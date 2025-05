Una serie di tempeste di sabbia, causate da forti raffiche di vento e condizioni atmosferiche critiche, sta imperversando da ore su numerosi Stati del Medio Oriente, costringendo Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Siria e Iraq a dichiarare lo stato di allerta per la ridotta visibilità e i rischi sanitari legati all’inalazione di particolato; secondo fonti giornalistiche locali e l’agenzia Anadolu, le autorità hanno esortato la popolazione a evitare spostamenti non necessari e a munirsi di mascherine protettive, mentre gli esperti prevedono un prolungarsi del fenomeno fino al weekend, con raffiche che superano i 50 km/h capaci di sollevare detriti e aggravare le criticità soprattutto nelle aree urbane.

Le ultime notizie segnalano disagi diffusi nei trasporti aerei e terrestri, oltre all’aumento di accessi al pronto soccorso per disturbi respiratori con i meteorologi che attribuiscono l’intensità delle perturbazioni a un mix anomalo di alte temperature e correnti d’aria provenienti dai deserti interni.

Mentre il Foro Italico si prepara a ospitare il Master 1000 di Roma, i sorteggi hanno disegnato percorsi ricchi di aspettative per gli azzurri: Jannik Sinner – reduce dalla pausa forzata – tornerà in campo affrontando al secondo turno il vincitore dello scontro tra Giulio Zeppieri e Flavio Cobolli, in un derby tutto italiano e le ultime notizie dal tabellone rivelano, inoltre, un potenziale quarto di finale contro il norvegese Casper Ruud, mentre l’atteso duello con Carlos Alcaraz resterebbe confinato a un’eventuale finale.

Non mancano opportunità per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, quest’ultimo alle prese con un possibile incontro al secondo turno contro Fabio Fognini, a patto che il veterano superi il primo ostacolo.

Le elezioni in Trentino hanno premiato Franco Ianeselli – riconfermato sindaco di Trento nonostante un calo drastico dell’affluenza (-11%) – che il primo cittadino ha commentato volendo rimarcare come “chi sceglie di astenersi perda parte del diritto di critica”; le ultime notizie dalla provincia ci riportano – invece – un testa a testa a Bolzano, dove il centrodestra ha compiuto un balzo inaspettato costringendo al ballottaggio, con la Svp chiamata a giocare un ruolo determinante nel definire gli equilibri.

Se a Trento la coalizione di centrosinistra si riafferma, a Bolzano l’eventuale elezione di un sindaco conservatore determinerebbe una nuova svolta, in un contesto caratterizzato da divisioni interne al blocco di governo e da un calo generale di partecipazione (-8,8%).

Ultime notizie, Medio Oriente: tensioni su Gaza e controllo totale di di Israele

Il governo israeliano ha approvato un controverso piano operativo per assumere il controllo totale della Striscia di Gaza e trasferire centinaia di migliaia di civili dalle aree meridionali, definito dal premier Netanyahu “misura precauzionale per salvare vite”; le ultime notizie rivelano però conflitti interni, con il capo delle forze armate (Idf) che ha espresso preoccupazione per il possibile impatto sugli ostaggi, mentre l’Unione Europea ha sollecitato il ritiro della proposta e lo sblocco degli aiuti umanitari, attualmente bloccati ai confini.

Intanto, i report di Al Jazeera denunciano oltre 50 vittime negli ultimi attacchi a Gaza, dipingendo uno scenario sempre più drammatico per una popolazione stremata da mesi di conflitto e carestie.

Ultime notizie, Vaticano: i cardinali si radunano per il Conclave

Mancano ormai ore all’apertura del Conclave in Cappella Sistina, prevista per domani pomeriggio, con i cardinali elettori già riuniti in Vaticano per definire gli ultimi dettagli sulle consultazioni; le ultime notizie dalla Santa Sede non indicano ancora favoriti certi, nonostante i tradizionali pronostici sui “papabili”: italiani e stranieri restano in bilico, mentre si fanno più serrati i colloqui informali per individuare un candidato in grado di raccogliere il consenso necessario, in un clima di attesa carico di simbolismi e incertezze.