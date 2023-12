Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, strage a Praga dopo sparatoria all’università: 14 morti e 25 feriti

Le immagini sui social che arrivano da Praga mostrano gli studenti che si trovano sui cornicioni del palazzo dell’Università di Praga per cercare di mettersi in salvo.

E’ l’immagine della situazione che si è creata dopo che si è verificata una sparatoria che ha avuto diverse vittime e feriti. L’università è la Karlova, che si trova in piazza Ian Palach e i colpi d’arma da fuoco sono stati sparati nella facoltà di Belle Arti. Il bilancio alla fine è stato pesantissimo, ben 14 morti e 25 feriti e l’autore del gesto, ucciso dalle forze dell’ordine si chiamava David Kozak e aveva annunciato la strage sul web.

Ultime notizie, Corte di giustizia Ue dà ragione alla Supelega

E’ giunta come da programma nella giornata di ieri la sentenza della Corte di giustizia dell’Ue che ha dato ragione alla Superlega, torneo che si era a sua volta appellato contro Uefa e Fifa. Secondo la CGUE esiste un abuso di potere dominante da parte di Uefa e Fifa che esercitano di fatto un monopolio.

“Le norme della Fifa e della Uefa sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Superlega, violano il diritto dell’Unione”, specifica la Corte, come si legge su Sportmediaset. “Esse sono infatti contrarie al diritto della e alla libera prestazione dei servizi”, rileva la Corte Ue, secondo cui “i poteri della Fifa e della Uefa non sono disciplinati da alcun criterio che ne garantisca il carattere trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato”. Secondo la Core sono “illegali” le norme che richiedono l’autorizzazione preventiva di Uefa e Fifa per la creazione di qualsiasi progetto per una nuova competizione, così come la previsione di sanzioni per le squadre e i giocatori che vi prenderebbero parte.

Ultime notizie, Amanda Knox pronta a tornare in Italia

L’americana Amanda Knox è pronta a tornare in Italia. Come si legge su TgCom24.it sarà infatti a Firenze nell’ambito del processo a suo carico per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. Sulla vicenda si è espressa la stessa ex studentessa americana, che attraverso la propria pagina X (ex Twitter), ha scritto: “Non ho paura di tornare in Italia per difendermi, ero impreparata a 20 anni ma dopo tutti questi anni sono pronta. E voglio che i miei figli vedano cosa significhi battersi per la verità”. Amanda Knox aveva accusato Lumumba, risultato poi estraneo alla vicenda, del delitto di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007.

Ultime notizie, X (Twitter) down ieri mattina

Nella mattinata di ieri il social network X, ex Twitter, è stato down per circa un’ora, registrando numerosi disservizi a livello globale, Italia compresa. La piattaforma di microblogging era inaccessibile o accessibile ma solo in parte, così come confermato dal sito Downdetector, che tiene traccia delle varie interruzioni online.

Attorno alle ore 7:00 di ieri mattina sono state migliaia le segnalazioni inviate al portale di cui sopra, a causa di alcune timeline che sono risultate vuote, facendo spaventare e non poco i vari utenti che popolano il social. Dopo circa un’ora di problemi la soluzione è tornata alla normalità, e secondo quanto rilevato da Netblocks ci sarebbe comunque stata una “significativa interruzione internazionale”. Non sono state rese note le cause dell’interruzione: anche settimana scorsa X era stato down per un paio d’ore.

Ultime notizie, tragedia ad Andora per un incendio in un appartamento

Un incendio scoppiato questa notte in un appartamento ad Andora, in provincia di Savona, ha causato la morte di due persone, l’81enne Gualtiero Corio, e la 53enne figlia Maurizia. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto ma non hanno potuto salvare le due persone, con il padre che aveva anche dei problemi di deambulazione.

L’incendio ha costretto gli altri abitanti del palazzo a sfollare e sono stati trasferiti da parte della Protezione Civile. Vicinanza ai familiari delle vittime è stata espressa anche dal presidente della regione, Toti.

Ultime notizie, via libera al nuovo patto di stabilità dell’UE

L’Italia, ultimo paese che non aveva ancora accettato il rinnovato Patto di Stabilità, alla fine ha ceduto e, durante la videoconferenza dei responsabili delle Finanze dei vari stati europei, ha approvato il testo del patto che nei giorni scorsi era stato sottoposto ad approvazione da parte di Francia e Germania. Il nuovo patto entrerà in vigore dalla prossima primavera e il ministro Giorgetti, dopo l’approvazione, ha parlato di questa decisione definendo uno “spirito di compromesso”. La situazione era divenuta del tutto insostenibile per il nostro Paese secondo il giudizio degli altri Paesi europei.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Le previsioni meteo sul nostro Paese per il periodo natalizio indicano che si andrà verso un “caldo Natale”, con un caldo anomalo, che in alcune zone dell’Italia arriverà sino a 10 gradi in più della media, almeno sino alla giornata di Santo Stefano. In precedenza, nella giornata di oggi, si avranno venti di forte entità che interesseranno soprattutto il nord Italia e che sono causati dallo “scontro” che avverrà tra un ciclone polare che si trova posizionato sulla Danimarca, e l’Anticiclone delle Azzorre che si estende fino al Portogallo. Vento ancora più intenso nel momento del solstizio d’inverno nelle prime ore di domani. Alcune raffiche si porteranno anche sulle regioni adriatiche, poi dal 24 il clima sarà decisamente primaverile.











