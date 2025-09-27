Le ultime notizie di oggi con le parole del premier Netanyahu all'Onu, quindi gli sviluppi sul giallo di Garlasco, ma anche i nuovi dazi di Donald Trump

Le ultime notizie sulla guerra a Gaza. Ieri il Premier israeliano Netanyahu ha parlato all’Onu della situazione della guerra, dichiarando “Finire il lavoro presto, Hamas farà altri 7 ottobre”, aggiungendo inoltre che a Gaza non si fa la fame.

Prima del suo intervento dal podio decine di delegazioni hanno lasciato l’aula che è rimasta semivuota. Nel suo intervento Netanyahu ha negato che a Gaza stia avvenendo un genocidio e che sia in atto una carestia e riguardo al riconoscimento dello stato della Palestina lo ha definito “una vergogna”. Il premier israeliano ha anche annunciato che il suo Paese è intenzionato a terminare quanto prima il lavoro a Gaza e che gli ostaggi non sono stati dimenticati.

Ultime notizie, la svolta nelle indagini di Garlasco

E’ una svolta che potrebbe essere clamorosa quella che si è registrata nella giornata di ieri in quel di Garlasco. Fin dalla mattina sono scattate delle perquisizioni attorno ad alcune figure chiavi inerenti la prima indagine su Andrea Sempio, quella del 2017. In particolare ci si è concentrati sulla figura dell’allora procuratore capo di Pavia, Mario Venditti, la cui abitazione è stata perquisita. Nel mirino anche due carabinieri che indagarono sempre sui fatti, ed inoltre, perquisizioni sono andate avanti per ore nell’abitazione dei genitori di Andrea Sempio, dove da tempo vive anche lo stesso ragazzo dopo lo sfratto, nonché degli zii di Sempio. In particolare chi indaga ha il sospetto che sia partito un bonifico dagli zii di Andrea fino ai suoi genitori, e da questi ultimi verso Mario Venditti di modo da archiviare le indagini.

Un’accusa che ovviamente deve trovare conferma ma secondo indiscrezioni vi sarebbe stato un giro di 40.000 euro, soldi giunti appunto sui conti dell’ex procuratore. Le accuse sono gravissime e il condizionale è d’obbligo e tutto sarebbe partito – come si legge nel decreto di perquisizione – da un pizzino rinvenuto in casa di Andrea Sempio in cui si leggono delle cifre con la scritta “archiviazione Gip”. Ma è possibile che tali parole siano collegabili ad un tentativo di corruzione? Gli inquirenti vogliono vederci chiaro e non voglio lasciare nulla di intentato, come ripete da mesi l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi.

Ultime notizie, gli aggiornamenti sul giallo di Cinzia Pinna

Arrivano aggiornamenti in merito al giallo di Cinzia Pinna, la 33enne uccisa in Sardegna, a Palau, dall’imprenditore reo confesso Emanuela Ragnedda. Quest’ultimo ha ammazzato la ragazza nella notte fra l’11 e il 12 settembre scorsi, per poi occultarne il corpo nella sua tenuta. Interrogato, come si legge sul sito di RaiNews, ha spiegato di aver assassinato la donna con un colpo di pistola, e stando alla sua versione avrebbe colpito a morte la 33enne a seguito di una lite.

Di fatto, secondo quanto racconta Ragnedda, i due avrebbero discusso poi la situazione sarebbe degenerata e lei avrebbe cercato di colpirlo con un qualcosa in mano: a quel punto lui ha sparato con la pistola, uccidendola. Una ricostruzione che però trova diversi punti oscuri a cominciare dal perchè quell’uomo avesse una pistola con se durante la lite, secondariamente, se fosse andata realmente così, non si capisce perchè non avrebbe comunque avvisato i soccorsi, senza occultare il cadavere come ha fatto. Inoltre, non va dimenticato che Ragnedda è stato arrestato mentre stava fuggendo in barca, una situazione decisamente sospetta.

Ultime notizie, Tony Blair futuro “governatore” di Gaza?

Secondo le indiscrezioni raccolte dall’autorevole quotidiano americano Financial Times, l’ex primo ministro britannico Tony Blair potrebbe avere un ruolo di spicco quando la guerra a Gaza sarà terminata. Blair ha infatti presenziato alla Casa Bianca in occasione di una riunione che era stata tenuta da Jared Kushner, il genero del presidente americano Donald Trump, nonché consulente dello stesso commander in chief in merito alle vicende legate al Medio Oriente. A quell’incontro ha presenziato anche Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Usa, cha al termine della riunione ha fatto sapere che stava preparando un “piano molto ampio”.

Secondo quanto scoperto dal Financial Times ci sarebbe proprio Tony Blair al centro, visto che lo stesso si sarebbe proposto di presiedete la GITA, ovvero, l’autorità internazionale che governerà Gaza prima dell’assestamento, gestendo quindi la Striscia una volta che la stessa sarà liberata dopo la conclusione delle attuali ostilità. La sua figura sarebbe stata già avvallata dalla Casa Bianca: vedremo se tale indiscrezione resterà tale o se si rivelerà qualcosa di concreto.

Ultime notizie, la giornata del tennis italiano

I tennisti italiani sono impegnati sia a Pechino che a Tokio in due tornei ATP 500. Nella capitale giapponese Matteo Berrettini si è dovuto arrendere contro Casper Ruud che lo ha battuto in due set nell’incontro del secondo turno.

A pechino invece Musetti ha vinto in 3 set contro Perricaud, mentre Sonego si è arreso alla testa di serie n° 2, Zverev. Turno superato anche da Jasmine Paolini che si è liberata facilmente della Sevastova. Fuori anche la coppia Bolelli – Vavassori.

Ultime notizie, Oro per l’Italia ai mondiali in Ruanda

La nazionale italiana di ciclismo ha vinto il suo primo oro ai campionati mondiali in corso di svolgimento in Ruanda, con Lorenzo Finn che ha vinto la corsa in linea della categoria Under 23. Per il ciclista azzurro si tratta del secondo titolo consecutivo, dopo quello che aveva conquistato lo scorso anno nella stessa corsa, in categoria Junior nel campionato di Zurigo.

Con questo successo l’Italia sale a 2 medaglie totali, dopo quella di bronzo che è stata vinta da Federica Venturelli nella specialità della cronometro individuale under 23. Domenica il campionato mondiale in Ruanda si concluderà con la gara in linea seniores con l’attesa sfida tra Pogacar e Evenepoel con il campione del Tour che cercherà il riscatto dopo la sconfitta nella gara a cronometro.



Ultime notizie, la guerra dei dazi

La guerra commerciale non è ancora terminata e il presidente Trump ha preso di nuovo il proscenio parlando di nuovi dazi che entreranno in vigore dal 1 ottobre. Si tratta di una imposta del 100% sui farmaci, del 50% sui mobili da bagno e da cucina e del 25% sui camion.

Il presidente USA ha dichiarato che questo serve tutelare la produzione nazionale in questi settori, in quanto il mercato americano è inondato da prodotti esteri. I dazi sui prodotti farmaceutici non saranno applicati se le case produttrici dimostreranno di realizzare stabilimenti di produzione sul territorio americano.