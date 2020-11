Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, sventato sequestro a Varazze (22 Novembre)

Ultime notizie: cala nel bollettino coronavirus di sabato il rapporto tra tamponi e nuovi casi di contagio. Dal 15,6% torna al 14,65%, sui livelli di giovedì. I positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 34.767 e 237.225 i tamponi processati. Poco sotto quota 700 il numero dei decessi giornalieri, con 692 vittime, 7 meno di venerdì. Nei reparti di rianimazione si contano 10 persone in più mentre nei reparti ordinari l’aumento è stato di 106 casi. L’incremento dei guariti di oggi è pari a 19.502 unità, con un totale di 529.524 dallo scoppio dell’epidemia nello Stivale. Spostando il mirino sui dati provenienti dalle varie regioni si nota che la più colpita è ancora la Lombardia con 8,853 nuovi casi: 3.567 quelli del Veneto e 3.554 quelli della Campania, quarto il Piemonte con 2.896 positivi.

Ultime notizie: a Varazze sventato il sequestro di un imprenditore

A Varazze, in provincia di Savona, una banda che aveva intenzione di sequestrare un imprenditore attivo nel settore della ristorazione è stata fermata dalla Polizia di Stato. Decisiva si è rivelata una serie di intercettazioni telefoniche nelle quali i componenti della banda parlavano di bisogno di denaro e dell’organizzazione del sequestro, con la richiesta di un riscatto di 250mila euro. L’operazione congegnata dalla banda era degna di un “thriller” e prevedeva di attirare in una trappola l’imprenditore con una scusa, per poi bloccarlo e sequestrarlo. Gli arrestati saranno sentiti lunedì dai funzionari della Polizia di Stato.

Una bomba d’acqua di grandi proporzioni si è abbattuta sulla città di Crotone creando ingenti danni. Il maltempo ha sferzato tutto il sud Italia ma in Calabria è stato particolarmente violento ed a Crotone già dalle prime ore del mattino di sabato la pioggia non ha dato tregua, raggiungendo in poche ore i 200 millilitri. Una situazione che ha fatto rivivere agli abitanti di Crotone l’incubo di una nuova alluvione come già avvenuto nel 1996, quando 6 persone persero la vita in circostanze drammatiche. Strade e case allagate, vigili del fuoco in azione in più contesti e problemi anche nel resto della provincia, con diverse unità della Protezione Civile al lavoro. Fortunatamente non ci sono stati feriti e dispersi, anche se diverse persone sono rimaste intrappolate all’interno delle proprie auto ed anche molti locali sono stati allagati.



