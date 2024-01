Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, strage Sinnai: Beniamino Zuncheddu assolto dopo 33 anni

E’ stato definitivamente assolto nella giornata di ieri Beniamino Zuncheddu, l’allevatore di Burcei che era stato in precedenza condannato all’ergastolo, accusato di essere l’autore della strage di Sinnai dell’8 gennaio 1991, quando furono uccise tre persone. “Per me è la fine di un incubo”, ha affermato lo stesso dopo la lettura della sentenza, giunta a seguito di alcune ore di camera di consiglio. I giudici hanno revocato l’ergastolo facendo cadere l’accusa con la formula “per non avere commesso il fatto”.

E’ stata accolta la richiesta del procuratore generale, Francesco Piantoni, “In questa vicenda ci sono menzogne durate 30 anni”, ha detto il rappresentate dell’accusa. “Per tutti noi è un grande giorno. Sono contenta e commossa per l’assoluzione di Beniamino Zuncheddu. Ma molto preoccupata per lo stato della giustizia nel nostro Paese”, il commento invece Garante regionale della Sardegna e tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa,

Ultime notizie, Sinner in finale agli Australian Open

Grandissimo successo di Jannik Sinner che nella semifinale degli Australian Open ha battuto il tennista numero uno al mondo, Nole Djokeovic, con il risultato di tre set a uno. Implacabile l’atleta altoatesino che ha vinto i primi due set quasi con estrema facilità e dimostrando uno straordinario momento di forma.

Il terzo set se l’è invece aggiudicato il serbo al tie break, quindi il quarto set nuovamente nelle mani di Sinner che ha comandato dall’inizio alla fine. Una vittoria molto importante quella di Sinner, primo italiano nella storia a raggiungere la finalissima del torneo australiano che storicamente inaugura l’anno tennistico. La partita conclusiva dell’evento si giocherà domenica prossima e siamo certi che tutta l’Italia sarà incollata allo schermo così come avvenuto a fine anno 2023 con la Coppa Davis.

Ultime notizie, Ilary Blasi: “Oggi inviterei Francesco Totti per un caffè”

Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sette, magazine del Corriera della Sera, attraverso cui ha parlato del suo divorzio da Francesco Totti. “La cosa che mi ha ferita di più è stata la convinzione diffusa che io sapessi tutto, che tollerassi in quanto ‘prescelta’ del campione”, le parole della showgirl e conduttrice. Il peggio sembrerebbe comunque essere passato: “Il divorzio è stato faticoso, ma ora inviterei Francesco Totti a cena”.

Ilary Blasi ha deciso di stare in silenzio per un po’: “Avevo scelto la via del silenzio, ma in quasi due anni ho letto tantissime cose su quello che stava succedendo. Si è superato il limite e ho sentito l’esigenza di espormi mettendoci la faccia, come ho sempre fatto. Dovevo essere io a raccontare la mia storia. Specie dopo che mi sono state fatte accuse pesanti”. Sulle numerose voci di gossip circa presunte amanti di Totti: “Sì, che avevo dieci amanti, o non so più quanti, ormai ho perso il conto… No, non è vero come non lo è che a me andasse bene l’idea di essere tradita… Al gossip sono abituata, ma tutto questo intaccava la mia integrità come donna”.

Ultime notizie, l’autista del bus di Mestre non ebbe un malore

Giungono importanti novità in merito al caso del bus di Mestre che lo scorso 3 ottobre cadde da un cavalcavia della tangenziale, causando la morte di 21 persone e numerosi feriti. Si è parlato per settimane dello stato del mezzo e nel contempo delle condizioni fisiche dell’autista.

Più volte è stata ipotizzata l’idea che il 40enne Alberto Rizzotto, alla guida del pullman, fosse stato affetto da un malore mentre era al volante del mezzo, ma la perizia effettuata nelle ultime settimane ha escluso l’ipotesi. Rizzotto non aveva problemi cardiaci e non si è sentito male secondo gli esami medico-legali. La vittima è morta dopo che il suo cranio si è sfondato a seguito della caduta del bus da un’altezza superiore ai 10 metri.

Ultime notizie, giustiziato in Alabama Kenneth Smith

La prima esecuzione di una condanna a morte con l’uso dell’azoto puro è avvenuta nella notte italiana in un carcere dell’Alabama. Il detenuto giustiziato si chiamava Kenneth Eugene Smith, e prima di questa esecuzione, nel corso del 2022 era sopravvissuto all’iniezione letale. Secondo alcune testimonianze, Smith al momento dell’esecuzione tremava e si contorceva sulla barella dove era sistemato.

Prima dell’esecuzione ha incontrato sia i familiari, tra i quali la moglie, e Jeff Hood, il suo consigliere spirituale. Il metodo utilizzato per la prima volta negli Stati Uniti è stato condannato decisamente sia dall’ONU che dall’Unione Europea.

Ultime notizie, ucciso a coltellate un uomo a Martinengo, nel bergamasco

Diego Rota, un 56enne che abitava a Martinengo, in via Cascina Lombarda, è stato ucciso nella tarda serata di ieri con una serie di colpi di coltello dalla moglie, Caryl Meneghetti, di 46 anni. La donna, che è stata arrestata, la mattina precedente era andata in ospedale per una visita nel reparto di psichiatria dicendo di essere tormentata da allucinazioni.

Dopo la visita però la donna era stata dimessa nel pomeriggio. La coppia aveva una figlia di 5 anni che viveva nella stessa casa dei genitori. I carabinieri sono intervenuti sul posto dopo il delitto ed hanno arrestato la donna.

Ultime notizie, spaventosa caduta di Mikaela Shiffrin

Nella discesa libera donne disputata oggi a Cortina si è registrata una spaventosa caduta che ha coinvolto la campionessa americana, Mikaela Shiffrin, che dopo l’uscita di pista è andata a sbattere violentemente contro le reti ai lati della pista stessa. La gara è stata vinta dall’austriaca Stephanie Venier, mentre tra le italiane la migliore è stata Sofia Goggia, classificata al terzo posto dietro anche alla Gut-Behrami. Uscita di pista anche la Brignone, mentre Laura Pirovano si è classificata al sesto posto.

Ultime notizie, incidente mortale sul lavoro al porto di Cagliari

Un operaio di 50 anni è morto mentre stava lavorando al porto canale di Cagliari. L’uomo, Raffaele Massa, originario di Quartu, cittadina dell’hinterland del capoluogo sardo, è rimasto schiacciato tra due rimorchi e inutili sono stati i soccorsi da parte degli operatori del 118. La dinamica esatta della vicenda, accaduta alle 9.30, è ancora da accertare, ma i sindacati hanno proclamato uno sciopero della durata di 72 ore.











