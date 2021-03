Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: tensioni su Astrazeneca (15 Marzo)

Preoccupano i dati relativi all’epidemia di Coronavirus soprattutto per il tasso di positività che è risalito di nuovo sino a toccare il 7,78% e per il numero dei ricoveri nelle terapie intensive. Con 273,966 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 21.315 nuovi casi di contagio. Cala invece il numero dei decessi che scende a 264 morti. Con l’aumento odierno di 100 pazienti, i reparti di terapia intensiva arrivano a quota 3.082, tornando sopra la soglia psicologica dei 3mila ricoverati. Il picco dei ricoveri in terapia intensiva, 4.048 fu toccato lo scorso 3 aprile. L’aumento dei ricoveri ordinari odierni è stato di 365 unità, con il totale degli attualmente positivi che sale a 531.266 persone con 9.835 guariti nella giornata di oggi. La Lombardia è ancora la regione con il maggior numero di nuovi contagi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 4.334 unità e di 61 morti. Segue l’Emilia Romagna, sopra i 3mila casi, mentre la Campania si attesta a 2,449. Altre regioni sopra i 1000 casi giornalieri sono Lazio, Veneto, Puglia, Piemonte e Toscana.

Ultime notizie, Enrico Letta nuovo segretario del Partito Democratico

Al termine dell’assemblea del partito, Enrico Letta è stato nominato segretario del PD, ottenendo 860 sì alla sua candidatura. Dopo la nomina Letta ha tenuto un discorso nel quale, dopo aver ringraziato il segretario uscente Zingaretti, ha esposto le sue linee programmatiche, parlando di un nuovo Pd. Per quanto riguarda le alleanze in vista delle prossime battaglie elettorali ha detto di voler parlare con il Movimento5 Stelle ed anche con Italia Viva. Per il programma Letta punta sulla priorità per i giovani e le donne e per il lavoro, che in questo ultimo anno ha subito un duro colpo. Anche la presidente Cuppi è intervenuta dicendo che è necessario rivedere la quota di rimborso per il collegio parentale, perché il 50% rispetto alla retribuzione completa penalizza le lavoratrici che per motivi familiari legati all’emergenza devono restare a casa.

Ultime notizie, La domenica del calcio

La giornata calcistica in serie A, attendendo lo scontro di San Siro tra il Milan ed il Napoli, ha visto il successo del Bologna che ha battuto per 3 – 1 la Sampdoria nell’anticipo dell’ora di pranzo, poi nel pomeriggio la vittoria della capolista Inter all’Olimpico di Torino per 2 – 1 sui granata e quella del Parma che a sorpresa ha regolato la Roma per 2 – 0, fermando il buon momento dei giallorossi di Fonseca. A Cagliari la Juventus ha fatto capire di voler puntare forte sul campionato dopo l’eliminazione dalla Champions regolando il Cagliari per 3 – 1 con tripletta di Ronaldo che risponde con le reti alle critiche ricevute.

Ultime notizie, Un lotto di vaccino Astra Zeneca sospeso in Piemonte

Dopo il decesso di un insegnate di musica di Biella, che era stato vaccinato con Astra Zeneca, la Regione Piemonte ha sospeso per precauzione un lotto dello stesso vaccino. L’assessore alla sanità, Icardi, ha definito il fatto una precauzione, mentre da parte dell’Aifa è stato affermato che tra la somministrazione del vaccino e la morte del 58enne Sandro Tognatti non ci sono nessi certi. La decisione ha portato a rimandare a casa tutte le persone che dovevano essere vaccinate nella giornata di oggi.



