Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, storico accordo fra Albania e Italia sui migranti

Storico accordo fra Albania e Italia: la nazione albanese accoglierà in due centri preposti fino a 36mila migranti che verranno raccolti dalle forze militari del BelPaese. Ad annunciarlo nella giornata di ieri è stata la premier Giorgia Meloni, dopo una visita a Roma del primo ministro albanese Edi Rama.

Palazzo Chigi, come si legge sull’Ansa, parla di un accordo “sostanzialmente chiuso a Ferragosto, durante l’incontro che i due leader hanno tenuto in Albania e che è stato narrato come una semplice vacanza, ma altro che aperitivi…”, sottolineando che è una svolta “storica non solo per l’Italia ma per tutta l’Unione europea”. “Se l’Italia chiama l’Albania c’è”, ha replicato Edi Rama, ricordando che il suo Paese è in attesa di entrare nell’Ue, ma “è uno Stato europeo: ci manca la U davanti ma ciò non ci impedisce di essere e vedere il mondo come europei”.

Piantati 2,8 mln di alberi nel 2022: piano Pnrr va a rilento/ La classifica delle regioni per piantumazioni

Ultime notizie, Papa Francesco: “Non sto bene di salute”

Papa Francesco ha parlato ieri nella prima udienza della mattina, spiegando di non stare bene di salute: “Buon giorno, vi do il benvenuto – ha detto Bergoglio, come si legge su TgCom24.it -. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate”.

Farmaci contraffatti causano 2 milioni di morti ogni anno/ È allarme: venduti anche se scaduti o falsi

La voce del Pontefice è apparsa molto affaticata, per poi fermarsi. Non è la prima volta ovviamente che il Santo Padre, che ricordiamo ha 86 anni, comunica di stare poco bene, visto che quest’anno è uscito ed entrato dal Policlinico Gemelli in Roma più di una volta. Papa Francesco è inoltre in sedie a rotelle da diversi mesi per via di un problema di mobilità.

Ultime notizie, a Gaza ucciso un bimbo palestinese ogni 10 minuti

Mentre prosegue incessante la guerra fra Israele e Palestina, con bombardamenti continui a Gaza, l’Onu ha comunicato i numeri, drammatici, in merito ai morti da esattamente un mese a questa parte, giorno dello scoppio del conflitto.

"Airbnb non ha pagato tasse su 3,7 miliardi di euro"/ La denuncia della Procura di Milano sugli affitti brevi

L’ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, citando l’Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Medio Oriente), ha fatto sapere tramite X (ex Twitter), che a Gaza è stato ucciso un bimbo palestinese ogni dieci minuti, e nello stesso lasso di tempo ne vengono feriti due. Secondo il ministero della sanità di Gaza dall’8 ottobre sarebbero state uccise quasi 9.500 persone e fra questi 3.900 sarebbero bambini mentre le donne sarebbero 2.400.

Ultime notizie, maltempo in Toscana: si fa la conta dei danni

La Toscana è stata la regione maggiormente colpita dall’ondata di maltempo che ha attraversato la nostra penisola la scorsa settimana. Dopo la pioggia e la devastazione si fa ora la conta dei danni, e per capirlo basti pensare che i vigili del fuoco hanno compiuto ben 4.750 interventi nelle provincie di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno.

Intanto è tornato a parlare il governatore Giani, che ha quantificato i danni dal maltempo: “Vedo in mezzo miliardo la cifra degli interventi che dovranno essere fatti sull’area Firenze-Prato-Pistoia, poi c’è da quantificare anche ciò che è avvenuto a Pisa e Livorno”. “Il rischio zero non esiste, ma prevenire è meglio di ricostruire”, ha invece aggiunto il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci. I soccorsi sono ancora alla ricerca dei dispersi e nel contempo si sta cercando di mettere in sicurezza quelle zone colpite da frani e smottamenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA