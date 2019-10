Ultime notizie/ Ultim’ora oggi. Taglio dei parlamentari, test Pd-M5s (2 ottobre)

Nella giornata in cui a Pechino si festeggiano i primi 70 anni dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese, a Hong Kong la polizia spara contro gli attivisti. Il video del proiettile che ha colpito un manifestante e sparato da distanza ravvicinata dal poliziotto ha fatto il giro del mondo in poche ore. E mentre la situazione a Hong Kong si conferma ad altissima tensione, a Pechino la celebre piazza Tienanmen ospita la più grande parata militare mai organizzata dalla Repubblica Popolare, guidata da Xi Jinping, la cui popolarità tra il popolo cinese è seconda soltanto a Mao, e che ora punta a diventare il leader della prima economia mondiale.

Ultime notizie: Dazi, Mike Pompeo è arrivato in Italia

Mike Pompeo, Segretario di Stato americano, è arrivato in Italia nella giornata odierna, durante la quale ha avuto subito due incontri distinti con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il primo ministro italiano Giuseppe Conte. La visita di Pompeo durerà quattro giorni. Il premier approfitterà della presenza del Segretario di Stato per avere rassicurazioni sui dazi americani, che potrebbero mettere in difficoltà le aziende del made in Italy.

Ultime notizie, taglio dei parlamentari test per la maggioranza

C’è il via libera al taglio dei parlamentari da parte della Commissione della Camera agli Affari Costituzionali. Partito democratico e Movimento 5 Stelle hanno votato compatti a favore del provvedimento, noto cavallo di battaglia dei grillini, più volte ribadito nelle ultime settimane anche dal capo politico del Movimento Luigi Di Maio come primo test parlamentare per la nuova maggioranza. Hanno invece votato contro il taglio dei parlamentari Forza Italia di Silvio Berlusconi e +Europa di Emma Bonino. Scelta alternativa per Lega Nord e Fratelli d’Italia. I due partiti del Centrodestra guidati da Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno deciso di astenersi.

Ultime notizie: il ministro dell’Istruzione Fioramonti favorevole a una scuola laica senza crocifissi

Fanno di nuovo discutere le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti (Movimento 5 Stelle). In un’intervista rilasciata nel corso della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, il ministro ha dichiarato di credere fortemente in una scuola laica, dove tutti abbiano la possibilità di esprimersi. Matteo Salvini, leader della Lega Nord, ha commentato su Twitter la vicenda in maniera ironica, chiedendosi se il nuovo ministro dell’Istruzione sia un comico (ricordando tra l’altro l’idea riguardante la tassa sulle merendine). Ad esporsi è stato anche Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, il quale ha sottolineato come il governo giallorosso abbia bisogno di pensare alle cose concrete senza alimentare polemiche.

Ultime notizie, Juventus super in Champions League

La Juventus travolge tre a zero il Bayer Leverkusen grazie ai gol di Gonzalo Higuain, Bernardeschi e Ronaldo e guida la classifica del Girone D con l’Atletico Madrid che ha vinto 2-0 in trasferta a Mosca il Lokomotiv. Altro ko rimediato dall’Atalanta di Gasperini, questa volta con Shakhtar Donetsk: la squadra nerazzurra prima fallisce un calcio di rigore con Ilicic poi va in gol con Zapata ma gli ospiti reagiscono e la ribaltano con Moraes e Solomon. Incredibile il 2-2 tra Real Madrid e Bruges, il Psg vince di misura in Turchia con il Galatasaray e si trova in vetta a punteggio pieno nella classifica del proprio girone. Vittoria pirotecnica di 7-2 del Bayern Monaco in casa del Tottenham. Successo del Manchester City contro la Dinamo Zagabria 2-0. La Stella Rossa invece batte 3-1 l’Olympiacos.



© RIPRODUZIONE RISERVATA