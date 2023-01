Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, strage in California: 10 morti, killer s’è suicidato

Ennesima sparatoria avvenuta negli Stati Uniti, precisamente a Monterey Park, non troppo distante da Los Angeles (California). Stando a quanto riferito da numerosi organi di informazione, a cominciare dall’edizione online di TgCom24.it, l’episodio si è verificato in occasione del festeggiamento del Capodanno lunare, il nuovo anno cinese, evento in calendario proprio ieri, domenica 22 gennaio 2023.

Diverse persone sarebbero rimaste uccise, almeno 10, e nel contempo vi sarebbero dei feriti, e la sparatoria sarebbe scattata alle ore 22:00 locali, quando in Italia erano le 7:00 di mattina, con l’intervento delle forze dell’ordine giunto pochi minuti dopo. Secondo quanto emerso sembra che a sparare sia stato un uomo che avrebbe fatto fuoco con una mitragliatrice, inoltre, lo stesso aveva con se diversi caricatori in quanto mirava a sparare a lungo. Le sue sorti sono incerte, ma secondo le autorità si sarebbe suicidato. Come riporta il Los Angeles Times la sparatoria è avvenuta durante uno dei più grandi eventi per celebrare il Capodanno lunare in California.

La guerra fra Ucraina e Russia si avvia lentamente verso l’anno di conflitto ma all’orizzonte non sembrano esservi prospettive di pace. Lo si capisce chiaramente da quanto dichiarato ieri dallo speaker della Duma russa, Viacheslav Volodin che ha spiegato: “La fornitura di armi offensive a Kiev porterebbe a un disastro globale”.

Mosca ha invece annunciato una nuova offensiva a Zaporizhzhia, località ucraina dove ha sede la più grande centrale nucleare d’Europa, mentre Kiev è tornata a chiedere più armi. A riguardo il presidente Zelensky ha invitato la Germania a prendere una decisione sulla fornitura, spiegando: “L’indecisione sta uccidendo sempre più persone”, riferendosi alla mancata consegna dei tank Leopard agli ucraini per via dell’indecisione di Berlino. Infine gli Stati Uniti hanno invitato l’Ucraina ad attendere l’offensiva finale verso i russi fino a che non saranno consegnate le ultime armi e non sarà stato completato l’addestramento dei soldati.

Possibile svolta per quanto riguarda la morte di Yana Malayko, la 23enne scomparsa il 19 gennaio scorso da Mantova. Secondo quanto riferito nella giornata di ieri dal Corriere della Sera, gli inquirenti hanno scoperto un filmato di una telecamera di sorveglianza che inquadrerebbe Dumitru Stratan, 33enne di origini moldave nonché ex della stessa scomparsa, e già in carcere.

Il ragazzo sarebbe stato filmato mentre porta sulle spalle un sacco nero, per poi apporlo nella propria auto e allontanarsi nelle campagne del paese. Difficile capire cosa stesse trasportando ma non è da escludere, stando a quanto si legge su Fanpage, che l’uomo abbia ucciso l’ex per poi caricarla in macchina e occultarne il cadavere. Ricordiamo che fino ad oggi il 33enne si è sempre dichiarato innocente e non intende parlare.

Ultime notizie, gelo sull’Italia

La sciabolata artica continuerà a mietere i suoi effetti sulla penisola italiana. Dopo gli ultimi giorni di freddo intenso, sono previste temperature in calo anche nelle regioni meridionali. Al Nord si arriverà anche oltre i 6-8 gradi al di sotto dello zero, mentre nelle regioni più interne del Meridione, continueranno le condizioni instabili che potrebbero portare neve a quote molto basse. Un fine mese di gennaio da far battere i denti agli italiani viste le condizioni di freddo particolarmente intenso.

Ultime notizie, Castelvetrano: un paese al setaccio per scoprire altri covi del boss

L’arresto del boss della mafia, Matteo Messina Denaro, continua a catalizzare l’attenzione delle cronache italiane, e non solo. Gli inquirenti stanno continuando a setacciare qualsiasi elemento che possa dare ulteriori indicazioni sull’opera di comando dell’ormai celebre boss cercato per oltre 30 anni e che finalmente è stato arrestato nella scorsa settimana.

In particolare, ci si sta focalizzando sulla zona di Castelvetrano, paese di nascita di Messina Denaro, e sui quelli che sono i ritrovamenti effettuati all’interno dei vari covi. Si cerca di capire il collegamento con altre vicende giudiziarie a cui ancora non vi è risposta e che risultano essere strettamente collegate alla mafia.

Ultime notizie, Premier Meloni in visita in Algeria

Il rapporto Italia-Algeria va rafforzato. Questo l’intento principale della visita del Premier, Giorgia Meloni, ad Algeri. In particolare, l’Algeria è diventata la principale fonte di gas per l’Italia: ecco perché è fondamentale rinvigorire una partnership di vitale importanza in questo momento. Ma non solo, in quanto con gli accordi sul gas, potrebbero arrivarne anche altri che porterebbero a un’azione collaborativa dell’Italia per la crescita economica delle zone africane più in difficoltà.

Ultime notizie, alvi gli italiani bloccati a Machu Picchu

Il Perù vive una situazione di caos che potrebbe avere serie ripercussioni anche dal punto di vista turistico. Emergenza totale nel paese sudamericano dove una visita alla cittadella inca di Machu Picchu è diventata motivo di terrore per tanti turisti, tra cui diversi italiani. Infatti, un gruppo di manifestanti ha bloccato i treni e divelto i binari in più punti del percorso ferroviario in segno di protesta. La situazione è stata ricomposta dopo qualche ora di trattativa, e i turisti sono stati tratti in salvo senza problemi.

Ultime notizie, Serie A: Roma al quarto posto

Dopo il trionfo del Napoli a Salerno, risponde un’altra big della serie A: la Roma batte 2-0 in trasferta lo Spezia. Nel pomeriggio 1-1 scialbo tra Monza e Sassuolo che non cambia molto a livello di classifica per entrambe. Nella sfida di pranzo, la Sampdoria affonda in casa contro l’Udinese (1-0) e vede lo spettro serie B sempre più vicino.











