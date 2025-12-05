Le ultime notizie le apriamo con il ritrovamento di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò sparita da una decina di giorni: era nascosta in una mansarda

Le ultime notizie le apriamo con una bella nuova, quella del ritrovamento di Tatiana Tramacere. La 27enne è stata ritrovata viva, nella serata di ieri, 4 dicembre, in una mansarda del 30enne romeno che per ultimo l’aveva incontrata: sono in corso tutte le indagini per capire cosa sia successo.

Ultime notizie, elicottero cade in Valtellina: 1 morto

È pesantissimo il bilancio di un elicottero che è precipitato nella giornata di ieri in località Lanzada, in Valtellina. A bordo vi erano quattro persone, una di loro è deceduta mentre le altre sono rimaste ferite. Dopo che il velivolo è caduto al suolo, le forze dell’ordine e i soccorsi sono intervenuti tempestivamente ritrovando i quattro occupanti, fra cui anche una donna di 27 anni.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Perizia dna esclude Alberto Stasi, fino ad oggi il prof De Stefano...”

Purtroppo per uno di loro non vi è stata alcuna possibilità nonostante i tentativi dei medici di rianimarla e alla fine ne è stata decretata la morte sul posto. Sul posto, oltre agli uomini del soccorso alpino e speleologico, anche un elicottero dell’ambulanza vista la gravità della situazione.

Ultime notizie, le novità su Garlasco

Sono arrivati gli attesi risultati della perizia della dottoressa Albani, la genetista incaricata dal Gip di Pavia, in merito alle indagini su Garlasco e su Andrea Sempio. Il quadro che emerge è quello di un materiale genetico che non è comparabile, un risultato non affidabile perché, come riferito dall’avvocato dell’indagato, Liborio Cataliotti, le analisi sono state fatte molto probabilmente su un artefatto.

Tatiana Tramacere ritrovata viva/ La 27enne di Nardò a casa dell'amico: costretta o gesto volontario?

Secondo quanto si legge sulla perizia, ieri riportata da tutte le principali testate online, il materiale genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi potrebbe essere comparabile con quello della famiglia di Sempio ma non sarebbe comunque in grado di identificare in maniera univoca un soggetto. Si tratta quindi di un elemento che, secondo la difesa di Stasi capitanata dagli avvocati Taccia e Cataliotti, non avrebbe alcun valore probatorio e che non reggerebbe mai in un eventuale dibattimento in tribunale. Ricordiamo che di questo lavoro se ne discuterà il prossimo 18 dicembre, in occasione dell’incidente probatorio, con il contraddittorio fra accusa e difesa; nel frattempo la difesa di Sempio sembrerebbe aver segnato un gol decisamente importante.

Relatrice Onu Reem Alsalem nega stupri del 7 ottobre: "Non ci sono prove"/ Avviata petizione per la rimozione

Ultime notizie, Mogherini si dimette

Federica Mogherini, alta rappresentante dell’Ue, ex ministra in quota Pd, si è dimessa dal suo attuale ruolo di rettrice del Collegio d’Europa. Come si legge sul sito della Rai, la decisione è stata comunicata dalla stessa Mogherini che ha fatto sapere appunto di aver voluto fare un passo indietro dopo l’indagine nei suoi confronti per presunta frode.



Ultime notizie, Chiesa dice no alle donne diacono

La Chiesa ha escluso per il momento la possibilità che vi possano essere delle donne diacono. Lo si legge nella relazione a firma del cardinale Petrocchi, inviata a Papa Leone, come presidente dello studio sul diaconato in rosa.

Era stato Papa Francesco a incaricare dello studio lo stesso Petrocchi e proprio in queste ore è arrivata la decisione, in cui si legge che “la valutazione è forte”, anche se la stessa non permette comunque di “formulare un giudizio definitivo”. Il cardinale ha precisato che al momento vi è una “mancanza di convergenza sul tema”, di conseguenza è probabile che alcuni all’interno della Chiesa fossero favorevoli alle donne diacono e altri un po’ meno.

Ultime notizie, tensione a Genova per la manifestazione ex Ilva

Alta tensione nella giornata di ieri a Genova durante la manifestazione degli operai metalmeccanici ex Ilva. Trovando la strada chiusa, alcuni manifestanti hanno iniziato a sbattere contro le griglie installate dalle forze dell’ordine, lanciando anche uova, petardi e fumogeni. La polizia ha reagito lanciando dei fumogeni, cercando di disperdere la folla.

Da segnalare che i manifestanti sono scesi in piazza anche con alcuni mezzi da lavoro e una pala meccanica, chiedendo maggiori certezze occupazionali per il futuro, tenendo conto che nel polo siderurgico genovese sarebbero a rischio più di 1.000 lavoratori, come precisato dal sito di TgCom24.it. “Vogliamo solo lavorare”, hanno gridato più volte gli operai che hanno esternato tutto il loro disappunto.