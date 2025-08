Le ultime notizie di oggi fra il clima di tensione crescente fra Stati Uniti e Russia, la morte del rapper Jesto, l'omicidio di Gemona e non solo

Le ultime notizie le apriamo oggi con i risvolti, negativi, della guerra in Ucraina e in particolare con la decisione di Donald Trump di dispiegare due sottomarini nucleari americani, non troppo distanti dai mari russi. La reazione del tycoon newyorkese giunge dopo che Medvedev, vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, ha deriso gli Stati Uniti. Trump ha quindi annunciato che i sottomarini nucleari si sono avvicinati alla Russia, spiegando che “dovevamo farlo”, e aggiungendo che “dobbiamo stare attenti” in quanto “è stata fatta una minaccia che non abbiamo ritenuto appropriata”.

Alta tensione quindi fra Russia e Stati Uniti, con aria da Guerra Fredda, per un clima che si sta decisamente inasprendo rispetto a soltanto qualche mese fa, quando sembrava che si potesse trovare la pace fra Ucraina e Russia e quando Mosca e Washington sembravano pronte al dialogo: vedremo come evolverà la vicenda.

Ultime notizie, nuova sparatoria negli Stati Uniti

Ennesima, nuova sparatoria negli Stati Uniti, questa voltano nello stato del Montana. Un uomo ha aperto il fuoco in un bar di Anaconda, uccidendo quattro persone, così come riferisce il dipartimento di giustizia dello stesso stato. A sparare è stato Michael Paul Brown, 45enne che risulta allo stato attuale in fuga, dopo il quadruplo omicidio commesso.

L’uomo è ovviamente armato e pericoloso e viveva accanto al bar dove ha sparato. Non è da escludere che si sia verificato un alterco o una lite, e che dalle parole si sia passati ai fatti. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata, sperando che lo stesso possa essere acciuffato e assicurato alla giustizia.

Ultime notizie, la morte del rapper Jesto

Grave lutto nel mondo della musica e in particolare di quella rap: si è spento ieri a 40 anni Jesto, rapper della scena romana considerato da molti uno dei migliori sulla scena. L’artista ha perso la vitta fra il 31 luglio e il primo agosto scorso, e a darne l’annuncio è stato il fratello Taiyo Yamanouchi, in arte Hyst: “Non lascia un vuoto ma un’eredità di valore incalcolabile”.

Tanti coloro che hanno voluto omaggiare e ricordare Jesto dopo la diffusione della notizia e fra questi anche Fedez, che ha ricordato di aver gareggiato 14 anni fa al suo primo 2thbeat e che in quell’occasione vi fosse proprio anche Jesto: “Mi fece capire cosa significasse avere carisma”, aggiunge l’ex marito di Chiara Ferragni.

Ultime notizie, il giallo di Gemona

Arrivano aggiornamenti in merito al giallo di Gemona, l’omicidio da film horror di un ragazzo di 35 anni, tale Alessandro Venier, che dopo essere stato ammazzato è stato fatto a pezzi, quindi messo in un bidone pieno di calce. Al momento sono state arrestate la madre, Lorena di anni 62 e la compagna della vittima, Marilyn Castro Monsalvo, di anni 30. Ma cosa è successo fra quelle 4 mura domestiche dove si è consumato l’omicidio? Secondo quanto riferisce TgCom24.it attraverso il proprio portale, sembra che a mantenere la famiglia fosse proprio la madre della vittima, che oltre ai tre adulti sfamava anche la bimba di sei mesi figlia della coppia.

Lavorava in ospedale come caposala mentre la nuora era una operatrice socio sanitaria prima di restare incinta. Da tempo soffriva di depressione ed era in cura presso un centro di salute mentale, mentre il figlio – il 35enne morto – faceva solo dei lavori saltuari stando al racconto dei vicini. Lorena, parlando nelle scorse ore con il pubblico ministero, ha spiegato di aver fatto una cosa mostruosa, senza però spiegare il perchè l’ha fatto. Secondo chi indaga, però, l’omicidio sarebbe premeditato visto che Venier sarebbe dovuto partire per la Colombia, per trasferirsi e lasciare l’Italia ma evidentemente alla madre e alla compagna non andava bene questo cambio di vita, e sono così intervenute.

