sospeso le vaccinazioni con il vaccino anglo svedese. Ursula Von der Leyen ha confermato che grazie ad un accordo con Pfizer, l’Unione Europea riceverà una maggiore dotazione di 50 milioni di dosi.

