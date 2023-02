Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, stop diesel e benzina, Salvini: “Decisione folle”

Una decisione che sembra proprio una rivoluzione per gli automobilisti. E’ arrivato ieri il via libera dal Parlamento Europeo, con 340 voti, allo stop di nuove immatricolazioni, a partire dal 2035, di nuove auto diesel o a benzina. Si tratta di un provvedimento fortemente contrastato da alcuni esponenti della politica italiana ed europea, tra cui Lega e Fratelli d’Italia, a cominciare dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, che ha parlato di “Decisione folle dell’Ue”.

TURISMO/ I danni della crisi dei passaporti per le agenzie di viaggio

Si tratta di una scelta a favore dell’ambiente ma si teme che questa possa contribuire a spalancare le porte al mercato cinese. Alto rischio anche per i lavoratori oggi impegnati nel settori dell’automobile, che chiedono incentivi per la riqualificazione occupazionale.

Ultime notizie, svelata la nuova Ferrari SF-23

Nel giorno di San Valentino si è alzato il sipario sulla nuova Ferrari che parteciperà al mondiale di Formula 1 2023. Si chiama SF-23, come già largamente anticipato negli scorsi giorni, ed esteticamente appare sublime e dalle linee sinuose. Si spera che oltre ad essere bella la nuova monoposto del Cavallino Rampante sia vincente, dopo un 2022 a dir poco deludente. Negli scorsi mesi i vertici della Rossa hanno salutato Binotto lasciando entrare in scuderia Frederic Vasseur, ex Alfa Romeo, con la speranza che la squadra possa tornare finalmente competitiva.

Ursula Andress: "Rapina in casa, mi hanno rubato 200mila euro"/ "Voglio difendermi"

La nuova vettura è stata presentata con una cerimonia a Fiorano alla presenza dei tifosi, e dopo essersi palesata la Ferrari SF-23 è scesa in pista guidata sia da Charles Leclerc che da Carlos Sainz, per alcuni giri dimostrativi. Come da tradizione la vettura modenese è rossa, una tinta opaca, con inserti in nero. Il primo appuntamento, il prossimo 5 marzo quando scatterà il mondiale di Formula 1 2023 sul circuito del Bahrain.

Ultime notizie, Mattarella sulla cattura di Messina Denaro

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a parlare della cattura del super boss di Cosa Nostra, latitante da 30 anni, Matteo Messina Denaro. Il capo dello stato, parlando al Quirinale in occasione dei vertici delle forze di sicurezza, ha voluto esprimere “la riconoscenza della Repubblica” per la cattura di Matteo Messina Denaro “sottolineando come questo successo dell’azione della Magistratura e di tutte le Forze di Polizia, che vi si sono impegnate con tenacia e dedizione, abbia manifestato la supremazia della legge sul crimine e abbia rafforzato la fiducia dei cittadini in una società libera dalla presenza della mafia”.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi martedì 14 febbraio 2023: le cinquine

Ricordiamo che l’ex latitante è rinchiuso nel carcere de L’Aquila dove si sottopone regolarmente a sedute di chemioterapia per curare il suo tumore, patologia che “ha permesso” alle forze dell’ordine di catturarlo presso la clinica La Maddalena di Palermo.

Ultime notizie, aggredisce madre e agente: ucciso da forze dell’ordine

Una vicenda drammatica quella che si è verificata nella giornata di ieri in quel di Napoli dove un uomo è stato ucciso da un agente delle forze dopo un’aggressione. Come si legge su TgCom24.it, la vittima aveva in precedenza ferito la madre, e il patrigno lo aveva denunciato al commissariato locale. Una volta che la polizia è intervenuta l’uomo ha dato di matto ed ha aggredito con una coltellata un agente: prima che potesse sferrargli una seconda coltellata, che sarebbe anche potuta essere mortale, un altro poliziotto intervenuto sul posto ha sparato, colpendo l’aggressore.

Questi è stato trasportato in condizione disperate in ospedale e poco dopo l’arrivo nel nosocomio ha esalato l’ultimo respiro. Il poliziotto che ha ucciso l’uomo è stato in seguito iscritto sul registro degli indagati come atto dovuto per omicidio colposo. La vittima aveva 29 anni e al momento dell’aggressione era sotto gli effetti di stupefacenti.

Ultime notizie, i festeggiamenti per la vittoria del centro destra

Il giorno dopo le elezioni regionali, i risultati sono ormai consolidati in Lazio e in Lombardia e confermano la vittoria del centro destra e della coalizione di governo. Si tratta di un test che conferma la compattezza del centro destra, dichiara Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito in Italia.

L’opposizione, invece, deve fare i conti con una sconfitta pesante e un futuro tutto da ricostruire, lontano da frammentazioni e contrasti. Preoccupante e doloroso è il dato dell’astensionismo, come sottolineato anche da Silvio Berlusconi. Un dato che fa riflettere tutti, sia a destra che a sinistra.

Ultime notizie, aggiornamenti sulla guerra in Ucraina

Continua la guerra in Ucraina e cresce la tensione anche nei paesi circostanti. Anche se gli Stati Uniti non confermano la presenza di caccia russi al confine con l’Ucraina, oggi altre nazioni come la Moldavia e come la Norvegia segnalano comportamenti aggressivi da parte della Russia. Nel frattempo si discute sulle armi da fornire all’esercito ucraino, per aiutarlo a resistere ad una nuova offensiva da parte di quello russo.

Ultime notizie, ancora salvataggi dopo il terremoto di Siria e Turchia

Si scava ancora dopo più di una settimana dal devastante terremoto che ha colpito i territori di Siria e Turchia, si scava e si trovano ancora superstiti. Proprio oggi sono state estratte dalle macerie due donne. Ma il bilancio delle vittime continua ad aumentare, e arriva al tragico numero di 41 mila.

In Siria nel frattempo i soccorsi sono riusciti a raggiungere soltanto il 5% dei territori colpiti dal sisma, iniziano però ad arrivare i primi aiuti internazionali anche nei territori occupati dai ribelli.

Ultime notizie, omicidio Luca Sacchi

Rinviata l’udienza del processo d’Appello per l’omicidio del personal trainer Luca Sacchi, i due imputati hanno rifiutato il trasferimento dal carcere all’aula per claustrofobia. Slitta così al 23 febbraio l’udienza, quando i due imputati saranno trasferiti in ambulanza.

Ultime notizie, allarme siccità in Italia

Siamo solo a febbraio ma è già allarme siccità, i fiumi italiani sono in secca, soprattutto al nord, e si teme che i prodotti agricoli possano subire le conseguenze di questa crisi climatica. Le piogge e le nevicate sono sempre più scarse e si spera che questa situazione possa cambiare nelle prossime settimane. Gli agricoltori temono una crisi senza precedenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA