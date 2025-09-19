Le ultime notizie di oggi le apriamo con la scossa di terremoto di magnitudo 7.8 gradi registrata in Russia, al largo della Kamchatka, i dettagli

Le ultime notizie le apriamo con la scossa di terremoto che si è verificata oggi in Russia, precisamente al largo della Kamchatka, un sisma di magnitudo 7.8 gradi sulla scala Richter, profondo solo 10 km.

Una volta registrato l’evento sismico è stata lanciata anche un’allerta tsunami che fortunatamente è rientrata nel giro di poche ore: si tratta del secondo terremoto fortissimo localizzato in quella zona in pochi giorni.

Miracolo di San Gennaro: oggi il rito della liquefazione del sangue/ Cos'è, come funziona e cosa significa

Ultime notizie, bimbo di 7 anni cade da secondo piano di una scuola: è grave

Dramma ieri in quel di Genova dove un bimbo di 7 anni è caduto dal secondo piano di una scuola in quel di Voltri. Il piccol, come riferito dai colleghi di TgCom24.it è affetto da autismo e non è ben chiaro cosa sia accaduto. Nel giro di pochi minuti, una volta lanciato l’allarme, sono giunti sul luogo segnalato gli uomini del 118, per prestare i soccorsi al bambino, ma anche la polizia e i vigili del fuoco. Una volta preso in cura è stato portato in codice rosso presso l’ospedale Gaslini di Genova, dove si trova attualmente nel reparto di rianimazione e in condizioni critiche.

Auguri San Gennaro, buon onomastico/ Frasi e immagini da inviare oggi, 19 settembre 2025

Il piccolo è giunto nel nosocomio ligure con l’elicottero, di modo da velocizzare i trasporti, e la speranza è che possa riprendersi al più presto. A chiamare i soccorsi è stata una signora che passava di lì e che ha visto appunto il bimbo affacciato alla finestra per poi cadere di sotto da un’altezza di circa 5 metri. L’episodio si è verificato attorno alle ore 12:00 e anche la donna che ha assistito alla scena è stata soccorso in quanto sotto choc e trasportata presso l’ospedale Villa Scassi. La polizia ha aperto una indagine per cercare di capire di chi siano le responsabilità di questo incidente e il ministro dell’istruzione Valditara, ha fatto sapere che disporrà una ispezione nell’istituto incriminato. Si tratta del terzo bimbo caduto dalla finestra di una scuola nel giro di una settimana.

Milano: arrestato 53enne iraniano per violenza domestica/ Le botte e le minacce: "Ti stacco la testa"

Ultime notizie, bagarre in aula per la riforma della giustizia

Alta tensione ieri nell’Aula della Camera dopo che si è votato per la riforma della giustizia. E’ giunto il via libera per la separazione delle carriere, con 243 votanti che hanno appunto votato a favore e 109 invece contrari. Si tratta di una riforma costituzionale che necessitava della maggioranza assoluta, giunta appunto con i numeri di Palazzo Madama. TgCom24 fa notare che dopo la votazione c’è stata bagarre in Aula e la seduta è stata sospesa.

A protestare in maniera veemente sono stati gli esponenti delle opposizioni dopo che il governo ha applaudito l’approvazione della riforma. Le due “fazioni” sono quindi venute a contatto e si è sfiorata la rissa nonostante i continui richiami del presidente di turno. Dopo qualche minuto la seduta è finalmente ripresa alla presenza dei ministri Giorgetti, Nordio, Sisto, Tajani, Roccella e Foti.

Ultime notizie, la morte di Maurizio Rebuzzini

Si indaga per omicidio dopo la morte di Maurizio Rebuzzini. L’uomo è deceduto in quel di Milano all’età di 74 anni, un critico fotografico molto stimato e molto conosciuto nell’ambiente. Come riferisce Tgcom24 attraverso il proprio portale online, nella serata di mercoledì scorso, 17 settembre 2025, era stato ritrovato morente nel ballatoio della sua abitazione, situata in quel di via Zuretti, in zona Stazione Centrale. E’ scattata quindi la corsa in ospedale dove purtroppo lo stesso Maurizio Rebuzzini ha perso la vita. A lanciare l’allarme era stato il figlio, che lo aveva appunto trovato in fin di vita. Sul corpo sono stati rinvenuti dei segni compatibili con uno strangolamento, da qui la decisione delle forze dell’ordine di aprire una inchiesta per omicidio.

Quando il 74enne critico fotografico era giunto al Fatebenefratelli di Milano, purtroppo è andato in arresto cardiaco ed inoltre sul corpo presentava diverse ecchimosi, segni quindi di un pestaggio o di una colluttazione. Il pm di turno ha disposto l’autopsia da cui si capiranno le esatte cause di morte e si stabilirà quindi per cosa sia morto Rebuzzini. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore sperando che si possa fare chiarezza su questo possibile nuovo assassinio a Milano.