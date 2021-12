Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, stretta di Natale: mascherine Ffp2, discoteche chiuse

Si è tenuta come previsto nella giornata di ieri, 23 dicembre 2021, la cabina di regia per fare il punto sulla situazione covid in Italia. Molte le novità che verranno introdotte a breve, a cominciare dalla riduzione della durata del Green Pass, che passa dai precedenti 9 mesi a sei. Sui mezzi pubblici, invece, servirà l’obbligo di mascherina Ffp2, che garantisce una maggiore protezione, e dispositivo di protezione che sarà obbligatorio anche per i grandi eventi, nonché i cinema e i teatri. Per quanto riguarda la terza dose di vaccino covid, infine, si è deciso di anticiparla ulteriormente, passano da 5 a quattro mesi rispetto al completamento del ciclo vaccinale. Infine la chiusura delle discoteche dal 30 dicembre, decisione che ovviamente ha scontentato, e non poco, i gestori dei locali notturni, già falcidiati negli ultimi due anni da continue chiusure.

Da un paio di settimane a questa parte i casi sono aumentati in maniera importante, e soprattutto negli ultimi sette giorni i contagi sono cresciuti del 42 per cento, così come confermato ieri dalla Fondazione Gimbe. A preoccupare è anche il numero di decessi da covid, cresciuto in una settimana del trenta tre per cento. Nel contempo crescono anche i posti letto occupati in ospedale, a cominciare dalla terapia intensiva, in aumento del 17.3 per cento, e di pari passo va l’area medica, che rispetto ad una settimana fa ha segnato quota +17%. Stando a quanto specificato da Nino Cartabellotta, numero uno della Fondazione, si tratta “un’impennata favorita anche dalla rapida diffusione della variante omicron, ampiamente sottostimata da un sequenziamento insufficiente”. I dati sono riferiti alla settimana 15-21 dicembre.

La Lega di Serie B ha deciso di rinviare le prossime due giornate del campionato di calcio cadetto, leggasi quelle in programma domenica 26 dicembre e il successivo 29. La decisione è giunta al termine dell’Assemblea urgente che era stata convocata ieri mattina proprio per far fronte all’emergenza covid. Le giornate rinviate sono l’ultima del girone d’andata e la prima del ritorno, e la scelta decisamente comprensibile è giunta a seguito del forte aumento di casi covid negli ultimi giorni, e dei precedenti rinvii di Benevento-Monza e Lecce-Vicenza dello scorso weekend, sempre per contagi da coronavirus. La prossima giornata si disputerà quindi fra circa un mese, precisamente il 13 gennaio, quando verranno recuperate le due partite appena elencate, mentre il 15 si disputerà la giornata di Santo Stefano.

Se da una parte i contagi stanno continuando ad aumentare in maniera esponenziale, dall’altra giungono comunque buone nuove, come ad esempio quanto comunicato da AstraZeneca, che ha fatto sapere di avere realizzato un nuovo vaccino per il booster, in grado di neutralizzare la temibile variante Omicron. «La dose booster ha neutralizzato la variante Omicron a livelli ampiamente simili a quelli osservati dopo la seconda dose contro la variante Delta», quando fatto sapere dall’azienda nella giornata di ieri attraverso apposito comunicato. E’ stata dimostrata attraverso gli studi una risposta duratura a più varianti con Vaxzevria (il vaccino ex AstraZeneca), e a breve i risultati finali saranno pubblicati.

Il bollettino di ieri relativo al coronavirus fa registrare un nuovo importante aumento passando da quota 36.292 nuovi casi a 45.595. Aumenta anche il numero dei decessi che da 146 arriva a 168. Il numero dei nuovi contagi rappresenta il record assoluto da quando è in corso la pandemia. Continua a crescere anche il numero dei tamponi effettuati, che sono stati 901.450 con il tasso di positività che è arrivato al 4,9%, con un aumento dello 0,3%. Nelle terapie intensive oggi si trovano 1.023 pazienti con un aumento rispetto al giorno precedente di 13 unità. L’incremento dei guariti è di 17.717 rispetto al giorno precedente. Anche oggi il maggior numero di casi è stato rilevato in Lombardia con 12,913, unica regione italiana sopra quota 10mila. La seconda regione è stata il Veneto, con 5.021, mentre il Piemonte ne ha fattoi registrare 4.304 e la Campania 3.599.

Ieri mattina al Quirinale Sergio Mattarella ha ricevuto gli atleti olimpici e paralimpici che prenderanno parte nel 2022 alle Olimpiadi invernali in programma a pechino. Nel corso dell’incontro Mattarella ha consegnato la bandiera tricolore alla sciatrice Sofia Goggia e al paralimpico Bertagnolli. Il presidente ha anche augurato agli atleti azzurri di continuare nel solco di quanto espresso nel 2021, un vero e proprio anno magico per tutte le discipline sportive azzurre, e si è detto sicuro che tutti avranno modo di dimostrare il loro massimo impegno. Nel corso della manifestazione si è notata la grande commozione del Presidente della Repubblica.

Il 61enne Raffaele Sebastiani è morto a Bari dopo una giornata di lavoro di 12 ore, stroncato da un infarto. La morte di Sebastiani ha naturalmente suscitato grande commozione tra i colleghi e, anche se non c’è correlazione tra l’infarto e l’orario di lavoro, resta molto alta la polemica che i sindacati stanno portando avanti riguardo i turni di lavoro svolti dai medici che sono ampiamente sotto numero rispetto alle necessità dei vari reparti.



