Ultime notizie, incidente nel Tarantino: 4 ragazzi morti

Altro sangue sulle strade italiane, con 4 giovani morti in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla SP 110, provinciale che collega Lizzano a Faggiano, in provincia di Taranto. Tra le vittime ci sarebbero due ragazze minorenni di 16 anni e due ragazzi di 23 e 19 anni. Erano a bordo di una Fiat Idea che è finita fuori strada, all’uscita di una curva, e si è ribaltata fino a schiantarsi contro un albero.

SUICIDIO ASSISTITO/ Perché la "precaria" Todde (M5s) vuole portare la Svizzera in Sardegna?

Da chiarire la dinamica e le cause dell’incidente, avvenuto nelle vicinanze della centrale Enel di Lizzano. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco insieme a carabinieri e agenti della polizia stradale, ma purtroppo per i 4 ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Ultime notizie, grave incidente anche sulla Andria – Bisceglie

Un incidente di estrema gravità è accaduto nella serata di venerdì, intorno alle 21, sulla strada che collega Andria a Bisceglie. Due le persone rimaste uccise, la madre Rosa Mastrototaro e la figlia, Margherita di Liddo, incinta al settimo mese, entrambe di Bisceglie. Sulla stessa auto che si è scontrata con un altro veicolo, viaggiava anche il padre che è sopravvissuto con ferite gravi.

Million Day di oggi 5 aprile 2025/ L’estrazione dei numeri vincenti delle ore 20:30

Sul luogo dello scontro sono arrivati i soccorritori ed i vigili del fuoco e Margherita di Liddo è stata velocemente trasportata in ospedale per tentare di salvare il bambino, ma non è stato possibile. Anche le due persone che si trovavano a bordo dell’altra vettura sono feriti e si trovano in ospedale. Le forze dell’ordine hanno effettuato degli accertamenti per tentare di capire la dinamica dello scontro tra le due auto.

Ultime notizie sull’epidemia di aviaria

L’influenza aviaria, che sta rapidamente espandendosi negli Stati Uniti potrebbe diventare una pandemia come lo fu all’epoca il Covid, pericolosa non soltanto per gli animali ma anche per l’uomo. Un allarme in questo senso è stato lanciato nel Regno Unito da Richard Pebody, che si è basato sulle ultime evoluzioni del virus.

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO E 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Sabato 5 Aprile 2025

Opinione condivisa da David Quammen, che ha anche sottolineato come i tagli alle spese per la ricerca voluti da Donald Trump facciano aumentare il rischio della diffusione dell’aviaria a livello mondiale.

Ultime notizie sulla guerra dei dazi

Al Forum di Cernobbio, dopo una settimana “nera” per le borse mondiali, a tenere banco è ancora la notizia dei dazi voluti da Donald Trump. I mercati finanziari hanno subito un crollo paragonabile solamente a quello accaduto dopo i fatti dell’11 settembre.

Tra i politici italiani che hanno espresso la loro opinione su questo argomento, il Ministro dell’Economia, Giorgetti, che ha invitato la platea a “non pigiare il bottone del panico” ammonendo nello stesso tempo sui possibili rischi dovuti ai controdazi. Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti ha parlato di un “Big bang,”, dichiarando la sua grande preoccupazione, ed ha invitato il governo italiano a usare i fondi non ancora spesi del Pnrr.

L’auspicio di Giansanti è quello di un avvio di negoziati che coinvolgano Stati Uniti e Unione Europea. Il ministro Giorgetti ha lanciato anche un messaggio alla stessa Unione Europea, per sospendere per un periodo di tempo il patto di stabilità.

Ultime notizie, F1: Max Verstappen centra la pole position a Suzuka

Sul circuito giapponese di Suzuka, Max Verstappen ha piazzato un lampo nella terza sessione delle prove ufficiali e ha conquistato la quarta pole consecutiva su questo tracciato. Per l’olandese 13 millesimi di vantaggio sul pilota della McLaren, Norris, mentre Piastri, con 44 millesimi di ritardo si è dovuto accontentare della seconda fila con la terza posizione, e scatterà davanti a Leclerc su Ferrari che ha ottenuto il quarto tempo.

Bene anche l’italiano Antonelli, sesto alla guida della Mercedes, mentre Hamilton si è dovuto accontentare dell’ottava posizione in griglia. Le prove hanno mostrato un campione del mondo veramente in forma e domani la gara sarà tutta da godere con i due piloti McLaren che non lasceranno niente di intentato per conquistare il successo.