Apriamo le ultime notizie di oggi con il premier britannico Keir Starmer che non usa mezzi termini e affonda il colpo: Vladimir Putin – a suo avviso – deve affrontare le conseguenze del suo persistente rifiuto a qualunque soluzione diplomatica nel conflitto con l’Ucraina e alla vigilia del vertice della Comunità politica europea – in programma in Albania – Starmer ha rilasciato una dichiarazione dura e senza ambiguità, giudicando “intollerabile” l’atteggiamento del presidente russo, accusato di prolungare il conflitto in modo cinico e calcolato continuando a provocare morte e distruzione.

Secondo Starmer, questa strategia di stallo non è solo irresponsabile ma colpisce deliberatamente ogni tentativo di dialogo serio, una condotta che – prosegue il premier britannico – va sanzionata politicamente con forza perché sta impedendo la fine delle ostilità e contribuendo a un escalation continua delle tensioni in Europa orientale: un rinnovato scontro diplomatico che pone ancora una volta Mosca al centro della scena internazionale anche se che il vertice in Albania potrebbe rappresentare una rara occasione di pressione congiunta da parte dei partner europei.

Ultime notizie da Londra confermano che Starmer intende coinvolgere il maggior numero possibile di leader europei per rafforzare una posizione comune e dare una risposta concreta alla sofferenza del popolo ucraino.

Ultime notizie, Fregene: Stefania Camboni uccisa a coltellate nella sua villetta

Ultime notizie dal litorale romano, dove Stefania Camboni – una donna di 60 anni – è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione a Fregene, con numerose ferite da arma da taglio e lesioni alla testa: i carabinieri – intervenuti nelle prime ore del mattino di ieri – hanno immediatamente transennato l’area per consentire i rilievi scientifici e l’avvio delle indagini e a dare l’allarme è stato il figlio della vittima – una guardia giurata – che viveva nella stessa villetta insieme alla compagna.

L’auto della donna è stata trovata poco distante dalla casa con un finestrino aperto dal lato guida (un dettaglio che potrebbe rivelarsi determinante per ricostruire quanto accaduto) e ultime notizie riferiscono che sia il figlio che la compagna sono stati ascoltati a lungo dagli inquirenti come persone informate sui fatti, anche se al momento non risultano indagati; le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sulle prime ipotesi investigative, ma non escludono alcuna pista, dal delitto maturato in ambito familiare fino a una possibile aggressione esterna, tutto resta sul tavolo.

Ultime notizie, femminicidio a Civitavecchia: uomo si costituisce dopo aver accoltellato la compagna

Ancora sangue dalle ultime notizie da Civitavecchia che raccontano di un femminicidio avvenuto nelle scorse ore, secondo cui un cittadino venezuelano ha brutalmente ucciso la propria compagna – una donna di 45 anni – al culmine di una lite furiosa e dopo l’omicidio, l’uomo si è recato spontaneamente presso la caserma dei carabinieri per confessare l’accaduto, aprendo così un nuovo caso su cui ora si concentra l’attenzione degli investigatori.

Il corpo della donna è stato trovato all’interno dell’androne del palazzo dove la coppia conviveva ma nonostante il tempestivo intervento del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile; gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire nei dettagli le dinamiche dell’omicidio e raccogliere tutti gli elementi necessari per formulare un’accusa formale.

Ultime notizie, guerra in Medio Oriente: Gaza sotto attacco, oltre 100 vittime nei raid notturni

Ultime notizie dal fronte mediorientale, dove la Striscia di Gaza è stata nuovamente colpita da una serie di attacchi israeliani che hanno causato la morte di più di cento persone con Human Rights Watch che ha definito i bombardamenti come una forma di sterminio, puntando il dito contro l’intensità e la sistematicità delle operazioni: tra i bersagli colpiti figura anche l’unico ospedale della zona attrezzato per cure oncologiche – reso completamente inservibile – aggravando una situazione già disperata.

In Cisgiordania la tensione cresce con una donna israeliana incinta che è stata uccisa in un attacco rivendicato da Hamas, mentre i medici tentano di salvare il neonato, nel frattempo, il ministro israeliano Smotrich – esponente dell’ultradestra – ha risposto con parole estreme, dichiarando che anche quelle zone vanno rase al suolo, un’affermazione che accresce il clima di vendetta e polarizzazione.

Ultime notizie, colloqui a Istanbul tra Russia e Ucraina: tensioni e dichiarazioni infuocate

Ultime notizie da Istanbul, dove si sarebbero dovuti aprire nuovi spiragli di dialogo tra Russia e Ucraina, ma la realtà si presenta ben diversa: da parte ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha espresso disprezzo per la linea adottata da Mosca, definendola “una farsa” e a fare da eco, la replica di fonte russa che ha liquidato il leader ucraino come “un clown” dando così vita a un clima tutt’altro che disteso.

La delegazione russa è guidata da Vladimir Medinskij – consigliere del Cremlino – mentre Zelensky ha avuto un incontro ad Ankara con Erdogan, nel tentativo di costruire un fronte di pressione; nel frattempo, l’Unione Europea ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, segnale che la pazienza dell’Occidente verso la condotta di Putin è ormai agli sgoccioli.

Ultime notizie, Giro d’Italia: tappa segnata da una caduta, ma vince Groves

Ultime notizie sportive dal Giro d’Italia: la sesta tappa, la più lunga dell’edizione, ha vissuto momenti di paura quando a circa 70 chilometri dal traguardo di Napoli è avvenuta una caduta collettiva che ha coinvolto numerosi ciclisti, compresi alcuni tra i favoriti, motivo per il quale, la giuria ha deciso di neutralizzare la classifica ma sul traguardo si è comunque disputata la volata finale, vinta da Groves su Fretin e Maigner.

Il danese Mads Pedersen conserva la maglia rosa mentre l’attenzione è ora rivolta alla prossima tappa; le ultime notizie segnalano che – nonostante l’incidente – l’organizzazione ha assicurato condizioni di sicurezza adeguate per il prosieguo della gara.

Ultime notizie, Paolini in finale agli Internazionali: storica impresa per l’azzurra

Ultime notizie dal tennis: Jasmine Paolini ha centrato un traguardo storico qualificandosi per la finale degli Internazionali di Roma, dopo un primo set combattutissimo chiuso sul 7-5, la tennista italiana ha dominato il secondo 6-1 contro la statunitense Stearns diventando la quinta italiana della storia ad accedere alla finale del torneo romano.

Adesso l’azzurra affronterà la vincente tra Zheng e Gauff, mentre oggi scenderà di nuovo in campo per la semifinale del doppio insieme a Sara Errani; ultime notizie che riempiono d’orgoglio il tennis italiano che non vedeva un’azzurra così in alto nel torneo dal 2014 ma Paolini ha conquistato anche il pubblico, grazie a una grinta e a una determinazione fuori dal comune.