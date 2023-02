Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: stop a cessione dei crediti, imprese in allarme

Forte la preoccupazione dei costruttori per la decisione presa ieri dal Governo che blocca una situazione fuori controllo. Una decisione presa per tamponare errori che erano stati commessi dalle precedenti legislature e che avrebbero aumentato il debito pubblico. Restano salvi gli interventi già effettuati. Ma lo stop potrebbe portare ad un tracollo dell’edilizia, si parla di 25 mila imprese a rischio, con problemi a circa 90 mila cantieri.

Terremoto oggi Cuneo M 2.4/ Ingv ultime notizie, lieve sisma anche a Bari

“Se, come sembra in queste ore, il Governo bloccherà per sempre la cessione di nuovi crediti senza aver individuato prima una soluzione per sbloccare quelli in corso vorrà dire che si è deciso di affossare famiglie e imprese”, sono le parole del presidente dei costruttori Federica Brancaccio, riportate dall’agenzia Ansa.

Ultime notizie, Blanco indagato per danneggiamento dopo ‘caso rose’

Finisce sotto la lente d’ingrandimento della procura la sfuriata di Blanco sul palco dell’Ariston, la famosa distruzione delle rose in occasione della prima serata del festival di Sanremo 2023, quella andata in onda martedì della settimana scorsa. Secondo quanto riportato nella giornata di ieri dall’agenzia Ansa, la procura di Imperia ha aperto un’indagine con l’accusa di danneggiamento ai danni proprio del cantante italiano, a seguito della devastazione procurata alla scenografia del noto teatro sanremese.

Blanco stava cantando il suo nuovo singolo in diretta tv quando ha manifestato un problema con l’audio in cuffia e come reazione avrebbe appunto iniziato a spaccare i fiori posizionati sul palcoscenico. La scenetta, vista da milioni di italiani, era stata condannata in tempo reale dai presenti all’Ariston e per giorni si sono susseguite le polemiche. Molti coloro che hanno condannato il gesto dell’artista anche se non sono mancate le sue difese.

Ultime notizie, Diletta Leotta è incinta

Diletta Leotta e Loris Karius aspettano un bambino. I due non hanno confermato la dolce attesa ma l’avrebbero fatto degli amici vicini alla coppia, così come fatto sapere da TgCom24 attraverso il proprio portale. I sospetti nei confronti della nota showgirl erano iniziati dopo che la stessa aveva portato delle foto con la pancia in primo piano, sia di profilo che di fronte, e in cui si notava un piccolo “rigonfiamento”.

Secondo quanto riportato, sembra che il bimbo nascerà la prossima estate, la prima volta sia per la bella presentatrice quanto per il portiere tedesco del Newcastle. I due fanno coppia fissa da diversi mesi ed evidentemente l’amore va a gonfie vele. Lo si era già capito in occasione del recente San Valentino quando i due avevano pubblicato una scatto insieme, con tanto di mano sul ventre di lui su di lei: un altro possibile indizio. A questo punto non ci resta che attendere l’ufficialità.

Ultime notizie, anarchici Cospito inviano minacce a varie aziende italiane

Una serie di lettere è stata inviata nella giornata di ieri a diverse aziende italiane a firma Fai, Federazione Anarchia Informale. Le minacce, come si legge sull’agenzia Ansa riguarderebbero fra gli altri un manager di un’azienda di Torino, e conterrebbero delle parole di solidarietà verso Alfredo Cospito, l’anarchico che sta facendo lo sciopero della fame da più di 100 giorni, e che recentemente è stato ricoverato in ospedale per le sue condizioni fisiche precarie.

Una lettera è stata recapitata anche all’Iveco Defence Vehicles di Bolzano, indirizzata ad un manager dello stabilimento, accusando l’azienda di produrre armamenti. Debora Serracchiani, capogruppo PD, ha chiesto alla Camera una informativa urgente: “Considerate le dichiaraioni recenti del presidente del Consiglio, secondo cui il clima si sta ‘pericolosamente surriscaldando’, qualora vi sia questo attacco allo Stato chiediamo una informativa urgente del ministro Piantedosi affinchè si possa parlamentarizzare una questione che non può essere confinata a qualche giornale o a qualche dichiarazione in modo da accogliere l’appello all’unità lanciato dalla presidente del Consiglio rispetto a quanto avviene”.

Ultime notizie, ritrovato oggi il corpo di Angelo Zen

Le speranze di ritrovarlo vivo erano sempre più deboli, ma ieri si sono spente del tutto. E’ infatti stato ritrovato in corpo di Angelo Zen, l’italiano che si trovava in Turchia per lavoro durante il terremoto. Il bilancio delle vittime continua così a salire sia in Turchia che in Siria, ma si continua ad estrarre superstiti, come la ragazza diciassettenne ritrovata oggi viva dopo più di una settimana.

Ultime notizie, assoluzione Berlusconi: chiesta riforma della giustizia

Anche se oggi Berlusconi festeggia, resta l’amarezza per un percorso giudiziario travagliato e un danno all’immagine che non può essere dimenticato. Proprio per questo il Governo chiede una riforma della giustizia, che coinvolga tutte le parti, per accelerare l’iter dei processi e per separare in modo netto la magistratura dalla politica.

Ultime notizie, rivoluzione nei trasporti: l’Italia non è pronta

La riforma del trasporto si avvicina ma l’Italia non sembra essere pronta a questa rivoluzione. I punti di ricarica, le famose colonnine, sono poche e mal distribuite sul territorio. I tempi sono troppo stretti per poter adeguare il nostro territorio a un trasporto totalmente elettrico. Urso si mostra però ottimista, dichiarando che l’Italia può farcela ma solo se l’Unione Europea sarà disponibile ad aiutare.

Ultime notizie, nuovi attacchi Russi in Ucraina

Allarmi aerei che continuano a risuonare nel territorio ucraino. Ieri hanno suonato anche durante la visita del Ministro degli esteri israeliano. Si tratta della prima visita da parte di un funzionario pubblico di Israele nel territorio devastato dalla guerra. Intanto si fanno sempre più insistenti le richieste da parte del popolo Ucraino di nuovi armamenti per poter fronteggiare l’avanzata dell’esercito russo.

Ultime notizie, ergastolo al killer di Buffalo

Si chiama Payton Gendron e il 14 maggio del 2022 ha freddato senza pietà 10 afroamericani durante una sparatoria avvenuta in un supermercato della città. Il killer è stato condannato all’ergastolo, a soli 19 anni. Non sono bastate le scuse e le lacrime, il giudice ha emesso un verdetto definitivo. Durante l’udienza sono stati tanti gli interventi da parte dei parenti delle vittime, una di esse ha anche cercato di scagliarsi sul killer, facendo sospendere temporaneamente l’udienza.

Ultime notizie, addio a Raquel Welch

E’ morta ad 82 anni l’attrice e icona sexy Raquel Welch, dopo un breve malattia. Nata a Chicago, è stata una delle attrici più richieste durante gli anni 60 e 70, vincendo anche un Golden Globe nel 1975 per la sua interpretazione nel film I tre moschettieri.











