Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, talebani: “Amnistia per funzionari Stato” (17 agosto)

I talebani in Afghanistan hanno annunciato un’amnistia generale per tutti i funzionari statali, invitandoli a fare rientro al lavoro a due giorni di distanza dalla loro conquista del potere, giunta al termine di un’offensiva lampo. “È stata dichiarata un’amnistia generale per tutti, quindi dovreste riprendere il vostro stile di vita con piena fiducia”, hanno asserito i talebani in una nota. Intanto il loro leader, Amir Khan Muttaqi, si trova a Kabul per negoziare con altri esponenti politici (fra cui, riferisce Tg Com 24, l’ex capo del consiglio per la riconciliazione nazionale Abdullah Abdullah e l’ex presidente Hamid Karzai) la formazione di un nuovo governo inclusivo: l’obiettivo è quello di creare una squadra allargata in cui siano presenti anche altri leader non talebani. I negoziati si sarebbero protratti sino all’alba. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Ultime notizie, il dramma dell’isola di Haiti

Le vittime sinora accertate ad Haiti, mentre continuano le operazioni di ricerca sotto le macerie, sono ormai oltre 1.300. Un terremoto devastante, al quale potrebbe ora abbinarsi l’arrivo di una tempesta tropicale, che potrebbe colpire l’isola nelle prossime ore, rendendo ancora più problematica l’opera delle squadre di soccorso. Il dato dei morti è stato comunicato dalla Protezione Civile dell’isola. In totale, sono oltre 3mila le case crollate e altre 5mila hanno subito danni gravi. Due città, les Cayes e Jeremie, che si trovano vicino all’epicentro del sisma, non sono ancora raggiungibili a causa dei grandi smottamenti avvenuti nella zona, che non consentono di percorrere la statale 7. Da parte della comunità internazionale stanno arrivando nell’isola le prime offerte di aiuto.

La situazione in Afghanistan

I miliziani talebani hanno definitivamente conquistato la capitale Kabul, dichiarando la rinascita dell’Emirato Islamico. Il presidente Ghani è fuggito da Kabul, dove dall’aeroporto continuano a partire voli diretti verso gli stati dell’Occidente con a bordo il personale delle ambasciate. Il primo volo per l’Italia è arrivato all’aeroporto di Ciampino e si stanno allestendo altri voli per rimpatriare tutte le persone compresi collaboratori ed interpreti locali. Intanto, i talebani hanno annunciato che le operazioni militari sono terminate. Resta problematica la situazione dell’aeroporto, dove si sono recate le persone che intendono fuggire dal paese, e si sono sentite diverse sparatorie. Secondo fonti locali ci sarebbero almeno 5 morti. Dopo un assedio durato 3 giorni, anche la città di Khandahar è ora in mano ai talebani.

L’andamento della pandemia in Italia

Secondo i dati settimanali rilevati, i casi di contagio continuano a crescere con un aumento generale del 7,8%, ma l’impennata che si temeva non è avvenuta. L’incremento è in linea con quello della settimana scorsa, che era stato dell’8,2% ed è minore di quello registrato nelle scorse settimane. Continuano a salire anche i numeri dei decessi e dei ricoveri, con l’aumento dei contagi che è legato soprattutto alla variante Delta del virus. Nonostante la leggera salita, sono poche le regioni che rischiano di passare dal colore bianco a quello giallo, con la sola Sicilia veramente in bilico. Quattro regioni in questa ultima settimana hanno mostrato dati in calo.

Ultime notizie, muore donna pilota di mongolfiera in Toscana

A Buonconvento, una donna di 40 anni, pilota di mongolfiere, è morta dopo essere stata sbalzata fuori, probabilmente per una improvvisa risalita dovuta ad un problema di pressione. Prima di salire, la mongolfiera aveva appena ricondotto a terra un gruppo di turisti. La donna morta era una pilota professionista, originaria di Cesena, e dopo essere caduta è morta sul colpo al momento dell’urto con il terreno. I turisti hanno avvisato immediatamente il 118, ma non c’è stato niente da fare. Le autorità di volo hanno aperto una inchiesta su quanto accaduto.

La morte dell’ex presidente del Consiglio comunale di Favara

Salvatore Lupo, che in passato aveva ricoperto la carica di presidente del Consiglio comunale di Favara, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola alla testa e si pensa che ad eseguire l’omicidio sia stato un killer professionista. La sparatoria è avvenuta in un bar del centro della cittadina della provincia di Agrigento e l’omicida ha agito a volto scoperto, allontanandosi velocemente dopo l’esecuzione.



