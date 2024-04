Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, terremoto a Taiwan: un morto e 50 persone ferite

Nel corso della notte scorsa è stata registrata dai sismografi di tutto il mondo una violentissima scossa di terremoto con una magnitudo di 7,4 gradi sulla scala Richter, in quel di Taiwan. Il bilancio, come precisato dall’agenzia Ansa è di un morto e di 50 persone ferite ma i dati sono ancora provvisori. Il sisma ha colpito la costa orientale di Tawain, precisamente a 18 chilometri a sud est di Hualien Ciity, circa 155km dalla capitale Taipei e ad una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 34,8 chilometri, così come fatto sapere dall’Istituto geofisico statunitense Usgs.

Subito dopo la violenta scossa sono state diramate tre allerte tsunami riguardanti Taiwan, Giappone e Filippine, ed inoltre è stata segnalata una scossa di magnitudo 6,4 gradi sempre in zona, a 11 chilometri a nord est di Hualien City, ad una profondità di 11,8 km. La vittima sarebbe stata schiacciata da un masso mentre si trovava in montagna a Xiulini, nella contea di Hualien.

Ultime notizie, ucciso a Bari nipote boss Capriati

Nella giornata di ieri è stato ucciso a Bari il nipote del boss Tonino Capriati, leggasi Raffaelle “Lello” Capriati, figlio di Sabino. Il delitto, come riferisce TgCom24.it, è avvenuto in quel di Torre a Mare, rione della nota città pugliese, a colpi di pistola. Lello Capriati era uscito dal carcere poco tempo fa dopo aver scontato una pena di 17 anni in concorso di omicidio per la morte di Michele Fazio, il 16enne ucciso per errore a bari Vecchia in quel del 12 luglio del 2001.

Una volta scarcerato, a fine agosto 2022, il ritorno in libertà era stato celebrato con festeggiamenti, video social e fuochi d’artificio, situazione che ovviamente aveva indignato i più alla luce del fatto che il povero Michele Fazio fu una vittima innocente della faida fra clan rivali di Bari Vecchia: il ragazzino stava semplicemente tornando a casa quando era stato raggiunto da alcuni colpi di pistola risultati fatali.

Ultime notizie, sparatoria in una scuola in Finlandia

Nella giornata di ieri si è verificata una sparatoria in una scuola della Finlandia. Come si legge sul sito di RaiNews, l’episodio è avvenuto di preciso in una scuola della città di Vantaa, non troppo distante dalla capitale Helsinki, così come riferito dalla polizia. Secondo quanto emerso si sono verificati due feriti e purtroppo anche una vittima fra gli studenti feriti.

La zona è stata subito messa in sicurezza dalle forze dell’ordine, o come si suol dire, in lockdown, e inoltre la polizia ha chiesto ai residenti di non avvicinarsi alla zona della sparatoria. L’allarme è scattato all’apertura dell’istituto ed è poi rientrato poco dopo, quando è stato comunicato che il responsabile della stessa sparatoria, un alunno di soli 12 anni, era stato arrestato.

Ultime notizie, raid a Gaza: uccisi 7 operatori

Choc nelle scorse ore in quel di Gaza dopo che 7 operatori sono stati uccisi a Wck, lungo la striscia. Si tratta di sette volontari che stavano consegnando del cibo ai poveretti che si sono assiepati in quella zona da quando è scoppiato il conflitto, dallo scorso 7 ottobre, in Medioriente.

Per l’Idf si è trattato di un “tragico incidente”, ma la Cina ha condannato duramente l’attacco, con Pechino che si é detta “scioccata”. Per l’Unione Europea serve invece una “inchiesta approfondita”, infine la Casa Bianca ha spiegato di essere “turbata” da quanto avvenuto. Da segnalare anche un bombardamento israeliano sul consolato iraniano a Damasco che ha causato 11 vittime, fra cui un generale Pasdaran.

Ultime notizie, incendio a Istanbul con almeno 29 vittime

A Istanbul, nel quartiere di Sisli, un incendio, del quale non sono state ancora chiarite le cause ha colpito un palazzo di 12 piani, causando la morte di almeno 29 persone. L’incendio si è propagato iniziando dal primo piano e si è poi esteso anche agli altri.

La Cnn turca ha riferito che l’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e la zona nella quale si trova il palazzo è stata isolata. Oltre alle vittime ci sono anche molti feriti, la maggior parte dei quali a causa di problemi all’apparato respiratorio. Tutti i feriti si trovano in ospedale, La dinamica dell’incendio non è ancora stata chiarita e il ministero dell’Interno ha aperto una inchiesta.

Ultime notizie, schiantato sulle Alpi svizzere un elicottero per eliski

Un grave incidente è avvenuto nelle Alpi svizzere e precisamente sulla parete nord del Petit Combin. Un elicottero, che veniva usato per portare in quota gli sciatori per i fuoripista, si è infatti schiantato contro le rocce e successivamente sono iniziate le operazioni di soccorso e delle 6 persone che si trovavano a bordo sono stati recuperati 3 feriti, trasportati negli ospedali della zona, mentre altre 3 persone sono morte nell’impatto. Lo schianto è avvenuto stamani intorno alle 9.30 e a bordo dell’elicottero, come comunicato dalla polizia locale, si trovavano il pilota, una guida e 4 clienti.

Ultime notizie, le previsioni meteo della settimana

Dopo i giorni di pioggia che hanno colpito gran parte del territorio italiano nel weekend pasquale, il tempo sulle nostre regioni sembra virare verso il bello, con l’arrivo di un anticiclone che da giovedì prossimo porterà caldo anche nelle regioni del nord.

Intanto nella giornata di oggi le condizioni in generale sono migliorate rispetto ai giorni precedenti e anche il rischio valanghe al nord sembra ridursi. Nella giornata di domani si avrà l’ultima recrudescenza del maltempo, poi il giorno dell’arrivo dell’anticiclone sarà giovedì, iniziando dalle regioni meridionali per raggiungere poi anche quelle del nord.