Ultime notizie, i risultati di oggi ai mondiali di nuoto

Nella terz’ultima giornata dei mondiali di nuoto, in corso di svolgimento a Singapore, l’italiana Sara Curtis, impegnata nella finale dei 100 stile libero, prima volta per una azzurra, è arrivata ottava, mentre il veneto Thomas Ceccon, dopo la delusione dell’eliminazione nella gara dei 200 dorso, ha raggiunto la finale dei 100 metri farfalla ottenendo anche il record italiano della specialità.

Bene anche Deplano nella distanza dei 50 metri stile libero e Silvia Di Pietro nei 50 metri farfalla. Entrambi hanno superato il turno eliminatorio raggiungendo la finale.

Ultime notizie, la guerra commerciale sui dazi

Le nuove tariffe dei dazi entreranno in vigore dal prossimo 7 agosto e, dopo l’accordo, le borse europee hanno fatto registrare indici negativi, con Milano che ha perso il 2,55%. Donald Trump intanto ha cambiato ancora, seppur in modo parziale, le carte in tavola, presentando la sua nuova mappa dei dazi che ha scosso i mercati, con un calo anche delle borse di oltreoceano.

Se le tariffe con l’Unione Europea sono state fissate al 15%, più pesanti sono quelle annunciate nei confronti di altri paesi come il Canada, che si trova a dover fronteggiare un 35%, la Svizzera, con un pesante 39%, ed il Sudafrica con il 30%. Il ministro Tajani ha definito l’accordo sulle tariffe al 15% un buon accordo ma nello stesso tempo ha chiesto alla Banca centrale Europea una diminuzione dei tassi di interesse che attualmente sono al 2%, con la possibilità di portarli a 0 come era successo nel periodo dell’epidemia di Covid.

Ultime notizie, a Corato esplode una bombola di gas

A Corato, in provincia di Bari, l’esplosione, all’interno di un appartamento in via San Vito, di una bombola di gas ha provocato un incendio e il ferimento, in maniera grave, di una 11enne svizzera che si trovava in Puglia per un periodo di vacanza. Insieme a lei è rimasta ferita anche un’amica di famiglia ed attualmente entrambe sono ricoverate, in fin di vita, in ospedale.

La bambina ha riportato delle profonde lesioni su gran parte del corpo, mentre le ustioni della donna sono tutto il corpo e per entrambe la prognosi è riservata. L’esplosione è avvenuta in un appartamento al secondo piano dello stabile.

Ultime notizie, la guerra Russia – Ucraina

A Kiev, dopo i bombardamenti russi della notte di giovedì che hanno causato la morte di 31 persone ed il ferimento di altre 159, è stato proclamato per ieri un giorno di lutto. L’inviato speciale del presidente Trump, Witkoff dopo la sua visita in Israele si recherà anche a Mosca. Intanto Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti imporranno delle sanzioni alla Russia, ma di non essere sicuro che avranno effetti negativi sul leader russo.

Nella stessa dichiarazione il presidente Usa ha indicato come “disgustosi” gli attacchi che la Russia ha portato sull’Ucraina ed in special modo sulla capitale Kiev ed ha parlato dei molti morti tra i soldati russi in questa guerra definita inutile.



Ultime notizie, la situazione in Medio Oriente

Aerei di Giordania, Spagna, Francia, Emirati Arabi Uniti e Spagna, stanno lanciando dei pacchi contenenti aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Una operazione che, secondo quanto dichiarato dal ministro Crosetto, dovrebbe fare anche l’Italia a partire dal prossimo 9 agosto. Intanto alle parole sulla situazione a Gaza pronunciate dal presidente della repubblica, Mattarella, ha replicato duramente il presidente israeliano Herzog che ha dichiarato che il suo paese non uccide “indiscriminatamente”.

Durante un incontro avvenuto ad Istanbul tra il presidente turno e la premier italiana Meloni, Erdogan ha dichiarato che nella striscia di Gaza si deve arrivare il prima possibile ad una tregua e alla consegna di aiuti alla popolazione.

Ultime notizie, le prove libere della Formula Uno in Ungheria

L’ultimo gran premio di Formula Uno prima della pausa estiva è iniziato ieri in Ungheria con le prime prove libere che hanno confermato ancora una volta il dominio incontrastato della McLaren che ha piazzato le due due vetture ai primi due posti con Norris che è stato il più veloce precedendo il compagno di squadra Piastri. bena anche in questo caso Leclerc che si è piazzato al terzo posto con la sua Ferrari. Hamilton si è piazzato al sesto posto, mentre Antonelli è decimo. Il campione del mondo Verstappen ha avuto una giornata difficile ed è risultato soltanto 14esimo.