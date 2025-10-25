Le ultime notizie di oggi le apriamo con gli scontri che si sono verificati ieri sera a Roma a seguito di una manifestazione pro Pal non autorizzata

Le ultime notizie le apriamo con le nuove che ci giungono da Roma dove ieri sera si sono verificati degli scontri fra la polizia e alcuni manifestazioni di una protesta Pro Pal che non era stata autorizzata.

Il corteo si è diretto verso l’Auditorium dove si sta tenendo la Festa del Cinema e la polizia ha bloccato gli stessi manifestanti con cariche e idranti. Ci sono stati degli scontri fra le due parti poi nel corso delle ore la situazione è tornata alla normalità.

Morte Angelo Onorato/ La sorella: “Aveva un problema a Capaci poi mi disse una frase inquietante”

Ultime notizie, scossa di terremoto ad Avellino

Nella giornata di ieri si è verificata una scossa di terremoto in quel di Avellino, con una magnitudo superiore ai 3,0 gradi sulla scala Richter. L’evento è avvenuto di preciso attorno alle ore 14:40, quando, appunto, l’INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha segnalato questa scossa con una magnitudo compresa fra i 3,4 e i 3,9 gradi sulla scala Richter.

Madonna di Medjugorje/ Messaggio oggi 25 ottobre 2025: la preghiera a Maria e il luogo della grazia

La zona irpina è una delle aree a più alta attività sismica d’Italia e, proprio negli anni ’80, si verificò un devastante sisma che causò migliaia di morti: fu un evento spartiacque, visto che dopo quei tragici fatti in Italia si istituì la Protezione Civile, per poter intervenire celermente in caso di bisogno. Tornando alla scossa di ieri, il sisma è stato avvertito in maniera distinta dalla popolazione locale, e sono stati molti coloro che hanno chiamato i vigili del fuoco. Non si sono comunque registrati danni alle persone né alle cose.

Ultime notizie, Piersanti Mattarella: arrestato l’ex prefetto di Palermo

Clamorosa svolta per quanto riguarda l’omicidio di Piersanti Mattarella, l’ex governatore della Sicilia ammazzato a colpi di pistola nel 1980: nella giornata di ieri è stato comunicato l’arresto dell’ex prefetto di Palermo, Filippo Piritore, accusato di depistaggio nelle indagini.

Oggi torna l'ora solare: come cambiare le lancette/ Pro e contro: il dibattito tra energia e salute

Secondo gli inquirenti, lo stesso avrebbe infatti “fatto sparire” il famoso guanto rinvenuto nella Fiat 127 usata dal killer per ammazzare Mattarella, un indumento che avrebbe potuto portare la firma dell’assassino ma che non è stato più ritrovato. Piritore sostiene che il guanto abbia fatto il giro di diversi poliziotti della Scientifica prima di svanire nel nulla, ma chi indaga si dice poco convinto di questo racconto e, proprio per questo, si è deciso di procedere con l’arresto ai domiciliari.

Ultime notizie, 12enne stuprata a Sulmona, arrestati 3 giovani

È sotto choc Sulmona dopo che tre ragazzi, il più grande dei quali di 18 anni, sono stati arrestati con le gravissime accuse di aver violentato una bambina di 10 anni per due anni, fino ai 12. I tre sono finiti in carcere in quanto accusati di violenza sessuale, ma anche di detenzione e produzione di materiale pedopornografico.

Del trio, infatti, due avrebbero violentato la povera bambina, mentre un terzo filmava. I video sono stati poi diffusi su chat di WhatsApp e sarebbero stati visti da una quarantina di persone, aggravando ulteriormente la vicenda. A denunciare è stata la stessa dodicenne che, dopo due anni di violenze e di minacce di diffondere gli stessi filmati, ha trovato la forza di raccontare il tutto agli inquirenti durante la scorsa estate. Sono così scattate le indagini e, nel giro di breve tempo, si è arrivati ai tre arresti. Sulla vicenda vige il massimo riserbo, ma si sa che due dei ragazzi arrestati sono cugini della vittima.



Ultime notizie, l’omicidio di Luciana Ronchi

Ha confessato, anche se non ve ne fosse comunque bisogno, Luigi Morcaldi, l’uomo che ha ammazzato Luciana Ronchi, 62enne di Bruzzano. La donna è stata brutalmente uccisa in strada, davanti al suo palazzo, dal suo ex, che l’ha colpita più volte con un coltello (ben 14 coltellate), ferendola mortalmente in particolare al viso e al collo. Dopo il fermo, l’uomo ha detto di voler essere condannato all’ergastolo, confessando quanto fatto e definendosi un assassino.

Le indagini proseguono, ma il quadro sembra certo, anche se probabilmente gli inquirenti vogliono capire se realmente, come raccontano amiche e conoscenti della vittima, vi siano state violenze pregresse o maltrattamenti. I due si erano separati tre anni fa e Luciana Ronchi si era rifatta una vita, mentre Luigi Morcaldi era finito in malora, vivendo nella sua auto. Non ha mai accettato questa separazione e, alla fine, tutta la sua rabbia è esplosa in un gesto ignobile.